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Fujifilm, Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS lens modelini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm, Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS lens modelini duyurdu
Giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesinin duyurması ile fotoğraf dünyasına hareketli saatler yaşatan sektörün önemli isimlerinden Fujifilm, ayrıca Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS lens modelini de duyurdu.
Fujifilm'in X-Serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabilen Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS zoom lens, sunduğu 50-230mm aralık ile her türlü çekim şartı için uygun bir yapı ortaya koyabiliyor. Elde çekimlerden daha net fotoğraflar için dahili optik görüntüleme teknolojisiyle gelen lens, teknik olarak F4.5 - F6.7 maksimum, F22 minimum diyafram değerine, 13 element 10 grup optik dizilime, 7 diyafram bıçağına, 1.10m minimum netleme mesafesine, dahili otomatik netleme motoruna (Hızlı ve sessiz netleme için Stepper motor) ve 58mm filtre çapına sahip. 111mm uzunluk değerine 375 gram ağırlık değeriyle rahatça taşınabilecek bir yapı ortaya koyan Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS, ayrıca siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Üzerinde diyafram halkası barındırmayan lens, geniş netleme ve yakınlaştırma halkalarıyla da kolay bir kullanım vaat ediyor.
Fujifilm tarafından tanıtılan yeni lens modeli Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS, Kasım ayında 399,95$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. 

http://www.ephotozine.com/article/fujifilm-fujinon-xc50-230mm-lens-announced-22940 Yorum Yaz
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Metabolism 5 yıl
Diyafram f6.7, okadar ışığı nerden bulucan :D
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ozangunay 5 yıl Metabolism
Makinanın yüksek ISO performansına güvenmek lazım :) 200 mm de en açık diyafram f:6.7 gerçekten kötü olmuş, keşke 5.6 da tutsalarmış, 55-200 XF' e ucuz alternatif olarak piyasaya süreceklerdir.
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filteke 5 yıl
reklam haber .com' adresine hoşgeldiniz
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ozangunay 5 yıl filteke
İyi de forumların amacı bilgilenmek, bilgi vermek, paylaşmak değil mi?Yeni bir ürünün lansmanı yapıldıysa bunu insanlara duyurmaktan daha normal birşey olamaz. Bugün Fuji' nin tanıtımı olur, yarın Nikon' un, sonraki gün Sony' nin. Ben burada paylaşılanları reklam olarak değerlendirmiyorum, yanlış bir değerlendirme yapıyorsunuz bence.
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