Uçan drone araç satışta ve kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Çoğu insan, drone ile uçmanın daha yıllar alacağını veya teknolojinin yeterli olmadığını düşünüyor olabilir ama teslimatlara geçen Temmuz ayında başlayan Aero’nun gerçek kullanıcılarının, gerçek hikayeleri YouTube’a düşmeye başladı bile.

Araç pek çok bölgede aktif şekilde kullanılıyor. Bir kullanıcının aracı karlı ve sadece paletli araçların kullanıldığı dağlık bir bölgede kullanırken çektiği video oldukça bilgilendirici.

Bu eVTOL’ün en büyük özelliği inanılamaz hafif olması. Toplam ağırlığı sadece 111 kg bu sayede ABD’den ultra hafif uçak olması nedeniyle pilotluk lisansı olmadan da uçurmak mümkün. Tabii bunu uçurmak için firmanın verdiği eğitimi almak zorunlu. Bu eğitim için üretim merkezine gidip uçuş simülatörüne ve derslere katılmak mecburi. Genelde bu eğitimin öğrenim ve testleri geçme hızının 10 gün sürdüğü söyleniyor ama 2-3 günde firmanın uçuş yeterlilik sertifikasını alanlarda mevcut. Ancak uçurabilmek için belli kilo ve boy sınırlamalarıda var. Uçuracak kişinin en fazla 100 kg olması, 195 cm’yi ve otururkende 100 cm’yi aşmaması gerekiyor. İnsanlı aracın toplam maksimum kalkış ağırlı ise 262 kg ile sınırlı. Zaten bir bagaj veya taşıma alanı söz konusu değil. Ama içeriye bir kaç ortaboy el çantası sığdırmak mümkün.

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Hava aracını aslında bir kumanda kolu ile siz yönetiyorsunuz ama yaptığınız her hareket uçuş bilgisayarı tarafından işlenip doğru kanatçık ve motorlara doğru emirler vererek emir gerçekleştiriliyor. Kısaca siz kumanda kolunu ne yapmak istediğiniz yönde hareket ettiriyorsunuz. Uçuş bilgisayarı bir şekilde istediğinizi yapıyor. Dolayısıyla aşırı önemli olan bu bilgisayardan toplam 3 tane var. Yani ikisi aynı anda bozulsa bile 3. ile güvenle uçabiliyorsunuz. Kumanda kolundan da hem sağda hem solda birer tane var, yani onlarda yedekli. Toplam 8 motor bulunuyor dolayısıyla 1-2 motoru kaybetme durumunda güvenli iniş imkanı söz konusu. Bataryalar ise hem ön hem arkada olmak üzere yedekliler. Diyelim ki her şey çok kötü gitti bu durumda aracın paraşütü patlayarak açılıyor ve güvenli bir iniş gerçekleşiyor.

Çift taraflı radyo iletişimi gibi önemli özelliklerde söz konusu. Ancak aracın en özgün özelliği gövde üstüne iniş ve kalkış yapması. Dolayısıyla beton, asfalt, çim, toprak gibi her türlü yere inip kalkıyor. Ancak dağdaki videodaki arkadaş bir şekilde karda hareket ettirmek için altına kayaklardan kızak monte etmiş şekilde kullanıyor. Pervaneler diğer dikey iniş kalkış yapan araçlardaki gibi kalkarken dikey uçuş esnasında yatay hareket gerçekleşmediğinden araç kalkarken dikey kalkıyor ve inerken yine dikey iniyor.

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Menzili sadece %20 rezerv kalacak şekilde 32 km olsada, bunu kuş uçuşu olarak düşünürseniz bayağı ciddi mesafe etmekte. Bana göre ülkemizde en çok kardenizde yaylalarda veya köylerde yaşayanlar ulaşım için kullanabilir. Hava hızı ise rüzgarsız bir havada 100 km/s hızına ulaşıyor. Toplam sadece 8 kWh bataryaya sahip olan eVTOL ileride batarya teknolojisinin ilerlemesi ile menzilde arttıracaktır. Yavaş şarj ile 4,5 saatte hızlı şarj ile 40 dk civarında oldukça şarj olmakta.

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Dikey kalkış yaparken pervanelerin açısının değişmemesi nedeniyle roket ile kalkmakta bu şekilde havada asılı kalabiliyorsunuz ancak bu asılı kalma durumunda pervaneler %80 güçte çalışmakta. Siz düz uçuşa geçerseniz kanatların kaldırma gücü sayesinde pervane dönüş hızı %10’a kadar düşmekte.

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Başlangıç fiyatı 190.000$ daha pahalı versiyonlarında içine koyup taşıyabileceğiniz bir çekici geliyor. İniş kamerası 4K oluyor zira bu insanlı drone dikey inip kalktığından pilot kıç kamerası ile iniş yerini görebilmekte. Bunun dışında üst paketlerde boya farkları, hava kontrole devamlı yerini ve irtifasını yayınlayan ADS-B, kanatlarda ışıklar, acil durum yer belittle cihazı ve ekstra bir kişi için eğitim dahil ediliyor.

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