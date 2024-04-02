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    Anlık Bildirim

    Kullanıcılar dikkat: SSD fiyatlarında büyük artış bekleniyor

    Son dönemlerde DRAM ve SSD fiyatlarında yaşanan fiyat düşüşleri önümüzdeki aylarda sona erecek. Pazar araştırma şirketi Trendforce, SSD pazar tahminlerini paylaştı.
    Kullanıcılar dikkat! SSD fiyatlarında büyük artış bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi NAND ve DRAM pazarı, pandemi döneminin ardından satışlarda önemli bir düşüş ve arz fazlası yaşadı. Bunu takip eden dönemde ise, SSD fiyatları yüzde 30'un üzerinde bir düşüşe sürüklendi. Ancak fiyatlar artık düşüş eğiliminden çıkmaya başlıyor. Son olarak analiz ve araştırma şirketi TrendForce, SSD pazarına yönelik yeni bir rapor yayınladı.  Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    SSD fiyatlarında devasa artış bekleniyor

    Geride bıraktğımız tedarik ve stok sıkıntılarının ardından yarı iletken pazarı eski günlerine dönmeye başladı. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce WD ve Kioxia gibi üreticilerin stok kullanım düzeylerini %90'a ulaştırdığından sizlere bahsetmiştik. Böylece üreticiler geçmiş mali yıllarda karşılaştıkları büyük kayıpları telafi etmek için üretim seviyelerini optimum rakamlara geri döndürmeye çalışıyor.

    Kullanıcılar dikkat! SSD fiyatlarında büyük artış bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Yeni paylaştığı raporda ise Trendforce, Samsung ve Western Digital (WD) gibi markaların agresif bir fiyat artışına hazırlandığını belirtti. Öyle ki tüketici SSD'lerinde 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı yaşanması bekleniyor. Kurumsal SSD'lerde ise bu oran yüzde 25'e kadar ulaşacak. Dahası, bu fiyat artış trendine önümüzdeki çeyreklerde de şahit olacağız.

    Bu konuda TrendForce, optimum fiyat seviyesine ulaşmak için yüzde 40'lık bir artışına işaret ediyor. Ancak bunun uzun vadede olacağını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla şirketler kârlılığa ulaşmadıkça fiyat artışları durmayacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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