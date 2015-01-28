G502 Proteus Core Test Masamızda

Logitech'in, son seri oyuncu mouse'larından biri olan G502, hem masamıza konuk oluyor hem de oyunlarda, 11 adet ayarlanabilir tuşu sayesinde kolaylık sağlıyor.





Teknik Özellikler





Çözünürlük: 200 – 12.000 dpi

Maks. hızlanma: >40 G*

Maks. hız: >300 ips*

Usb:2.0 1000 Hz

Mikro İşlemci: 32 bit

Dinamik sürtünme katsayısı: Mu (k): 0,10*

Dayanıklılık: 20 milyon tıklanma

Ayak: 250 kilometre

Ağırlık: 168 gram

Programlanabilir Tuş:11 Adet





Ek Özellikler

Maksimum doğruluğu sağlayan sensör

32 bitlik mikro denetçi

3 yerleşik profil

1 milisaniye rapor hızı

Birincil tuşlar 20 milyon tıklatmaya dayanıklıdır

Mekanik mikro anahtarlar

Daha iyi tıklatma hissi ve performansı için geliştirilmiş tasarım

Kancalı şeritlenmiş kablo ve düğümlü kablo bağı

Devre dışı bırakılmış uyku modu

3 DPI göstergeli LED

Kauçuk kavrama yerleri

Manyetik ağırlık boşluğu kapağı