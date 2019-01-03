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Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir

Avrupa ekonomik bölgesinde satış yapan Çinli üreticiler yakın zamanda Google uygulamaları için lisans bedeli ödemek zorunda kalacak. Bunun hazırlıkları yapılıyor.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Avrupa Birliği tarafından haksız rekabet suçlamasıyla 5 milyar dolar ceza kesilen Google, bu yıl birlik çapındaki Android üreticilerine lisanslı olarak uygulama paketleri satmaya başlayacak. Bununla birlikte lisanslama sadece Avrupalı üreticilerle sınırlı kalmayacak.

Kapsam genişliyor

Geçen yıl gündeme gelen bilgilere göre saf Android işletim sistemi her zaman olduğu gibi üreticiler tarafından ücretsiz olarak kullanılacak ve herhangi bir Google uygulaması içermeyecek. Bununla birlikte Google uygulama paketlerini yüklemek isteyen üreticiler ülkeye göre 2.5$-40$ arasında değişen lisans bedelleri ödeyecek.

Ayrıca Bkz. "PewDiePie hayranı hackerlar bu kez Google cihazlarına yöneldi"

Google’ın 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren bu politikayı hayata geçireceği ifade ediliyor. Politika sadece Avrupalı üreticiler için mi yoksa burada satış yapan diğer üreticiler de dahil mi tam olarak belli değildi. Google’ın son paylaşımı bunu netleştirdi.

Google Android resmi Twitter hesabından yapılan ve sonrasında hızlıca silinen paylaşıma göre yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Çinli üreticilerden de lisans bedeli alınacak. Huawei, ZTE ve Xiaomi gibi pek çok üretici buna dahil.

Elbette Çin’de Google hizmetleri yasak olduğu için bu paylaşımın Çin için olması mümkün değil. Bu bakımdan Avrupa sınırları içerisinde geçerli gibi görünüyor. Bununla birlikte fiyat-performans odaklı olarak çalışan çoğu Çinli üretici için yüksek lisans bedelleri dezavantaj olacaktır. Şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/03/google-tweets-it-will-start-charging-chinese-oems-this-year-then-deletes-it/ Yorum Yaz
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pspoor 4 ay en beğenilen
Avrupa birligi denen nane yine insanlarin ocagina incir agaci dikti. Youtube desen sorunlu, internet kotu, teror destegi bol bol, ama sorsan; biz insan haklari, modernite vs....
Avrupa birligi denen nane yine insanlarin ocagina incir agaci dikti. Youtube desen sorunlu, internet kotu, teror destegi bol bol, ama sorsan; biz insan haklari,...
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Aether 4 ay
Zaten Çin'de Google servisleri çalışmıyor bundan dolayı lisanslama olması imkansız. Google abinin Çin'e girip kurşuna dizilmeden para alıp çıkmasıda zor. Bir yerli firma ile anlaşır lisansı ona kiralar o firmada bunları kovalar.
Google play ve ilgili servisleri için lisans bedelini almamış ise Çin telefonlarının Avrupa varyanslarından zaten kötü yapmış. Bu piyasada bazı telefonların olması gerekenden düşük olmasına sebep olmuş olur.
Bazı arkadaşlar çıkıp custom rom diyorlar siz demeyin konu ile alakasız. Google servisleri malesef android için olmazsa olmaz bir konu. Bundan dolayı halen davalar sürmekte. Android açık kaynak olsada Google kendi sağladığı servislere ve en kötüsü olmazsa olmaz kitaplıklara (framework) lisans ücreti alıyor. Yani bankacılık uygulamanızdan eposta yazılımınıza ve bildirimlerinize kadar gidiyor bu iş. Ne bicim açık kaynak oldu bu?
Google hali hazırda yeni versiyonlarında git gide zorlaştırdı kendi korumalı dosyalarının yüklenme işlemini. Artık lisans durumunuda google play den görüyorsunuz illegal bir yüklemede de ama çalışıyor.
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dark_prince60 4 ay
zaten pahalı olan cihazlar daha da pahalanacak. custom rom a devam...
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pspoor 4 ay en beğenilen
Avrupa birligi denen nane yine insanlarin ocagina incir agaci dikti. Youtube desen sorunlu, internet kotu, teror destegi bol bol, ama sorsan; biz insan haklari, modernite vs....
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