Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fx57 ile CES 2012 fuarındayız

7 yıl
4,4b
1
16
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Her yıl Tüketici Elektroniği Birliği - CES tarafından 10-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES, tüm dünyadan yüzlerce üretici firmayı, binlerce teknolojik ürünü ve milyonlarca ziyaretçiyi bünyesinde topluyor.

CES fuarı yılın ilk yeniliklerinin tüketiciye duyurulması ve tanıtılması adına da büyük önem taşıyor. Microsoft, Sony, HTC, Samsung gibi firmalar ise fuar öncesi veya esnasında basın toplantılarıyla ilk ağızdan yeni teknolojilerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Donanımhaber ekibinden haber müdürümüz Fx57 - Erdi Özüağ da bu fuarı sizler için sıcağı sıcağına takip edecek ve özellikle ülkemizi ilgilendiren gelişmeleri anında sizlere duyuracak. Ayrıca farklı kaynaklardan fuarda tanıtılan yenilikleri de sizlere sunmaya devam edeceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
DonanımHaber Farkı budur..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Las Vegas a gidipte kim takar ki teknolojiyi :D biz burda iyiyiz merak etme mesut sen keyfine bak orlarda arada bi fotograf fln yükle yeter bize :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axilik 7 yıl
İçeriyi az gezsede biz de görsek atmosferi. Gidemiyoruz bari görelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
sony crystal led i nasıl acaba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Askerden gelince Mesut akaaarrr. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Fx57 ni adı yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glukhovsky 7 yıl
Yerinizde olmayı isterdim şimdi

Birde CES haberlerini bir yerde toplasanız daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oceanco 7 yıl
haberlerini bekliyoruz erdi reyiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Gerçekten Donanımın farkı bu işte.. Erdi Özüağ'ın çok başarılı haberler çıkaracağından eminim.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zzyy089 7 yıl
erdi kendini kumara kaptırmasa bari oralarda malum las vegas
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Samsung un TV lerinden haber yok mu ? Yeni nesil LED tvlerini(Smart tv) merak ediyorum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4391 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, CEA ve las vegas
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Bilkom ile Apple ve diğer ürünleri hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim