Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fransa HADOPI ajansı fikri hak ihlali nedeniyle 650 000 internet kullanıcısına uyarı gönderdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
1
3
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar ve internetin hayatımıza daha çok girmeye başlamasıyla korsan yayıncılık da yayılma eğilimi gösterdi. Yazılım, film, müzik, dizi gibi lisans hakları firmaların elinde bulunan eserler izinsiz internet üzerinden veya CD/DVD ortamında dağıtılmaya başlandı. 

Son dönemlerde pek çok ülkede kanunlar çıkarıldı ve hapis cezasına kadar varan yaptırımlar uygulandı. ABD'de Oscar ödüllü Hurt Locker filminin yapımcılarının eseri izinsiz olarak indiren ve dağıtanlara karşı verdiği hukuki mücadeleyi herkes hatırlayacaktır.

Fikri hakların korunması ile ilgili büyük adım atan bir diğer ülke de Fransa. 2009 yılında büyük tartışmalarla kabul edilen HADOPI - Yaratıcılık ve İnternet Kanunu yavaş yavaş uygulamanya başladı.

Kanuna göre Fransa vatandaşlarından fikri hak bedelini ödemeden eserleri korsan olarak indirme yoluna gidenlere eğer hak sahibi firma şikayette bulunursa üç aşamalı bir tedbir uygulanıyor. IP adresinden tespit edilen internet kullanıcısına ilgili birim tarafından bir uyarı maili gönderiliyor. Bu uyarıyı dikkate almayanlara ikinci uyarı gönderiliyor. Bunu da dikkate almayan kullanıcılara üçüncü mail gönderiliyor ve ardından internete erişimi tamamen yasaklanıyor. Bu süreç 6 ayı buluyor.

Kanunun yürütücüsü konumundaki HADOPI Ajansı'ndan yapılan açıklama bugüne kadar alınan mesafe hakkında önemli bilgiler verdi.

Kanuna göre korsan içerik indirdiği saptanan ve kendisine ilk uyarı maili gönderilen 650 000 internet kullanıcısı bulunuyor. İkinci uyarı mailini alan internet kullanıcısı sayısı 44 000 civarında. Buna rağmen korsan içerik indirmeye devam eden ve üçüncü uyarıyı da alan 60 internet kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların internetten men edilme işlemleri henüz başlamadı ancak kısa bir süre sonra mekanizmanın işletilmesi bekleniyor.

Fransa eğlence endüstrisi fikri hakları ihlal edenleri hırsızlık yapmakla suçluyor. Bazı çevreler ise bu suçlamaya karşı çıkıyor ve HADOPI kanununu adaletsizlikle suçluyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
innformatics 8 yıl
@SystemApps
Gavur dediğimiz adamlar bizden müslümanmış desene :-))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
iyi bari Allahın hakkı 3dür diyebiliyorlar :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpugur 8 yıl
bizede zarf geldiydi :) para cezası hemde direk ... hiç uyarı falan yok :@
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pentax'ın yeni nesil fotoğraf makinelerini konuştuk 8 yıl Logitech'in yeni ürünlerine yakından bakış! 8 yıl Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir" 8 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim