Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, Android uygulamalarını çalıştırabilecek

Geliştiriciler herhangi bir şey yapmayacak
Android’e ait kaynak kodlarında “Fuchsia cihazlara yönelik düzenlemeler” adıyla bu durum fark edildi. Paylaşılan README dosyası içerisinde Fuchsia üzerinde ART (Android Run Time) desteği hakkında bilgiler bulunuyor. Yani yeni işletim sistemi Android uygulamaları direkt çalıştırabilecek. Geliştiricilerin hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak. Ayrıca Android’in .apk uzantısı gibi Fuchsia OS’da da .far uzantısı bulunacak. Fuchsia’nın Android uygulamaları desteklemesi çıktığı zaman hızla popüler hale gelebilmesi açısından önemli bir nokta. Yeni işletim sistemlerinin yaşadığı uygulama geliştiricilerini platforma çekme ihtiyacı ortadan kaldırılmış oluyor.Ayrıca Bkz. "Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir"
Fuchsia OS tamamlandığında Chrome OS’un yerini de alması bekleniyor. Yani Google’un mobil sektördeki tek işletim sistemi olacak. Android uygulama desteği de daha önceden tahmin ediliyordu. Yeni sızıntı sayesinde kesinleşmiş oldu.
https://www.engadget.com/2019/01/03/google-fuchsia-os-android-apps/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle