SSD fiyatlarının artmasıyla beraber, üreticiler de üretimi arttırıyor

Tedarik zinciri sorunlarını çözmeye yönelik yoğun çabaların ardından Western Digital ve Kioxia gibi üreticiler, stok kullanım düzeylerini %90'a ulaştırdı. Üreticiler geçmiş mali yıllarda karşılaştıkları büyük kayıpları telafi etmek için üretim seviyelerini optimum rakamlara geri döndürmeye çalışıyor.
MyDrivers, yapay zeka heyecanı ve yüksek kaliteli ekipman talebi nedeniyle artan üretimin esas olarak 112 katmanlı ve 2D NAND ürünlere odaklandığını ve bunun da sonuçta daha fazla satışa yol açtığını bildirdi. NAND bellek endüstrisinin 2024'te %10,9 büyümesi bekleniyor. Bir önceki yılki negatif rakamlar göz önüne alındığında, yıllık bazda iyimser bir büyüme beklentisi bulunuyor.
NAND bellek fiyatları artmaya devam edecek
Bunun dışında, NAND flash fiyatlarının önümüzdeki çeyreklerde yüzde 10 ila 15 oranında artması bekleniyor; bu da tüketici SSD ürünlerini daha da pahalı hale getirebilir. Yılın başından bu yana NAND ürünlerinde istikrarlı bir artış görüyoruz. Göstergelere göre, şirketler kârlılığa ulaşmadıkça fiyat artışları durmayacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.