Sikorsky, helikopter ve uçağı birleştiren drone'unun ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Lockheed Martin'in yan kuruluşu olan Sikorsky, hem helikopter hem de uçak gibi uçabilen ve daha büyük hava araçlarına ölçeklenebilen, elektrikle çalışan 52 kg ağırlığında otonom bir drone'u başarıyla uçurdu. Yenilikçi drone, şirketin "rotor üflemeli kanat" (rotor blown wing, RBW) olarak adlandırdığı bir tasarımı kullanıyor.

Rotor üflemeli kanat tasarımının avantajları neler?

RBW tasarımı, pervanelerden veya rotorlardan gelen hava akımını kanat yüzeyleri üzerine yönlendirerek sürtünmeyi azaltıyor ve havanın hızını artırarak kaldırma kuvvetini arttırıyor. Güç ve verimlilik açısından bazı dezavantajları olsa da, bu tasarım kısa kalkış (STOL) ve dikey iniş-kalkış (VTOL) yeteneğine sahip hava araçlarının yalnızca kısa pistlerden kalkmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uçuş kontrollerini de geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör Sikorsky ayrıca, RBW tasarımının uyruk üzerine iniş yapan eğimli rotorlu uçakların ve benzeri araçların havada asılı kalma modundan yavaş yatay uçuşa ve ardından seyir hızlarına daha yumuşak geçiş yapmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Bu nedenle Sikorsky, son geliştirdiği kuyruk üzerine iniş yapan drone için bu yaklaşımı benimsediğini belirtiyor.

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Lockheed Martin, çift pervaneli-rotorlu prototipinin ilk uçuşunun amacının, tüm uçuş modlarında drone'un operasyonel stabilitesini ve manevra kabiliyetini göstermek, ayrıca tasarımın daha büyük hibrit-elektrikli varyantlara ölçeklenebilirliğini ve RBW sisteminin havada asılı kalırken kanattan kaynaklanan sürtünmeyi azaltma yeteneğini göstermek olduğunu belirtiyor.

Ocak 2025'te gerçekleştirilen uçuş testleri, 40'tan fazla kalkış ve inişin yanı sıra, helikopter ve uçak modu arasında 30 son derece karmaşık geçişten oluştu. Drone, bu testlerde 159 km/s azami seyir hızına ulaştı.

Teknolojinin olgunlaşmasıyla beklenen uygulamalar arasında, arama ve kurtarma görevleri, yangın gözetimi, insani yardım görevleri, boru hattı gözetimi, uzun menzilli istihbarat, keşif ve gözetleme görevleri ile insanlı hava araçlarıyla ortak savaş operasyonları yer alıyor.

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