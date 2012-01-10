Fx57 ile CES 2012 fuarındayız

Her yıl Tüketici Elektroniği Birliği - CES tarafından 10-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES, tüm dünyadan yüzlerce üretici firmayı, binlerce teknolojik ürünü ve milyonlarca ziyaretçiyi bünyesinde topluyor.





CES fuarı yılın ilk yeniliklerinin tüketiciye duyurulması ve tanıtılması adına da büyük önem taşıyor. Microsoft, Sony, HTC, Samsung gibi firmalar ise fuar öncesi veya esnasında basın toplantılarıyla ilk ağızdan yeni teknolojilerini kamuoyu ile paylaşıyor.





Donanımhaber ekibinden haber müdürümüz Fx57 - Erdi Özüağ da bu fuarı sizler için sıcağı sıcağına takip edecek ve özellikle ülkemizi ilgilendiren gelişmeleri anında sizlere duyuracak. Ayrıca farklı kaynaklardan fuarda tanıtılan yenilikleri de sizlere sunmaya devam edeceğiz.