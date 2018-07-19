Huawei'nin amiral gemisi yonga seti Kirin 980, Eylül ayında IFA'da tanıtılacak

Huawei dün yeni akıllı telefonları ve giyilebilir ürünleri dahil olmak üzere bir dizi yeni ürün duyurdu. Şirket yeni cihazlarının yanı sıra 12 nm FinFET fabrikasyon teknolojisine sahip Kirin 710 yonga setini de tanıttı.

Nova 3i, Kirin 710 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefon olarak IFA 2018 etkinliğinde amiral gemisi Kirin 980 yonga setini tanıtacağı bilgisi geldi. , Kirin 710 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefon olarak duyuruldu . Bugün ise Huawei'nin, bu yıl Berlin'de düzenlenecek olanetkinliğinde amiral gemisiyonga setini tanıtacağı bilgisi geldi.

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"Huawei Kirin 710 yonga seti duyuruldu"

Kirin 980, 2017 yılının sonundan bu yana Huawei'nin tüm premium akıllı telefonlarına güç veren Kirin 970'nin devamı niteliğinde bir yonga seti olacak. Kirin 980 resmiyet kazandıktan sonra Mate 20 ve bu yılın sonlarında Honor markası altında piyasaya sürülecek premium bir akıllı telefona güç vermesi bekleniyor. Amiral gemisi yonga seti ayrıca ARM'nin Cortex-A75 işlemci çekirdeğine sahip olacak ve Huawei'nin kendi GPU'su ile gelerek şirket için bir ilke imza atacak.

Kirin 980'li ilk telefon Huawei Mate 20 olacak

Şimdiye kadar duyduklarımıza göre Kirin 980, 7 nm sürecinde üretilen ilk Huawei yonga seti olacak ve TSMC tarafından üretilecek. TSMC'nin Apple için aynı üretim sürecine sahip A12 yonga setini ürettiğini belirtmek gerekir. Kirin 970 özel bir NPU'ya (Nöral İşlem Birimi) sahipti, Kirin 980'nin ise Cambrian NPU ile çok daha gelişmiş bir performans sunması bekleniyor.

Watt başına 5 trilyon hesaplama yapabilen Cambrian yapay zeka işlemcisinin oldukça güçlü olduğu belirtildi. İhtiyaç duyulan yapay zeka işleme seviyesine göre çift, dörtlü ve sekiz çekirdekli varyantlarda sunulacağı söyleniyor. Kirin 980 yonga setine sahip ilk Huawei marka akıllı telefon muhtemelen Mate 20 olacak.

https://www.gizmochina.com/2018/07/19/kirin-980-chipset-launch-ifa-september/