Kullanıcılar dikkat: SSD fiyatlarında büyük artış bekleniyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi NAND ve DRAM pazarı, pandemi döneminin ardından satışlarda önemli bir düşüş ve arz fazlası yaşadı. Bunu takip eden dönemde ise, SSD fiyatları yüzde 30'un üzerinde bir düşüşe sürüklendi. Ancak fiyatlar artık düşüş eğiliminden çıkmaya başlıyor. Son olarak analiz ve araştırma şirketi TrendForce, SSD pazarına yönelik yeni bir rapor yayınladı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

SSD fiyatlarında devasa artış bekleniyor

Geride bıraktğımız tedarik ve stok sıkıntılarının ardından yarı iletken pazarı eski günlerine dönmeye başladı. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce WD ve Kioxia gibi üreticilerin stok kullanım düzeylerini %90'a ulaştırdığından sizlere bahsetmiştik. Böylece üreticiler geçmiş mali yıllarda karşılaştıkları büyük kayıpları telafi etmek için üretim seviyelerini optimum rakamlara geri döndürmeye çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni paylaştığı raporda ise Trendforce, Samsung ve Western Digital (WD) gibi markaların agresif bir fiyat artışına hazırlandığını belirtti. Öyle ki tüketici SSD'lerinde 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı yaşanması bekleniyor. Kurumsal SSD'lerde ise bu oran yüzde 25'e kadar ulaşacak. Dahası, bu fiyat artış trendine önümüzdeki çeyreklerde de şahit olacağız.

SSD fiyatlarının artmasıyla, üreticiler de üretimi arttırıyor 1 hf. önce eklendi

Bu konuda TrendForce, optimum fiyat seviyesine ulaşmak için yüzde 40'lık bir artışına işaret ediyor. Ancak bunun uzun vadede olacağını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla şirketler kârlılığa ulaşmadıkça fiyat artışları durmayacak gibi görünüyor.

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