Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, Android uygulamalarını çalıştırabilecek

Mobil sektörde iOS ve Android işletim sistemleri pazarın tamamına hakim durumda. Haliyle uygulama geliştiriciler popüler bu iki işletim sistemine göre planlamalarını yapıyorlar. Yeni bir işletim sistemi hakkında da ilk merak edilen konu uygulama mağazasının piyasada bulunan platformlar karşısında durabilmesi oluyor. Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, bu sorunu ortadan kaldırmak için Android uygulamaları çalıştırabilecek.

Geliştiriciler herhangi bir şey yapmayacak

Android’e ait kaynak kodlarında “Fuchsia cihazlara yönelik düzenlemeler” adıyla bu durum fark edildi. Paylaşılan README dosyası içerisinde Fuchsia üzerinde ART (Android Run Time) desteği hakkında bilgiler bulunuyor. Yani yeni işletim sistemi Android uygulamaları direkt çalıştırabilecek. Geliştiricilerin hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak. Ayrıca Android’in .apk uzantısı gibi Fuchsia OS’da da .far uzantısı bulunacak. Fuchsia’nın Android uygulamaları desteklemesi çıktığı zaman hızla popüler hale gelebilmesi açısından önemli bir nokta. Yeni işletim sistemlerinin yaşadığı uygulama geliştiricilerini platforma çekme ihtiyacı ortadan kaldırılmış oluyor.

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Fuchsia OS tamamlandığında Chrome OS’un yerini de alması bekleniyor. Yani Google’un mobil sektördeki tek işletim sistemi olacak. Android uygulama desteği de daha önceden tahmin ediliyordu. Yeni sızıntı sayesinde kesinleşmiş oldu.

https://www.engadget.com/2019/01/03/google-fuchsia-os-android-apps/