G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 Ripjaws belleğini tanıttı

G.Skill’den CAMM2 bellek
G.Skill, CAMM2 DDR5-7800 Ripjaws belleklerini tanıttı. SK Hynix’in bellek modüllerini kullanan yeni nesil Ripjaws, 7800 MT/s hızlarında ve CL38-48-48-128 zamanlamaları ile 1.45V voltaj değerine sahip. Tek modül halindeki bu bellek 48 GB kapasite sunuyor ve XMP 3.0 uyumluluk gösteriyor. Modülün üzerinde herhangi bir soğutucu bulunmuyor olsa da G.Skill, modüle hava üfleyen aktif bir fan yerleştirmiş. Fuarda böyle bir şey yapan başka bir firma görmedik. Bu arada G.Skill, CAMM2 belleğini ASUS ROG Maximus Z790 HERO CAMM2 anakartında sergiledi.
CAMM2 belleklerin başlıca avantajları arasında bahşettikleri alan tasarrufu bir numarada yer alıyor. Ancak bu bellekler daha yüksek hızlar, daha düşük zaman değerleri, tek modül ile çift kanal performansı ve daha esnek hız aşırtma gibi avantajlara da sahip. Dolayısıyla bu avantajlar CAMM2’yi özellikle üst seviye meraklı kullanıcılar için cazip kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.