Fujitsu'dan AMD Fusion işlemcili yeni netbook

Fujitsu, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan yeni netbook modelini tanıttı. Lifebook PH50/C olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyor ve 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak sunulan DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 grafik biriminin kullanıldığı sistem, bu sayede gelişmiş video özellikleri de sunuyor.

2GB bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan netbook'un diğer özellikleri arasında, 10/100 LAN, 802.11n WiFi ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor. Beraberinde gelen 5800 mAh kapasiteli pil ile 7.3 saate kadar kullanım süresi sunan bilgisayarın ağırlığı 1.5 Kg, kalılığı ise 27.5mm olarak açıkladı. Fujitsu'nun, AMD Fusion işlemcili Lifebook PH50/C modelini Japonya pazarında 950$ civarında bir fiyatlandırma ile sunacağı ifade ediliyor.