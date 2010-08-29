Fujitsu'dan harici ekran kartlı dizüstü bilgisayar: LifeBook AH530 GFX

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon elektronik üreticisi Fujitsu, LifeBook serisi altında hazırladığı AH530 GFX isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Intel platformunu kullanan 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici özelliği olarak sahip olduğu harici ekran kartı gösterilebilir. ATi Mobility Radeon HD 550v (temel olarak Mobility Radeon HD 4650) tabanlı harici grafik kartı ile grafik odaklı uygulamalarda daha yüksek performans vaad eden sistem, aynı zamanda işlemciye entegre Intel HD Graphics IGP'sine de sahip.
Ay sona ermeden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında satışa sunulması beklenen Fujitsu LifeBook AH530 GFX'in teknik özellikleri şöyle;
- Intel Core i3, i5, i7 serisi işlemci
- 15.6-inç, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran
- HDMI çıkışı
- Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı klavye
- Opsiyonel Blu-ray sürücü
- DVD yazıcı
- Wi-Fi b/g/n
- Bluetooth
- 8GB'a kadar bellek desteği
- 500GB'a kadar sabit disk seçeneği
- 1.3MP entegre internet kamerası
Fujitsu Lifebook AH530 GFX'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.