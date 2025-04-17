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    PTT kargo takipte çıkan "Cihet hazırlama listesine eklendi" ne demek?

    PTT gönderi sorgulamada çıkan "Cihet hazırlama listesine eklendi" ne demek, bu kargo ne zaman kaç günde gelir sıkça merak ediliyor. İşte PTT kargo takip ekranındaki mesajın anlamı:

    Cihet, PTT kargo takip sisteminde karşılaşılan ve sık kullanılmadığından anlamı merak edilen bir kelime. Peki, PTT gönderi sorgulama ekranında kargo aşamalarında karşılaşılan Cihet hazırlama listesi nedir? Cihet hazırlama listesine eklenen kargo ne zaman gelir? İşte tüm merak edilenler:

    PTT kargo cihet hazırlama listesine eklendi ne demek 📦

    ptt cihet hazırlama listesine eklendi anlamı Tam Boyutta Gör
    Cihet, Türkçede yan, yön ve taraf demektir. Ancak PTT kargo, ciheti dağıtıcı anlamında kullanır. Cihet hazırlama listesi, PTT kargonun kullandığı bir ifade olup, kargo dağıtım sürecinde yapılacak işleri veya adımları içeren liste anlamını taşır.

    PTT cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi; kargonun dağıtıma çıkarılmak üzere sıraya alındığı anlamına gelir. Kargonun bir sonraki günkü teslim programına eklendiğini belirtmek için kullanılır. Cihet hazırlama listesine eklendi ama hala gelmedi! şikayetlerine de sık rastlanmaktadır. Cihet hazırlama listesine eklenen kargo, aynı gün dağıtıma çıkarılmaz, sonraki güne planlanır.

    Cihet hazırlama listesine eklenen kargo şubeden alınır mı 🤔

    Evet. PTT cihet hazırlama listelesine eklenen kargo henüz dağıtıma çıkmadığından şubeden teslim alınabilir. Gönderi şubeye ulaştıktan sonra en geç 3 iş günü içinde teslim alınmalıdır.

    Cihet hazırlama listesine eklenen kargo ne zaman gelir 📅

    Bu aşamada olan kargo, genellikle bir sonraki iş gününde dağıtıma çıkarılır. “Dağıtıcıya verildi cihet no” şeklindeki ifade kargonun teslim edilmek üzere dağıtıma çıkarıldığı anlamına gelir.

    PTT Cihetten gönderi çıkarıldı ne demek ❓

    PTT gönderi hareketlerinde “Cihetten gönderi çıkarıldı” yazıyorsa, bu kargonun tekrar dağıtım merkezine döneceği anlamına gelir. Bu aşamadaki kargo bir sonraki iş gününde dağıtıma çıkarılabilir. PTT müşteri hizmetleri numarası 444 1 788'i arayarak kargonun durumu hakkında bilgi alınabilir.

    Bu rehber yazıda PTT kargo aşamaları arasında sıkça merak edilen "Cihet hazırlama listesine eklendi" ifadesinin ne demek olduğunu anlattık.

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