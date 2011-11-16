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Fusion-io'dan 10 Terabyte depolama kapasitesi sunan SSD

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,6b
1
25
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yatırımcıları arasında Apple'ın eşkurucularından Steve Wozniak'ın da yer aldığı Fusion -io, PCI Express formundaki SSD depolama sürücülerine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ilave etti. ioDrive Octal adını taşıyan yeni sürücü, sunduğu 10 Terabyte depolama kapasitesi ile heyecan yaratmayı başarıyor. Kendi segmentinde en yüksek kapasiteli SSD depolama sürücüsü olan yeni çözümde, MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına yer veriliyor.
Sadece depolama kapasitesi ile iddialı olmayan sürücü, sunduğu performans değerleriyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Açıklanan bilgilere göre büyük veri kümelerini düşük erişim sürelerinde hızlandırabilen yeni sürücü, 1.3 milyonun üzerinde IOPS değeri ve 6.7GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunuyor. 4U tipi gibi sunucularda ve iş istasyonlarında daha yüksek kapasiteli ve daha hızlı depolama konfigürasyonlarına daha az sayıda sürücü kullanılarak ulaşılması için geliştirilen Fusionio  ioDrive Octal'ın HP ProLiant DL585 G7 gibi 4U sunucularda kullanılarak 40TB'a varan kapasiteler sağlayacağı ifade ediliyor. Yeni sürücünün müşterilere hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise bilinmiyor.

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Batuist 8 yıl en beğenilen
intelin yeni işlemcisini gereksiz görenler için bu ürün hayli hayli gereksizdir ama onlar hala herşeyin kendi küçük dünyaları için üretildiğini sanan çocuklar... daha dünyadan haberleri yok.. bu ürününde elbette birçok müşterisi olacaktır. artık forumdaki yaş seviyesi iyice düştüğü için yorumlar dahi artık okunmuyor.. bu tip her haberin altında sanki kendileri mario oynasın diye çıkardıklarını sana bebelerin gereksiz yorumları forum seviyesini ciddi manada düşürmeye başladı.. herşeyi oyun pazarına ve iş PCsine çekenlerin dünyaya bakış açısıda yaşıda ortaya çıkıyor maalesef.. hala ev PCsine bu cihazı almak için fiyatının düşmesini bekleyenlerde çıkacaktır içlerinden.. :))
intelin yeni işlemcisini gereksiz görenler için bu ürün hayli hayli gereksizdir ama onlar hala herşeyin kendi küçük dünyaları için üretildiğini sanan çocuklar.....
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2 Yanıt Yanıtla +20
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devrimdoga 8 yıl
Böyle güçlü bir şey ev kullanıcılarına aşırı fazla olacağından şimdilik 120 gb lık ssd ler bile işimizi fazlasıyla görür.Buna daha çok var.
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ruzgar_ressam 8 yıl
Arkadaşın birisi küçük dünyalar demiş ve insanların fikirlerine taş atmış sanirsam bu arkadaş bütün konularda üstün bi bilgiye sahip ,cahil olduğu tek noktada anladığım kadariyla "emin olmamakla beraber " kişiye saygısı olmayanin kendisine de saygısı olmadigini anlamasidir.
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-mehmet- 8 yıl
serverlarda ram niyetine kullanılabilir bence
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furkant1 8 yıl
Büyük sunucular için biçilmiş kaftan. Umarım 1tb altı SSD'lerin fiyatlarıda geriler.
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b-master 8 yıl
bununla uzay mekiği olur ucarım arkadas bu nnee yaaaa :D
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Chembond 8 yıl
10TB ve PCI-E. Hm, heyecan yarattı gerçektende. 1TB olan modellerin 3200$ olduğunu düşünürsek, bu ürün için 30-40.000$ beklenebilir.

newegg.com/...
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merich 8 yıl
Bence 80.000 - 100.000 euro civarındadır.
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JrMaster 8 yıl
vışşş kapasite fena :D ev için bi ömürlük olur çortlamadığı sürece tabi parasıda bi ömür kazancımız gibi olur heralde
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syler23 8 yıl
İnsanın ağzı açıkta kalıyor. Sunduğu bant genişliği sadece teoride değilse veya yaklaşık değerler sunabilirse mükemmel..
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ultra_storm 8 yıl
Artık 3.000.000 dolaro lur heralde.
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Batuist 8 yıl en beğenilen
intelin yeni işlemcisini gereksiz görenler için bu ürün hayli hayli gereksizdir ama onlar hala herşeyin kendi küçük dünyaları için üretildiğini sanan çocuklar... daha dünyadan haberleri yok.. bu ürününde elbette birçok müşterisi olacaktır. artık forumdaki yaş seviyesi iyice düştüğü için yorumlar dahi artık okunmuyor.. bu tip her haberin altında sanki kendileri mario oynasın diye çıkardıklarını sana bebelerin gereksiz yorumları forum seviyesini ciddi manada düşürmeye başladı.. herşeyi oyun pazarına ve iş PCsine çekenlerin dünyaya bakış açısıda yaşıda ortaya çıkıyor maalesef.. hala ev PCsine bu cihazı almak için fiyatının düşmesini bekleyenlerde çıkacaktır içlerinden.. :))
1 Yanıt Yanıtla +20
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Ersin Özbükey 8 yıl
Batuist

intelin yeni işlemcisini gereksiz görenler için bu ürün hayli hayli gereksizdir ama onlar hala herşeyin kendi küçük dünyaları için üretildiğini sanan çocuklar... daha dünyadan haberleri yok.. bu ürününde elbette birçok müşterisi olacaktır. artık forumdaki yaş seviyesi iyice düştüğü için yorumlar dahi artık okunmuyor.. bu tip her haberin altında sanki kendileri mario oynasın diye çıkardıklarını sana bebelerin gereksiz yorumları forum seviyesini ciddi manada düşürmeye başladı.. herşeyi oyun pazarına ve iş PCsine çekenlerin dünyaya bakış açısıda yaşıda ortaya çıkıyor maalesef.. hala ev PCsine bu cihazı almak için fiyatının düşmesini bekleyenlerde çıkacaktır içlerinden.. :))

Geldi bizimki yine :) Aklınca ava çıkıyor başlıklarda ama her seferinde oltaya takılıyor. Ayarı verip çıktı kendi çapında yine.
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axiadam 8 yıl Batuist
Batuist

intelin yeni işlemcisini gereksiz görenler için bu ürün hayli hayli gereksizdir ama onlar hala herşeyin kendi küçük dünyaları için üretildiğini sanan çocuklar... daha dünyadan haberleri yok.. bu ürününde elbette birçok müşterisi olacaktır. artık forumdaki yaş seviyesi iyice düştüğü için yorumlar dahi artık okunmuyor.. bu tip her haberin altında sanki kendileri mario oynasın diye çıkardıklarını sana bebelerin gereksiz yorumları forum seviyesini ciddi manada düşürmeye başladı.. herşeyi oyun pazarına ve iş PCsine çekenlerin dünyaya bakış açısıda yaşıda ortaya çıkıyor maalesef.. hala ev PCsine bu cihazı almak için fiyatının düşmesini bekleyenlerde çıkacaktır içlerinden.. :))

Sacmaliginda sacmaligi oluyormus, beterin beterinin oldugu gibi..
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