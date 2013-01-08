Fujifilm, X20 ve X100s fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurdu





Dünyanın önde gelen fotoğraf sistemleri üreticilerinden olan Fujifilm X20 ve X100s makinelerinin duyurusunu resmi olarak yaptı.

Fujifilm X100'ün yerine geçecek olan X100s tasarımsal olarak X100'e büyük benzerliği ile dikkat çekiyor. Makinenin teknik özelliklerine bakmak gerekirse

- 16.3MP APS-C X-Trans CMOS 2 sensör

- EXR 2 işlemci

- Yüksek çözünürlüklü elektronik vizör

- Fujinın 23mm F/2 lens

- Hybrid otomatik netleme sistemi

- 0.5 saniye açılış süresi

- 2.8" 460K LCD Ekran

- Dahili flaş

- En yüksek çözünürlükte 6fps seri çekim hızı

- Focus Peaking netleme özelliği

- Artistik filtre seçenekleri

- Full HD 1080P 60fps ve 30fps video çekim özelliği

Fujifilm X10'un yerine geçecek olan X20 modelide aynı X100s'de olduğu gibi bir önceki modele tasarımsal olarak çok benziyor. Metal alaşım dış gövdenin kullandığı cihazın teknik özellikleri şu şekilde,

- 12MP 2/3 X-Trans CMOS 2 sensör

- EXR 2 işlemci

- Optik vizör

- 4x Fujinon F/2.0-2.8 zoom lens

- Hybrid otomatik netleme sistemi

- 0.5 saniye açılış süresi

- 2.8" 460K LCD Ekran

- Dahili flaş

- 1cm'e kadar süper makro modu

- 8 farklı filtre seçeneği

- Streo mikrofon çıkışı

- 3 farklı renk seçeneği

- 4 farklı perde sesi

- Focus Peaking netleme özelliği

- Video sırasında manuel netleme olanağı

- Full HD 1080P 60fps ve 30fps video çekim özelliği

- Yeni geliştirilen arayüz

- Full HD 1080P 60fps ve 30fps video çekim özelliği

Fujifilm X100s modeli $1.300, Fujifilm X20 modeli ise $600 fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

http://photorumors.com/2013/01/08/fujifilm-x20-x100s-pre-order-options/