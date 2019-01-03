Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir

Geçen yıl Avrupa Birliği tarafından haksız rekabet suçlamasıyla 5 milyar dolar ceza kesilen Google, bu yıl birlik çapındaki Android üreticilerine lisanslı olarak uygulama paketleri satmaya başlayacak. Bununla birlikte lisanslama sadece Avrupalı üreticilerle sınırlı kalmayacak.

Kapsam genişliyor

Geçen yıl gündeme gelen bilgilere göre saf Android işletim sistemi her zaman olduğu gibi üreticiler tarafından ücretsiz olarak kullanılacak ve herhangi bir Google uygulaması içermeyecek. Bununla birlikte Google uygulama paketlerini yüklemek isteyen üreticiler ülkeye göre 2.5$-40$ arasında değişen lisans bedelleri ödeyecek.

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Google’ın 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren bu politikayı hayata geçireceği ifade ediliyor. Politika sadece Avrupalı üreticiler için mi yoksa burada satış yapan diğer üreticiler de dahil mi tam olarak belli değildi. Google’ın son paylaşımı bunu netleştirdi.

Google Android resmi Twitter hesabından yapılan ve sonrasında hızlıca silinen paylaşıma göre yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Çinli üreticilerden de lisans bedeli alınacak. Huawei, ZTE ve Xiaomi gibi pek çok üretici buna dahil.

Elbette Çin’de Google hizmetleri yasak olduğu için bu paylaşımın Çin için olması mümkün değil. Bu bakımdan Avrupa sınırları içerisinde geçerli gibi görünüyor. Bununla birlikte fiyat-performans odaklı olarak çalışan çoğu Çinli üretici için yüksek lisans bedelleri dezavantaj olacaktır. Şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.