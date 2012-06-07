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G.Skill'den 96GB kapasiteli DDR3 bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi G.Skill, Tayvan'da düzenlenen Computex 2012 Fuarı'nda, 96GB kapasiteli DDR3 kitini katılımcıların beğenisine sundu. Her biri 8GB kapasiteli 12 adet bellek modülünden oluşan yeni kitin demo gösterimi, EVGA'nın aynı anda iki işlemciyi çalıştırabilen SR-X Classified anakartı üzerinde Intel'in Xeon E5-2600 işlemcileriyle yapıldı.
Çalışma frekansının 1600MHz olduğu kitteki her modül 1.5v geriliminde görev yapıyor. Erişim süresi CL11 olan bellek kiti, G.Skill'in günce ürün gamı içerisinde RipJawsZ serisine üye. G.Skill tarafından en yüksek kapasiteli ve bu açıdan kendi segmentindeki en hızlı bellek kiti olarak tanımlanan özel çözümün çıkış tarihi ve satış fiyatı açıklanmadı. G.Skill ayrıca 3000MHz'de çalışan Trident X serisi bellek kitini de Computex 2012 Fuarı'nda sergiledi.  

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