Fransa posta dağıtımı için drone kullanacak

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Fransa Sivil Havacılık İdaresi’nden onay alan Fransa Ulusal Posta Servisi Le Poste, yakında kırsal bölgelerde drone’larla posta teslimatına başlanacağını duyurdu. 2 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından deneme amacı taşıyan ilk uçuşların ülkenin güneydoğusundaki Pourrières bölgesinde 14,5 kilometrelik bir rota üzerinden yapılması planlanıyor. Şimdilik sadece haftada 1 uçuşlarla yapılacak sevkiyatlar verimli geçerse ilerleyen dönemlerde ülkenin farklı bölgelerinde de drone’ların kullanılması bekleniyor.

Fransız drone şirketi Atechsys ile 2014’ten beri bu proje için çalışan Le Poste, böylece kırsal ve dağlık bölgelerde posta teslimatları için harcanan zamandan ve enerjiden tasarruf edileceğini belirtti. Şu an için 2 kilogram civarı yükle saatte 30 kilometreye varan hıza ulaşarak hareket etmesi planlanan drone’lar 20 kilometrekarelik bir hava sahasında çalışacak. Ayrıca drone’ların uçuş esnasında yaşayabileceği aksilikleri de düşünen yetkililer drone’lara bir de paraşüt yerleştirecek. Böylelikle herhangi bir kaza durumunda paraşüt otomatik olarak devreye girip hem drone'ların hem de taşınan yükün zarar görmesinin önüne geçilebilecek.

ABD posta servisinin de sıcak baktığı ve bir defaya mahsus olmak üzere denediği drone’lu teslimat sistemi Federal Havacılık İdaresi’nin insansız araçlara yönelik hazırladığı yeni yönetmeliklerden sonra Amerika'da en erken 2020’de kullanılabilecek. Ülkemizde ise PTT'nin kargo taşımacılığı için deneysel ve yolun çok başında olduğu küçük testleri var.

https://www.nextpowerup.com/news/32475/france-will-be-the-first-country-to-use-drones-in-federal-postal-service/