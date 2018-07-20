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Fujifilm'den büyük sensörlü küçük dijital fotoğraf makinesi: XF10

Fujifilm, APS-C ebatlı sensör içeren premium kompakt fotoğraf makinesi XF10'u tanıttı. Ağustos ayında piyasaya sürülecek olan makinenin özellikleri ve fiyat etiketi haberimizde.
10 ay
2,4b
1
5
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fujifilm, APS-C sensör içeren XF10 adlı yeni bir kompakt fotoğraf makinesi piyasaya sürdü. Geçen yılki X70'in devamı niteliğinde ama tam olarak bir yükseltme sayılmaz. Elbette bir takım iyileştirmeler ve değişiklikler var ancak X70 sahibiyseniz satın alıp almama kararı tamamen tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olacak.
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Fujifilm XF10, f/2.8 diyafram açıklığı olan 24.2 megapiksellik 18.5 mm (28 mm'ye eşdeğer) APS-C sensöre sahip. Bayer renk filtresini kullanıyor ve kullanıcıların 35 mm veya 50 mm odak uzaklığı seçmesini sağlayan Dijital Tele Dönüştürücü özelliği var. Ayrıca saniyede 15 kare de olsa 4K video çekimi yapabiliyor.

Fujifilm XF10'un fiyat etiketi açıklandı

Makinede eğilebilir ekran, flaş takma yuvası ve diyafram halkası bulamayacaksınız. Bunların hepsi X70’de mevcuttu ancak Fujifilm bu cihazda yer vermemiş. Ayrıca dokunmatik özellikli bir ekrana sahip olduğu için makinede D-Pad yok. Bununla birlikte "Kare Mod" özelliği ile kırpmaya gerek kalmadan Instagram'da paylaşılmaya hazır kare fotoğraflar (1:1 fotoğraf) çekebiliyor.
Fujifilm XF10'un fiyat etiketi 2.499 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak profesyonellere yönelik bir makine olmadığını söylemek gerek. Ağustos ayında piyasaya sunulacak olan XF10'un Fujifilm Türkiye online satış mağazasında listelendiğini de belirtelim.

http://www.fujifilm.com/news/n180719_01.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 10 ay en beğenilen
ben hep 1:1 de çekiyorum !
nedenile gelince ! lens doğası gereği eğimlidir !
bu açıdan full frame aslında gerçeği değil !
merceğin ovaliğinde kırılan yanılsamayı gösterir !
özetle full frame gerçek olmayan yamuk görüntüyü yakalar !
ama işte bu söylediklerimi gerçekten anlaya bilecek
adam sayısı bir elin parmağından daha az !
cahile laf anlat dur ! ama belki birileri çıkar
belki birileri anlar ve +1 yapar !
kim bilir ! :D
ben hep 1:1 de çekiyorum !nedenile gelince ! lens doğası gereği eğimlidir !bu açıdan full frame aslında gerçeği değil !merceğin ovaliğinde kırıl...
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multimatom 10 ay
28mm de
ricoh gr
ricoh gr 2
nikon coolpix a
Fuji x70
gibi 4 makine varken 5.si çıkması üzdü beni.
Keşke 35mm olup da apsc ve kompakt bir cihaz yapsalar diye bekliyorum yıllardır.
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Bloodin 10 ay
Bende Fujifilm X-E2 var, Bayer filtresi olmayan X-Trans sensör RAW'a gerek kalmadan, jpeg modunda bile o kadar mükemmel çekimler yapıyor ki bazen şaşıp kalıyorum, Fujifilm kendi inanılmaz teknolojisi olan X-Trans yerine bu tip bayer sensörlü makineler üretmekten vazgeçmeli ve X-Trans'a daha büyük yatırımlar yaparak 1:1.5 ya da 1:1 sensörlü bir zoom kamera, bir de prestij ürünü Full Frame kamera yapmalı
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magicboyguccino 10 ay
Ricoh Gr'nin yeni versiyonunun eylül ayında duyurulacağına dair haberler vardı.
Fuji hızlı davranıp Ricoh Gr karşısına bir ürün konumlandırdı :)
Tasarımda çok az gr esintileri var.
Ancak bir gr ergonomisi ve ruhu yok bu cihazda.
Bu segmentte tartışmasız lider sanırım Ricoh GR.
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DH Misafiri 10 ay
Flaş yuvası, hareketli ekran, mikrofon girişi ve en azindan 24-25 kare 4k video(min 100 mbps)ozellikleri olsa enteresan bir ürün olurmuş. Bu haliyle pek de cezbedici değil.
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SEO-Uzmanı 10 ay en beğenilen
ben hep 1:1 de çekiyorum !
nedenile gelince ! lens doğası gereği eğimlidir !
bu açıdan full frame aslında gerçeği değil !
merceğin ovaliğinde kırılan yanılsamayı gösterir !
özetle full frame gerçek olmayan yamuk görüntüyü yakalar !
ama işte bu söylediklerimi gerçekten anlaya bilecek
adam sayısı bir elin parmağından daha az !
cahile laf anlat dur ! ama belki birileri çıkar
belki birileri anlar ve +1 yapar !
kim bilir ! :D
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