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Fujifilm, X20 ve X100s fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurdu

6 yıl
1,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen fotoğraf sistemleri üreticilerinden olan Fujifilm X20 ve X100s makinelerinin duyurusunu resmi olarak yaptı.
Fujifilm X100'ün yerine geçecek olan X100s tasarımsal olarak X100'e büyük benzerliği ile dikkat çekiyor. Makinenin teknik özelliklerine bakmak gerekirse
- 16.3MP APS-C X-Trans CMOS 2 sensör
- EXR 2 işlemci
- Yüksek çözünürlüklü elektronik vizör
- Fujinın 23mm F/2 lens
- Hybrid otomatik netleme sistemi
- 0.5 saniye açılış süresi
- 2.8" 460K LCD Ekran
- Dahili flaş
- En yüksek çözünürlükte 6fps seri çekim hızı
- Focus Peaking netleme özelliği
- Artistik filtre seçenekleri
- Full HD 1080P 60fps ve 30fps video çekim özelliği
Fujifilm X10'un yerine geçecek olan X20 modelide aynı X100s'de olduğu gibi bir önceki modele tasarımsal olarak çok benziyor. Metal alaşım dış gövdenin kullandığı cihazın teknik özellikleri şu şekilde,
- 12MP 2/3 X-Trans CMOS 2 sensör
- EXR 2 işlemci
- Optik vizör
- 4x Fujinon F/2.0-2.8 zoom lens
- Hybrid otomatik netleme sistemi
- 0.5 saniye açılış süresi
- 2.8" 460K LCD Ekran
- Dahili flaş
- 1cm'e kadar süper makro modu
- 8 farklı filtre seçeneği
- Streo mikrofon çıkışı
- 3 farklı renk seçeneği
- 4 farklı perde sesi 
- Focus Peaking netleme özelliği
- Video sırasında manuel netleme olanağı
-  Full HD 1080P 60fps ve 30fps video çekim özelliği
- Yeni geliştirilen arayüz 
- Full HD 1080P 60fps ve 30fps video çekim özelliği 
Fujifilm X100s modeli $1.300, Fujifilm X20 modeli ise $600 fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

http://photorumors.com/2013/01/08/fujifilm-x20-x100s-pre-order-options/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Harika, super, mukemmel. Simdi birilerinin x100s'i alip 3-5 ay sonra "lens dar geldi" ya da "bazen cok genis kaliyor" diye satmasini bekleyebiliriz.
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olağan_şüpheli 6 yıl
iki model de cok pahalı...
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yasin_kaya 6 yıl ozturert
ozturert

Harika, super, mukemmel. Simdi birilerinin x100s'i alip 3-5 ay sonra "lens dar geldi" ya da "bazen cok genis kaliyor" diye satmasini bekleyebiliriz.

Tam da x100 almışken bu heç olmamıştır güloo. :)
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