Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu'dan harici ekran kartlı dizüstü bilgisayar: LifeBook AH530 GFX

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japon elektronik üreticisi Fujitsu, LifeBook serisi altında hazırladığı AH530 GFX isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Intel platformunu kullanan 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici özelliği olarak sahip olduğu harici ekran kartı gösterilebilir. ATi Mobility Radeon HD 550v (temel olarak Mobility Radeon HD 4650) tabanlı harici grafik kartı ile grafik odaklı uygulamalarda daha yüksek performans vaad eden sistem, aynı zamanda işlemciye entegre Intel HD Graphics IGP'sine de sahip.

Ay sona ermeden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında satışa sunulması beklenen Fujitsu LifeBook AH530 GFX'in teknik özellikleri şöyle;

  • Intel Core i3, i5, i7 serisi işlemci
  • 15.6-inç, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran
  • HDMI çıkışı
  • Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı klavye
  • Opsiyonel Blu-ray sürücü
  • DVD yazıcı
  • Wi-Fi b/g/n
  • Bluetooth
  • 8GB'a kadar bellek desteği
  • 500GB'a kadar sabit disk seçeneği
  • 1.3MP entegre internet kamerası

Fujitsu Lifebook AH530 GFX'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
djpisagor 9 yıl
Piyasada hd5650, hd5730 ekran kartlı notebooklar varken, hd4650 nasıl dikkat çekici oluyor anlamadım doğrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kkkcrazy 9 yıl
model serileri çıkartılmadığı sürece yine hayal kırıklığı olucaktır bi ara böyle bi girişim vardı yine 2 yada 3 model üretilmişti sadece yani tutmamıştı piyasada geçen yıl da en son fokusda bi parça olarak görmüştüm yani seri üretim ve model desteği olmadıkça mxm kart yaptılarsa yandık demektir pci verinde ne bulursak takalım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Pro2000 Netbox: Modem Boyutunda PC video inceleme 9 yıl Edifier S550 5.1 ses sistemi video inceleme 9 yıl Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim