G502 Proteus Core Test Masamızda

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Logitech'in, son seri oyuncu mouse'larından biri olan G502, hem masamıza konuk oluyor hem de oyunlarda, 11 adet ayarlanabilir tuşu sayesinde kolaylık sağlıyor.
Teknik Özellikler
Çözünürlük: 200 – 12.000 dpi
Maks. hızlanma: >40 G*
Maks. hız: >300 ips*
Usb:2.0 1000 Hz
Mikro İşlemci: 32 bit
Dinamik sürtünme katsayısı: Mu (k): 0,10*
Dayanıklılık: 20 milyon tıklanma
Ayak: 250 kilometre
Ağırlık: 168 gram
Programlanabilir Tuş:11 Adet
Ek Özellikler
- Maksimum doğruluğu sağlayan sensör
- 32 bitlik mikro denetçi
- 3 yerleşik profil
- 1 milisaniye rapor hızı
- Birincil tuşlar 20 milyon tıklatmaya dayanıklıdır
- Mekanik mikro anahtarlar
- Daha iyi tıklatma hissi ve performansı için geliştirilmiş tasarım
- Kancalı şeritlenmiş kablo ve düğümlü kablo bağı
- Devre dışı bırakılmış uyku modu
- 3 DPI göstergeli LED
- Kauçuk kavrama yerleri
- Manyetik ağırlık boşluğu kapağı
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g9x'de fareyi çok çok hafif yukarı kaldırdığım zaman (zeminle teması olmuyor kesinlikle) fare imleci keskin bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. FPS'lerde ciddi sıkıntı yaratıyor bu durum. Acaba G502'de böyle bir durum söz konusu mu? Fareyi mevcut zeminden hafif yukarı kaldırdığımız zaman tepki vermeyi kesiyor mu?
Teşekkürler.
bende seçimimi g502 den yana kullandim. padleriyle ilgili sorun yaşayanlar var. bende ozone shooter L mousepad var (soft) bir problem yaşamadım 4 ay oldu alalı.
185 liraya piyasanın en iyi sensörü, 12k dpi, lazer değil ama lazer led kullanıyor yani gene ledli sistem ama kızılötesi ile. biraz büyük ve birazcık ağır (130g) onun haricinde çok iyi bir fare.
kablolu kullanmam diyenede G602 var 4000dpi max ama onda. ve biraz daha ağır
İncelemede sensör tipi vb bilgilere yer verirseniz daha iyi olur. Bu haliyle dışını incelemek pek anlamlı değil. Merdiven altı sensörler ile çok güzel dış görünüşe sahip mouse modelleride mevcut.