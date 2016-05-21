G.Skill’den 4266MHz hızında 16GB Trident Z DDR4 bellek kiti

Yüksek performanslı bellek kitlerinin en bilinen ismi G.Skill, profesyonel bilgisayar kullanıcıları ve ekstrem oyun tutkunlarına yönelik olarak Extreme Speed serisi altında 3 yeni üst seviye bellek kitini duyurdu.
Ağır yükler ve profesyonel uygulamalar için en iyi performansı vermeyi amaçlayan yeni Trident Z DDR4 bellek kitleri, 8GB ve 16GB modüller halinde geliyor. 4266MHz frekans hızına kadar çıkabilen bellekler, 1.35V tüketim değerine sahip.
Serideki 4266MHz seviyesinde çalışan bellek kitinin kapasitesi sadece 2x8GB olarak belirlenmiş ve zamanlaması CL 19-23-23-43 şeklinde sıralanıyor. Diğer modeller ise 4 farklı kapasite seçeneği ile birlikte geliyor.Ayrıca Bkz. "AMD Radeon M400 ekran kartları resmi sitede"
3200MHz hızında çalışan bellek kitleri CL 13-13-13-33 zamanlamasına sahip. Kapasite seçenekleri olarak 2x8GB, 2x16GB, 4x8GB ve 4x16GB kitleri yer alıyor. 3466MHz hızında çalışan belleklerde ise CL 14-14-14-34 zamanlaması bulunuyor. Kapasite olarak yine 2x8GB, 2x16GB, 4x8GB ve 4x16GB kit seçenekleri mevcut.
Intel Skylake ve Z170 çipsetli anakartlar için özel olarak tasarlanan Trident Z DDR4 bellekler, Asus ROG MAXIMUS VIII IMPACT anakart üzerinde test edilmiş. 6 farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Trident Z DDR4 serisi için henüz bir fiyatlandırma bildirilmedi.
http://hexus.net/tech/news/ram/92885-gskill-launches-trident-z-ddr4-4266mhz-16gb-memory-kit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
RAM ler için cl değerindeki 1 ns ilk gecikme için standart 266 MHz hız arttırımı mümkün bu zaten olağan bir durum. Yani standart üretimde bile extrem editionlar felan çıkarılmadan yapılması gereken birşey iken böyle süsleyip önümüze konması aldatmacadan ibarettir. Normal şartlar altında standart prosedür uygulansa bile cl7 1600 MHz in karşılığı cl14 de 3462 MHz dir. Aynı şekilde cl19 için ise bu değer 4792 MHz e karşılık gelir. Hız aşırtmaya uçurup kaçırmaya felan gerek yoktur. Cl19 ile 4266 MHz ile extreme edition diyip milleti yemeleri komik geliyor sadece.
O iş öyle değil. CL7 1600 ile CL19 4266 nın gecikme süreleri neredeyse eşit ama bu gecikme her byte erişiminde söz konusu değil. Bellek kontrolcüsü belleğe bir satır adresi verdikten sonra o adresteki verinin gelme süresidir cas latency. İlk veri geldikten sonra o satırdaki bütün veriler blok halde okunur, her byte için adres bildirmeye gerek yok. Bellek veriyolu 64-bit ise 1600 mhzlik bellekte her 8 byte'a erişim 0,625 ns tutarken 4266 mhzlik bellekte bu süre 0,234 ns dir.
Zaten dediğin gibi olsaydı gerçek hız her zaman Frekans / CAS olurdu ki bu düpedüz aldatmaca olurdu.