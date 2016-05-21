G.Skill’den 4266MHz hızında 16GB Trident Z DDR4 bellek kiti

Yüksek performanslı bellek kitlerinin en bilinen ismi G.Skill, profesyonel bilgisayar kullanıcıları ve ekstrem oyun tutkunlarına yönelik olarak Extreme Speed serisi altında 3 yeni üst seviye bellek kitini duyurdu.

Ağır yükler ve profesyonel uygulamalar için en iyi performansı vermeyi amaçlayan yeni Trident Z DDR4 bellek kitleri, 8GB ve 16GB modüller halinde geliyor. 4266MHz frekans hızına kadar çıkabilen bellekler, 1.35V tüketim değerine sahip.

Serideki 4266MHz seviyesinde çalışan bellek kitinin kapasitesi sadece 2x8GB olarak belirlenmiş ve zamanlaması CL 19-23-23-43 şeklinde sıralanıyor. Diğer modeller ise 4 farklı kapasite seçeneği ile birlikte geliyor.

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3200MHz hızında çalışan bellek kitleri CL 13-13-13-33 zamanlamasına sahip. Kapasite seçenekleri olarak 2x8GB, 2x16GB, 4x8GB ve 4x16GB kitleri yer alıyor. 3466MHz hızında çalışan belleklerde ise CL 14-14-14-34 zamanlaması bulunuyor. Kapasite olarak yine 2x8GB, 2x16GB, 4x8GB ve 4x16GB kit seçenekleri mevcut.

Intel Skylake ve Z170 çipsetli anakartlar için özel olarak tasarlanan Trident Z DDR4 bellekler, Asus ROG MAXIMUS VIII IMPACT anakart üzerinde test edilmiş. 6 farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Trident Z DDR4 serisi için henüz bir fiyatlandırma bildirilmedi.