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G502 Proteus Core Test Masamızda

4 yıl
17,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in, son seri oyuncu mouse'larından biri olan G502, hem masamıza konuk oluyor hem de oyunlarda, 11 adet ayarlanabilir tuşu sayesinde kolaylık sağlıyor.



Teknik Özellikler

Çözünürlük: 200 – 12.000 dpi
Maks. hızlanma: >40 G*
Maks. hız: >300 ips*
Usb:2.0 1000 Hz
Mikro İşlemci: 32 bit
Dinamik sürtünme katsayısı: Mu (k): 0,10*
Dayanıklılık: 20 milyon tıklanma
Ayak: 250 kilometre
Ağırlık: 168 gram
Programlanabilir Tuş:11 Adet

Ek Özellikler

  • Maksimum doğruluğu sağlayan sensör
  • 32 bitlik mikro denetçi
  • 3 yerleşik profil
  • 1 milisaniye rapor hızı
  • Birincil tuşlar 20 milyon tıklatmaya dayanıklıdır
  • Mekanik mikro anahtarlar
  • Daha iyi tıklatma hissi ve performansı için geliştirilmiş tasarım
  • Kancalı şeritlenmiş kablo ve düğümlü kablo bağı
  • Devre dışı bırakılmış uyku modu
  • 3 DPI göstergeli LED
  • Kauçuk kavrama yerleri
  • Manyetik ağırlık boşluğu kapağı

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Hangi bağlamda :D
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba ben bir tek fps oynuyorum bunun yerine g402 alsam ne kaybederim ?
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Boreas_1 4 yıl
Lol ve fps oyunlari icin steelseries rival gaming mi bunu mu onerirsiniz hocam?
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MoÇü 4 yıl
Ürünü bende yeni aldım çok kaliteli ve şık bi fare. sizinde belirttiğiniz gibi daha kutusundan ilk çıkarttığınız anda fare kalitesini belli ediyor hemen. özellikle üzerindeki ışıklandırmalar benim çok hoşuma gitti. özelleştirme seçenekleri de çok iyi ve kolay.
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Gaara34 4 yıl
5 senedir Logitech G9x kullanıyor. Elim küçük olduğu için zamanında g9x almış ve uzunca bir süre sorunsuz kullanmıştım. Fakat artık değişim zamanı geldi. Şuan bazı tuşlar işlevini görmüyor ve kullandığım değişebilir padler iyice yıprandı, renk atmaları mevcut ve ufak ufak boya döküntüleri yaşatıyor. g9x'i vatanda elime alarak deneyerek almıştım zamanında. Az önce internetten G502 siparişi geçtim. Merak ettiğim önemli benim için önemli bir konu var G502 ile ilgili.

g9x'de fareyi çok çok hafif yukarı kaldırdığım zaman (zeminle teması olmuyor kesinlikle) fare imleci keskin bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. FPS'lerde ciddi sıkıntı yaratıyor bu durum. Acaba G502'de böyle bir durum söz konusu mu? Fareyi mevcut zeminden hafif yukarı kaldırdığımız zaman tepki vermeyi kesiyor mu?

Teşekkürler.
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bullx 4 yıl
ben bizzat kullanıyorum 185 TL ye aldım internet üzerinden. piyasadaki en iyi fare sensörüne sahip. satın alırken deathadder ile g502 arasında kalmıştım ama türkiyede sadece 2013 deathadder bulabildiğim için ki onlarda 200+ fiyatlara sahip.
bende seçimimi g502 den yana kullandim. padleriyle ilgili sorun yaşayanlar var. bende ozone shooter L mousepad var (soft) bir problem yaşamadım 4 ay oldu alalı.

185 liraya piyasanın en iyi sensörü, 12k dpi, lazer değil ama lazer led kullanıyor yani gene ledli sistem ama kızılötesi ile. biraz büyük ve birazcık ağır (130g) onun haricinde çok iyi bir fare.

kablolu kullanmam diyenede G602 var 4000dpi max ama onda. ve biraz daha ağır
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Maskeli Bilo 4 yıl bullx
Komik bi yorum olmus.
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WarSaw 4 yıl
kapanışı 3 yaşındaki yeğenim yapmıyor hatta pardon yapıyor
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acbold 4 yıl
Daha önce defalarca kez uzun uzun yazdıklarımı şimdi tekrar yazmak istemiyorum.Kısaca LOGITECH profesyonel anlamda ergonomik ürünler üretmeden böyle uçuk kaçık görünümlü saitek gibi saçma sapan görüntülü ürünler ortaya koyuyor.Sadece düz oyunculara hitap ediyor.fps için üretilen mouseların fps oyuncular tarafından tercih edilmemesinden daha acı birşey yoktur herhalde...
İncelemede sensör tipi vb bilgilere yer verirseniz daha iyi olur. Bu haliyle dışını incelemek pek anlamlı değil. Merdiven altı sensörler ile çok güzel dış görünüşe sahip mouse modelleride mevcut.
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GoldPunch 4 yıl
Yabanci incelemelerde mouseun biraz kucuk oldugunu buyuk ellerde sorun yasadigini belirtenler olmus. Ben de suan roccat kone lullaniyorum ve buyuk bir mouse. Acaba buna kolay alisabilir miyim?
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MonacoDoom 4 yıl
Bütün siteler inceledi bitirdi yüzlerce kullanıcı aldı kullandı siz daha yeni mi inceliyorsunuz
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DH Sezer 4 yıl GoldPunch
Benim elim büyük açıkçası ben alıştım yani elime oturması ve ön kontrol üniteleri önemliydi benim için. ve ikiside tatmin etti
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Vinewood 4 yıl GoldPunch
Hocam roccat şuan piyasadaki en iyi mouse üreten firma , logitech'te ne yazıkki aynı kaliteyi bulamazsınız . Ben Roccat pyra'nın kablolu versiyonunu kullanıyordum ardından ucuz diye logitech'e geçtim ancak beğenmedim . İlla yeni bir mause arıyorsanız yine roccat almanızı tavsiye ederim . Ben yakın zaman içinde Roccat tyon alıcağım , eğer BF gibi fps oyunları oynuyorsanız sizede uygun olacaktır .
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XQS 4 yıl
G500 tamir ettigimden vazgectm alsaydim bunu alirdim heralde
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filozof80 4 yıl
Çok duygusal bir inceleme olmuş.
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Das Boot 4 yıl
1ms ile 2ms arasında çok fark var mı? Hissedilebiliyor mu bu fark. Yoksa G602 ile fiyatları çok yakın.
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DH Sezer 4 yıl filozof80
: D evet biraz öyle oldu
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