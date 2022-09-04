SSD fiyatlarının düşmeye başlaması bekleniyor

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Analist firması TrendForce, yaptığı son pazar araştırması, NAND bellek pazarında olağan yoğunlukta bir artışın yaşanmadığı gözlemlendi. Talep eksikliğinin oluşturmuş olduğu stok miktarı, TrendForce’a göre üreticileri daha düşük SSD fiyatlandırma politikalarına itecek.

Yapılan araştırmalar sonucunda NAND bellek wafer fiyatlarının beklenenden çok daha fazla düştüğü ortaya konmuş durumda. Önceki araştırmalarda yüzde 15-20’lik bir düşüş beklenirken üçüncü çeyrekte NAND belleklerin fiyatlarında yüzde 30-35’lik bir düşüş yaşanacak. Dolayısıyla bu durumun SSD fiyatlarının düşmesine neden olacağı belirtiliyor.

Ekonomi ve pandeminin bitmesi fiyatları etkiliyor

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Pandemi süresi boyunca diğer bilgisayar bileşenlerinde olduğu gibi artan SSD ve NAND bellek talebi şimdilerde eski zamanlarına hızla dönmekte. Bu dönüş sürecinin beklenenden hızlı gerçekleşme nedeni ise sarsıntılı geçen ekonomi, yüksek enerji fiyatları ve artan enflasyon olarak gösteriliyor. Tüketicilerin zorunlu olmayan satın alımlardan kaçınmasının stok fazlasına neden olduğu belirtilirken üreticilerin ise pazar paylarını korumak için üretimde yavaşlamaya gitme eğilimi göstermediği aktarılıyor.

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Sonuç olarak TrendForce göre, 2022 yılının son çeyreğinde SSD fiyatlarında yüzde 20 oranında bir düşüş yaşanacak. Öte yandan piyasanın ne zaman düzeleceğini tahmin etmek de zor. Tüketici satın alma tutumlarının 2023’te daha muhafazakar olacağı ve bu nedenle sektörde toparlanmanın olamayabileceği belirtiliyor. Tüm bunların ışığında yeni bir SATA veya NVMe SSD alacaksanız bir süre daha beklemek doğru bir hamle olabilir.

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