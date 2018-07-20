Fujifilm'den büyük sensörlü küçük dijital fotoğraf makinesi: XF10

Fujifilm, APS-C sensör içeren XF10 adlı yeni bir kompakt fotoğraf makinesi piyasaya sürdü. Geçen yılki X70'in devamı niteliğinde ama tam olarak bir yükseltme sayılmaz. Elbette bir takım iyileştirmeler ve değişiklikler var ancak X70 sahibiyseniz satın alıp almama kararı tamamen tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olacak.

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Fujifilm XF10, f/2.8 diyafram açıklığı olan 24.2 megapiksellik 18.5 mm (28 mm'ye eşdeğer) APS-C sensöre sahip. Bayer renk filtresini kullanıyor ve kullanıcıların 35 mm veya 50 mm odak uzaklığı seçmesini sağlayan Dijital Tele Dönüştürücü özelliği var. Ayrıca saniyede 15 kare de olsa 4K video çekimi yapabiliyor.

Fujifilm XF10'un fiyat etiketi açıklandı

Makinede eğilebilir ekran, flaş takma yuvası ve diyafram halkası bulamayacaksınız. Bunların hepsi X70’de mevcuttu ancak Fujifilm bu cihazda yer vermemiş. Ayrıca dokunmatik özellikli bir ekrana sahip olduğu için makinede D-Pad yok. Bununla birlikte "Kare Mod" özelliği ile kırpmaya gerek kalmadan Instagram'da paylaşılmaya hazır kare fotoğraflar (1:1 fotoğraf) çekebiliyor.

2.499 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak profesyonellere yönelik bir makine olmadığını söylemek gerek. Ağustos ayında piyasaya sunulacak olan XF10'un Fujifilm Türkiye online satış mağazasında Fujifilm XF10'un fiyat etiketiolarak belirlenmiş durumda. Ancak profesyonellere yönelik bir makine olmadığını söylemek gerek.piyasaya sunulacak olan XF10'un Fujifilm Türkiye online satış mağazasında listelendiğini de belirtelim.

http://www.fujifilm.com/news/n180719_01.html