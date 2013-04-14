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G.Skill Ripjaws X 16GB DDR3 1600MHz video inceleme

6 yıl
23,9b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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G.Skill'in çift modülde 16GB kapasite sunan ve standart olarak 1600MHz hızında görev yapan RipJaws X serisi DDR3 bellek kitini inceliyoruz.
 

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kratos_03 6 yıl en beğenilen
0.3 aşağı 0.5 yukarı bütün ddr3 bellekler aynı performansı veriyorlar.
DDR4 ü BEKLEMEKTEYİZ...
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12 Angry Men 6 yıl
Artık böyle incelemeler pek göremiyoruz, ender abi senide pek göremiyoruz.
Lütfen sık sık inceleme videoları yapın.
İnceleme içinde teşekkürler.
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zhd93 6 yıl
bu adamın monoton konuşma şeklinden izleyemiyorum videoları. yani bu kadar monoton olur mu, cümleleri bitirmedeki tonlama her cümlede aynı mı olur. ayrıca öyle bir tonlama yok.
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santanio 6 yıl
aynı kite sahibim 2000 mhz için ayarları mümkünse öğrenebilirmiyim değerleri referans alıp yukarı aşağı voltaj vs.. ile stabil hale getirmeye çalışayım.
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NewLiFe61 6 yıl
arkadaslar g.skill G.skill 16 Gb (4x4GB) Ripjawsz kullanan bırı varmı varsa acıl yazabılırmı alıntılı lütfen bi konuda bilgi almam gerek
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DH Misafiri 6 yıl
kartal172
Ömür boyu garanti! Helal olsun :)

Ramlarde ömür boyu garanti vermeyeni dövüyorlar zaten şaşırılacak bir durum yok.
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pugulli61 6 yıl
DH Misafiri
Donanım incelemesi istiyoruz diye çırpınan ve nesli tükenmek üzere olanlar dinazorlar sevinsin bakalım :)

ne gada mal varsa burda
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Gerginix 6 yıl
1600MHZ ram incelemesi... Vay be... Zahmet vermişsiniz. Araya sıkıştırılmış gaz alıcı dahili bir bileşen incelemesi daha... Hikayeden...
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artenis 6 yıl pugulli61
pugulli61

DH Misafiri

Donanım incelemesi istiyoruz diye çırpınan ve nesli tükenmek üzere olanlar dinazorlar sevinsin bakalım :)


ne gada mal varsa burda

+1

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LightningRaven 6 yıl
DDR4
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poyraz_371 6 yıl
eğer yeni nesille birlikte pc ler ddr3 ddr4 belleklerin hızına takılırlarsa; ddr4 ler çoğalamadan ddr5 ler piyasaya çıkabilir...galiba ddr4 ün kaderide gddr4 ün kaderiyle parelel olacak(apularında bunda katkısı büyük olur...)
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cfs_ 6 yıl
guzel inceleme devamını bekleriz :D
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kartal172 6 yıl
Ömür boyu garanti! Helal olsun :)
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Stansflower 6 yıl
Güzel inceleme, teşekkürler.
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Morphinz 6 yıl
Ana vatanınıza dönün artık.. İncelemeniz gereken yığınla ürün var..
Nerde o DH'nin eski hali... Ahh ah..
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