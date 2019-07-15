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Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarına 'Green Goblin' damgasını vurdu

Fransız mucit Franky Zapata, 14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarında süper kahramanları andıran ilginç bir şova imza attı. Zapata'nın gösterisini Macron ve Merkel canlı seyretti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Paris'te gerçekleşen 14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarına 'Uçan Fransız' damgasını vurdu. Ünlü mucit ve jet ski şampiyonu Franky Zapata, Champs-Elysees bulvarında yapılan geçit töreninde ünlü icadı Flyboard Air ile adeta şov yaptı. Zapata'nın asket kıyafeti ve elindeki silahıyla gerçekleştirdiği gösteriyi, aralarında Emmanuel Macron ve Angela Merkel'in de bulunduğu birçok Avrupalı lider canlı izledi.



Franky Zapata'nın ilk kez yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkardığı Flyboard Air, Marvel evreninden tanıdığımız Green Goblin'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Üzerinde beş adet jet motoru barındıran Flyboard Air'ın yaklaşık iki kilometre yüksekliğe çıkabildiği ve saatte maksimum 200 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.

Flyboard Air'ın kullanım süresi ise yalnızca 10 dakika seviyesinde. Cihazın jet motorları kullanıyor olması ve herhangi bir yere bağlı olmadan çalışması nedeniyle kullanım süresinin az olduğu söyleniyor.

Franky Zapata'nın 14 Temmuz gösterisi Fransız ordusu tarafından düzenlenmiş. Zapata, Flyboard Air buluşuyla birlikte Fransız ordusuna büyük katkı sağladığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda 1,3 milyon euroluk bir ödüle layık görülmüştü. Halen geliştirme sürecinde bulunan Flyboard Air'ın askeri anlamda büyük potansiyel taşıdığı düşünülüyor. 

https://gizmodo.com/french-inventor-touts-rifle-while-flying-turbine-powere-1836363914 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 2 sa.
Çok etkili bir araç. Tekerlekli araçların gidemediği, hava araçlarının iniş ve kakışının mümkün olmadığı bölgelerde karaya paralel, su üzerinden ve havadan etkili ve hızlı bir biçimde yol alabileceksiniz.
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smart1978 2 sa.
Egzotik hedef :) Ilk bunu vururlar :D .
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Hobar 2 sa.
İndirirler bunu iki dk da.
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