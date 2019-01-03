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Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, Android uygulamalarını çalıştırabilecek

Fuchsia OS işletim sistemi Google tarafından Android’in yerini alması amacıyla geliştiriliyor. Yeni ortaya çıkan sızıntı, Fuchsia OS’un Android uygulamalarını çalıştırabileceğini gösteriyor.
4 ay
10,5b
1
6
Cep İşletim Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, Android uygulamalarını çalıştırabilecek
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Mobil sektörde iOS ve Android işletim sistemleri pazarın tamamına hakim durumda. Haliyle uygulama geliştiriciler popüler bu iki işletim sistemine göre planlamalarını yapıyorlar. Yeni bir işletim sistemi hakkında da ilk merak edilen konu uygulama mağazasının piyasada bulunan platformlar karşısında durabilmesi oluyor. Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, bu sorunu ortadan kaldırmak için Android uygulamaları çalıştırabilecek.

Geliştiriciler herhangi bir şey yapmayacak

Android’e ait kaynak kodlarında “Fuchsia cihazlara yönelik düzenlemeler” adıyla bu durum fark edildi. Paylaşılan README dosyası içerisinde Fuchsia üzerinde ART (Android Run Time) desteği hakkında bilgiler bulunuyor. Yani yeni işletim sistemi Android uygulamaları direkt çalıştırabilecek. Geliştiricilerin hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak. Ayrıca Android’in .apk uzantısı gibi Fuchsia OS’da da .far uzantısı bulunacak. Fuchsia’nın Android uygulamaları desteklemesi çıktığı zaman hızla popüler hale gelebilmesi açısından önemli bir nokta. Yeni işletim sistemlerinin yaşadığı uygulama geliştiricilerini platforma çekme ihtiyacı ortadan kaldırılmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir"

Fuchsia OS tamamlandığında Chrome OS’un yerini de alması bekleniyor. Yani Google’un mobil sektördeki tek işletim sistemi olacak. Android uygulama desteği de daha önceden tahmin ediliyordu. Yeni sızıntı sayesinde kesinleşmiş oldu.


https://www.engadget.com/2019/01/03/google-fuchsia-os-android-apps/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 4 ay en beğenilen
Desteklemesi değil desteklememesi şaşırtıcı olurdu zaten.
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Rachsuchtig 4 ay
Bu haber de ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuyor. 5. Kez bu haberi okudum
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SONEKTRA 4 ay
Eğer Windows 10 un hedefi olan tek bir işletim sistemini gerçekleştirebilir ise efsane olur ve eğer büyük yazılım firmaları da destek verip kaliteli masaustu uygulamalari çıkarırsa pazarda buyuk bir dilim elde etmesi muhtemel olur gibi geliyor.
Eğer Windows 10 un hedefi olan tek bir işletim sistemini gerçekleştirebilir ise efsane olur ve eğer büyük yazılım firmaları da destek verip kaliteli masaustu u...
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intel7mix 4 ay
Ne zaman piayasaya çıkacak peki ?
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alaz1903 4 ay
İsimlendirme çok kötü.
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yorumculuklar 4 ay
Bu işin sonu, yeni sistem için özellikle yazılmayan Android uygulamaları dolu bir mağaza olacak gibi. Apple'ın bu olayını seviyorum, umrunda değil ve geliştiriciyi zorluyor.
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SONEKTRA 4 ay
Eğer Windows 10 un hedefi olan tek bir işletim sistemini gerçekleştirebilir ise efsane olur ve eğer büyük yazılım firmaları da destek verip kaliteli masaustu uygulamalari çıkarırsa pazarda buyuk bir dilim elde etmesi muhtemel olur gibi geliyor.
Yanıtla +5
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mert1907 4 ay en beğenilen
Desteklemesi değil desteklememesi şaşırtıcı olurdu zaten.
Yanıtla +11
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Rachsuchtig 4 ay
Bu haber de ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuyor. 5. Kez bu haberi okudum
Yanıtla +8
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