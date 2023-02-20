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    Fujifilm XS-10 ile bir çekim günü nasıl geçiyor? VLOG performansı nasıl?

    Bu videomuzda Fujifilm'in daha çok VLOG çekmek isteyenler için çıkardığı, XS-10'un VLOG performansını değerlendirip VLOG kitinin ne kadar yararlı olduğunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

    Sosyal medya mecralarının da popülerleşmesiyle artık birçok insan kendi kanalını açıp içeriğini üretmeye başladı. Biz de bu videomuzda içerik üreticiler için bulunmaz bir kiti sizlere gösteriyoruz. Fujifilm'in Vlogger'lar için hazırladığı bu kitin içerisinde gerçekten yok yok. Kameranın performansı da Vlog için fazlasıyla iyi ve daha profesyonel çekimler için de yeterli. 

    Bu videomuzda da hem kiti hem de kamerayı sizlere tanıtmak için bir Vlog çekelim dedik ve bir inceleme gününün bizler için nasıl geçtiğini sizlere anlatmaya çalıştık. Videodaki tüm görüntülerin XS-10 ile yapıldığını ve seslerin de Rode V-Micro Shotgun Mikrofon ile kaydedildiğini belirtelim. 

    Kiti satın almak ve içerisindeki tüm ürünleri görmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

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