Fujifilm, Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS lens modelini duyurdu

Giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesinin duyurması ile fotoğraf dünyasına hareketli saatler yaşatan sektörün önemli isimlerinden Fujifilm, ayrıca Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS lens modelini de duyurdu.

Fujifilm'in X-Serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabilen Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS zoom lens, sunduğu 50-230mm aralık ile her türlü çekim şartı için uygun bir yapı ortaya koyabiliyor. Elde çekimlerden daha net fotoğraflar için dahili optik görüntüleme teknolojisiyle gelen lens, teknik olarak F4.5 - F6.7 maksimum, F22 minimum diyafram değerine, 13 element 10 grup optik dizilime, 7 diyafram bıçağına, 1.10m minimum netleme mesafesine, dahili otomatik netleme motoruna (Hızlı ve sessiz netleme için Stepper motor) ve 58mm filtre çapına sahip. 111mm uzunluk değerine 375 gram ağırlık değeriyle rahatça taşınabilecek bir yapı ortaya koyan Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS, ayrıca siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Üzerinde diyafram halkası barındırmayan lens, geniş netleme ve yakınlaştırma halkalarıyla da kolay bir kullanım vaat ediyor.

Fujifilm tarafından tanıtılan yeni lens modeli Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS, Kasım ayında 399,95$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

http://www.ephotozine.com/article/fujifilm-fujinon-xc50-230mm-lens-announced-22940