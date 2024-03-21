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    Anlık Bildirim

    SSD fiyatlarının artmasıyla beraber, üreticiler de üretimi arttırıyor

    Düşük talep ve tedarik problemleri nedeniyle üretimlerini azaltan SSD üreticileri tekrardan üretimi arttırıyor. Artan SSD fiyatlarıyla beraber üreticiler kârlılıklarını arttırmayı hedefliyor.
    SSD fiyatlarının artmasıyla, üreticiler de üretimi arttırıyor Tam Boyutta Gör
    Son aylarda düşük talep ve tedarik zincirindeki problemler nedeniyle üretimlerini azaltan SSD üreticileri tekrardan üretimi arttırmaya başladı. Western Digital ve diğer NAND bellek üreticileri, artan SSD fiyatlarıyla beraber tekrardan üretimi arttırarak kârlılıklarını arttırmayı hedefliyor.

    Tedarik zinciri sorunlarını çözmeye yönelik yoğun çabaların ardından Western Digital ve Kioxia gibi üreticiler, stok kullanım düzeylerini %90'a ulaştırdı. Üreticiler geçmiş mali yıllarda karşılaştıkları büyük kayıpları telafi etmek için üretim seviyelerini optimum rakamlara geri döndürmeye çalışıyor.

    MyDrivers, yapay zeka heyecanı ve yüksek kaliteli ekipman talebi nedeniyle artan üretimin esas olarak 112 katmanlı ve 2D NAND ürünlere odaklandığını ve bunun da sonuçta daha fazla satışa yol açtığını bildirdi. NAND bellek endüstrisinin 2024'te %10,9 büyümesi bekleniyor. Bir önceki yılki negatif rakamlar göz önüne alındığında, yıllık bazda iyimser bir büyüme beklentisi bulunuyor.

    NAND bellek fiyatları artmaya devam edecek

    Bunun dışında, NAND flash fiyatlarının önümüzdeki çeyreklerde yüzde 10 ila 15 oranında artması bekleniyor; bu da tüketici SSD ürünlerini daha da pahalı hale getirebilir. Yılın başından bu yana NAND ürünlerinde istikrarlı bir artış görüyoruz. Göstergelere göre, şirketler kârlılığa ulaşmadıkça fiyat artışları durmayacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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