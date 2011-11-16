Fusion-io'dan 10 Terabyte depolama kapasitesi sunan SSD

Yatırımcıları arasında Apple'ın eşkurucularından Steve Wozniak'ın da yer aldığı Fusion -io, PCI Express formundaki SSD depolama sürücülerine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ilave etti. ioDrive Octal adını taşıyan yeni sürücü, sunduğu 10 Terabyte depolama kapasitesi ile heyecan yaratmayı başarıyor. Kendi segmentinde en yüksek kapasiteli SSD depolama sürücüsü olan yeni çözümde, MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına yer veriliyor.

Sadece depolama kapasitesi ile iddialı olmayan sürücü, sunduğu performans değerleriyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Açıklanan bilgilere göre büyük veri kümelerini düşük erişim sürelerinde hızlandırabilen yeni sürücü, 1.3 milyonun üzerinde IOPS değeri ve 6.7GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunuyor. 4U tipi gibi sunucularda ve iş istasyonlarında daha yüksek kapasiteli ve daha hızlı depolama konfigürasyonlarına daha az sayıda sürücü kullanılarak ulaşılması için geliştirilen Fusionio ioDrive Octal'ın HP ProLiant DL585 G7 gibi 4U sunucularda kullanılarak 40TB'a varan kapasiteler sağlayacağı ifade ediliyor. Yeni sürücünün müşterilere hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise bilinmiyor.