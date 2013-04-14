G.Skill Ripjaws X 16GB DDR3 1600MHz video inceleme

Haber Editörü
|bu adamın monoton konuşma şeklinden izleyemiyorum videoları. yani bu kadar monoton olur mu, cümleleri bitirmedeki tonlama her cümlede aynı mı olur. ayrıca öyle bir tonlama yok.
|aynı kite sahibim 2000 mhz için ayarları mümkünse öğrenebilirmiyim değerleri referans alıp yukarı aşağı voltaj vs.. ile stabil hale getirmeye çalışayım.
|arkadaslar g.skill G.skill 16 Gb (4x4GB) Ripjawsz kullanan bırı varmı varsa acıl yazabılırmı alıntılı lütfen bi konuda bilgi almam gerek
kartal172
Ramlarde ömür boyu garanti vermeyeni dövüyorlar zaten şaşırılacak bir durum yok.
DH Misafiri
ne gada mal varsa burda
|1600MHZ ram incelemesi... Vay be... Zahmet vermişsiniz. Araya sıkıştırılmış gaz alıcı dahili bir bileşen incelemesi daha... Hikayeden...
pugulli61
+1
|DDR4
|eğer yeni nesille birlikte pc ler ddr3 ddr4 belleklerin hızına takılırlarsa; ddr4 ler çoğalamadan ddr5 ler piyasaya çıkabilir...galiba ddr4 ün kaderide gddr4 ün kaderiyle parelel olacak(apularında bunda katkısı büyük olur...)
|guzel inceleme devamını bekleriz :D
|Ömür boyu garanti! Helal olsun :)
|Güzel inceleme, teşekkürler.
|Ana vatanınıza dönün artık.. İncelemeniz gereken yığınla ürün var..
Nerde o DH'nin eski hali... Ahh ah..
DDR4 ü BEKLEMEKTEYİZ...
Lütfen sık sık inceleme videoları yapın.
İnceleme içinde teşekkürler.