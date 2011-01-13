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Fujitsu'dan AMD Fusion işlemcili yeni netbook

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan yeni netbook modelini tanıttı. Lifebook PH50/C olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyor ve 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak sunulan DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 grafik biriminin kullanıldığı sistem, bu sayede gelişmiş video özellikleri de sunuyor.

2GB bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan netbook'un diğer özellikleri arasında, 10/100 LAN, 802.11n WiFi ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor. Beraberinde gelen 5800 mAh kapasiteli pil ile 7.3 saate kadar kullanım süresi sunan bilgisayarın ağırlığı 1.5 Kg, kalılığı ise 27.5mm olarak açıkladı. Fujitsu'nun, AMD Fusion işlemcili Lifebook PH50/C modelini Japonya pazarında 950$ civarında bir fiyatlandırma ile sunacağı ifade ediliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
İntelin atom dalgası amd nin fusion dalgasına dönüştü.Performansı yüksek ki üreticiler bu kadar rabet gösterdi.Ayrıyeten 11.6 inch modelleri görmek sevindirici her nekadar 10.1 inck taşınabilirlik açısından iyi olsada ekran çok küçük kalıyordu.11.6 hem taşınabilirlik hemde büyüklük açısından en ideal olanı
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theyapici 8 yıl
kabak tadı verdi artık fusionlu notbook modelleri birde adam gibi fiyata tr de satılıoyr diye bir haber görsek
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vidoko 8 yıl
950 dolara kat kat iyisi alınır yani .
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OverClocK1ng 8 yıl
Fiyat yanlış yazılmıştır. Hatta öyle olduğuna adım gibi eminim. 950$'a Core i5 vardır. Kesin yanlış yazıldı. %100 percent.
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TsG 8 yıl
Çok pahalı, 11.6" Fusion'lar 350-400$ seviyesinde...
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