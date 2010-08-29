Fujitsu'dan harici ekran kartlı dizüstü bilgisayar: LifeBook AH530 GFX

Japon elektronik üreticisi Fujitsu, LifeBook serisi altında hazırladığı AH530 GFX isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Intel platformunu kullanan 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici özelliği olarak sahip olduğu harici ekran kartı gösterilebilir. ATi Mobility Radeon HD 550v (temel olarak Mobility Radeon HD 4650) tabanlı harici grafik kartı ile grafik odaklı uygulamalarda daha yüksek performans vaad eden sistem, aynı zamanda işlemciye entegre Intel HD Graphics IGP'sine de sahip.

Ay sona ermeden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında satışa sunulması beklenen Fujitsu LifeBook AH530 GFX'in teknik özellikleri şöyle;

Intel Core i3, i5, i7 serisi işlemci

15.6-inç, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran

HDMI çıkışı

Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı klavye

Opsiyonel Blu-ray sürücü

DVD yazıcı

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth

8GB'a kadar bellek desteği

500GB'a kadar sabit disk seçeneği

1.3MP entegre internet kamerası

Fujitsu Lifebook AH530 GFX'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.