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Yeni nesil Dodge Challenger'da hibrit motor kullanılacak

The Detroit News'e konuşan FCA patronu Mike Manley, 2020 yılında V8 motordan vazgeçip elektriklendirme sürecine gireceklerini açıkladı. Buna göre yeni nesil Challenger da elektriklendirilecek.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni nesil Dodge Challenger'da hibrit motor kullanılacak
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Muscle Car” olarak tabir edilen Amerikan arabaları, kulaklarımızın pasını silen homurtulu motor sesleriyle aklımıza kazınmış durumda. Fakat zamanla değişen pek çok şey gibi bu serüvenin de sonu yaklaşmış gibi görünüyor. Zira küresel otomotiv pazarını kasıp kavuran elektriklendirme sürecine yavaş yavaş bu araçlar da dahil oluyor. Bu konudaki son açıklama FCA’nın patronundan geldi. Buna göre yeni nesil Dodge Challenger’da hibrit teknolojisine yer verilecek.

Geride bırakmaya hazırlandığımız Detroit Otomobil Fuarı’nda özel bir röportaj veren FCA patronu Mike Manley, Amerikan arabalarının geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksek hacimli V8 motorlarla yola devam edemeyeceklerini belirten Manley, burada meydana gelen açığı elektrik motoruyla doldurabileceklerini ifade etti.

Yeni nesil Dodge Challenger'da hibrit motor kullanılacak

"Bu platform ve teknolojilerle devam edemeyiz" 

Gerçek şu ki kullandığımız platformları ve teknolojileri yenilememiz gerekiyor. 2020 yılının ortalarına geldiğimizde yola bunlarla devam edemeyiz. Kullanacağımız yeni teknoloji bize önemli bir ağırlık kaybı sağlayacak. Bu da farklı aktarma organlarına yönelebileceğimiz anlamına geliyor. Biz de elektriklendirmenin bu tür araçları destekleyecek en iyi yol olduğunu düşündük

Yeni nesilden itibaren esecek değişim rüzgarlarıyla birlikte Challenger ailesinin giriş seviyesinde 48V hafif hibrit desteğine sahip 2.0 litre dört silindirli ünite kullanılması muhtemel görünüyor. Ayrıca 5.7 litre HEMI V8 yerine geliştirilecek bir çift turbo V6 ünitenin elektrik motorundan aldığı destekle birlikte serinin en tepesine oturabileceği söyleniyor. Fakat bu değişimin ne zaman olacağı henüz belli değil. Zira Dodge Challenger’ın satış rakamları çok iyi seyrediyor ve şirket bu durumdan oldukça memnun.



https://www.detroitnews.com/story/business/autos/chrysler/2019/01/18/next-generation-dodge-challenger-getting-electric-motor-boost/2602054002/ Yorum Yaz
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yc#1 3 ay
Vin Diesel bunu beğenmedi
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Silenforce 3 ay
F1'den sonra Muscle Car'lara da elveda demek üzereyiz galiba.
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AirSupport 3 ay
Gürültülü motorlara elveda mı diyoruz yavaştan. Tamam 1.6dizel motor sesi olmasın ama şu klasik araçların o resitallerini dinlemek isterim.
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wolferto 3 ay
bu araclar 0-60mph si en iyi motorlu arçaçlar kalkışa destek için ayrı bir güç sağlanırsa çok hacimli ve maliyetli motorlara gerek kalmaz
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