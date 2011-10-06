Fransa HADOPI ajansı fikri hak ihlali nedeniyle 650 000 internet kullanıcısına uyarı gönderdi

Bilgisayar ve internetin hayatımıza daha çok girmeye başlamasıyla korsan yayıncılık da yayılma eğilimi gösterdi. Yazılım, film, müzik, dizi gibi lisans hakları firmaların elinde bulunan eserler izinsiz internet üzerinden veya CD/DVD ortamında dağıtılmaya başlandı.





Son dönemlerde pek çok ülkede kanunlar çıkarıldı ve hapis cezasına kadar varan yaptırımlar uygulandı. ABD'de Oscar ödüllü Hurt Locker filminin yapımcılarının eseri izinsiz olarak indiren ve dağıtanlara karşı verdiği hukuki mücadeleyi herkes hatırlayacaktır.





Fikri hakların korunması ile ilgili büyük adım atan bir diğer ülke de Fransa. 2009 yılında büyük tartışmalarla kabul edilen HADOPI - Yaratıcılık ve İnternet Kanunu yavaş yavaş uygulamanya başladı.





Kanuna göre Fransa vatandaşlarından fikri hak bedelini ödemeden eserleri korsan olarak indirme yoluna gidenlere eğer hak sahibi firma şikayette bulunursa üç aşamalı bir tedbir uygulanıyor. IP adresinden tespit edilen internet kullanıcısına ilgili birim tarafından bir uyarı maili gönderiliyor. Bu uyarıyı dikkate almayanlara ikinci uyarı gönderiliyor. Bunu da dikkate almayan kullanıcılara üçüncü mail gönderiliyor ve ardından internete erişimi tamamen yasaklanıyor. Bu süreç 6 ayı buluyor.





Kanunun yürütücüsü konumundaki HADOPI Ajansı'ndan yapılan açıklama bugüne kadar alınan mesafe hakkında önemli bilgiler verdi.





Kanuna göre korsan içerik indirdiği saptanan ve kendisine ilk uyarı maili gönderilen 650 000 internet kullanıcısı bulunuyor. İkinci uyarı mailini alan internet kullanıcısı sayısı 44 000 civarında. Buna rağmen korsan içerik indirmeye devam eden ve üçüncü uyarıyı da alan 60 internet kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların internetten men edilme işlemleri henüz başlamadı ancak kısa bir süre sonra mekanizmanın işletilmesi bekleniyor.





Fransa eğlence endüstrisi fikri hakları ihlal edenleri hırsızlık yapmakla suçluyor. Bazı çevreler ise bu suçlamaya karşı çıkıyor ve HADOPI kanununu adaletsizlikle suçluyor.