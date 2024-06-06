G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 Ripjaws belleğini tanıttı

Tam Boyutta Gör Bu yılki Computex fuarında yeni RAM standardı CAMM2’yi yaygın bir şekilde görmeye başladık. Bellek üreticilerin yeni RAM standardını kullanan belleklerini sergilerken anakart üreticileri de yeni standart ile uyumlu modellerini gösterdi. Bu firmalardan birisi olan G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 belleğini gözler önüne çıkardı.

G.Skill’den CAMM2 bellek

G.Skill, CAMM2 DDR5-7800 Ripjaws belleklerini tanıttı. SK Hynix’in bellek modüllerini kullanan yeni nesil Ripjaws, 7800 MT/s hızlarında ve CL38-48-48-128 zamanlamaları ile 1.45V voltaj değerine sahip. Tek modül halindeki bu bellek 48 GB kapasite sunuyor ve XMP 3.0 uyumluluk gösteriyor. Modülün üzerinde herhangi bir soğutucu bulunmuyor olsa da G.Skill, modüle hava üfleyen aktif bir fan yerleştirmiş. Fuarda böyle bir şey yapan başka bir firma görmedik. Bu arada G.Skill, CAMM2 belleğini ASUS ROG Maximus Z790 HERO CAMM2 anakartında sergiledi.

Tam Boyutta Gör Konu hakkındaki diğer haberlerimizde de belirttiğimiz gibi CAMM2 bellekleri ve uyumlu anakartları sınırlı bir şekilde bu yıl içinde piyasada göreceğiz. Ancak henüz bu bellekler yollarının başında ve ana akım haline gelmeleri için biraz daha beklemek gerekiyor. Öte yandan CAMM2, DDR5’in yanı sıra LPDDR5X belleklerle de uyumlu. Bu standart esas olarak dizüstü bilgisayarlardaki modüllerin yerine geçmeyi amaçlıyor olsa da masaüstü uyumluluğu da bulunuyor.

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CAMM2 belleklerin başlıca avantajları arasında bahşettikleri alan tasarrufu bir numarada yer alıyor. Ancak bu bellekler daha yüksek hızlar, daha düşük zaman değerleri, tek modül ile çift kanal performansı ve daha esnek hız aşırtma gibi avantajlara da sahip. Dolayısıyla bu avantajlar CAMM2’yi özellikle üst seviye meraklı kullanıcılar için cazip kılıyor.

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G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 belleğini tanıttı