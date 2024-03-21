SSD fiyatlarının artmasıyla beraber, üreticiler de üretimi arttırıyor

Tam Boyutta Gör Son aylarda düşük talep ve tedarik zincirindeki problemler nedeniyle üretimlerini azaltan SSD üreticileri tekrardan üretimi arttırmaya başladı. Western Digital ve diğer NAND bellek üreticileri, artan SSD fiyatlarıyla beraber tekrardan üretimi arttırarak kârlılıklarını arttırmayı hedefliyor.

Tedarik zinciri sorunlarını çözmeye yönelik yoğun çabaların ardından Western Digital ve Kioxia gibi üreticiler, stok kullanım düzeylerini %90'a ulaştırdı. Üreticiler geçmiş mali yıllarda karşılaştıkları büyük kayıpları telafi etmek için üretim seviyelerini optimum rakamlara geri döndürmeye çalışıyor.

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MyDrivers, yapay zeka heyecanı ve yüksek kaliteli ekipman talebi nedeniyle artan üretimin esas olarak 112 katmanlı ve 2D NAND ürünlere odaklandığını ve bunun da sonuçta daha fazla satışa yol açtığını bildirdi. NAND bellek endüstrisinin 2024'te %10,9 büyümesi bekleniyor. Bir önceki yılki negatif rakamlar göz önüne alındığında, yıllık bazda iyimser bir büyüme beklentisi bulunuyor.

NAND bellek fiyatları artmaya devam edecek

Bunun dışında, NAND flash fiyatlarının önümüzdeki çeyreklerde yüzde 10 ila 15 oranında artması bekleniyor; bu da tüketici SSD ürünlerini daha da pahalı hale getirebilir. Yılın başından bu yana NAND ürünlerinde istikrarlı bir artış görüyoruz. Göstergelere göre, şirketler kârlılığa ulaşmadıkça fiyat artışları durmayacak gibi görünüyor.

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