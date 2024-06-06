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    G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 Ripjaws belleğini tanıttı

    Computex fuarında bellek ve donanım üreticileri CAMM2 RAM standardını destekleyen en yeni çözümlerini tanıttı. Bunlardan birisi de G.Skill CAMM2 DDR5-7800 oldu.
    G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu yılki Computex fuarında yeni RAM standardı CAMM2’yi yaygın bir şekilde görmeye başladık. Bellek üreticilerin yeni RAM standardını kullanan belleklerini sergilerken anakart üreticileri de yeni standart ile uyumlu modellerini gösterdi. Bu firmalardan birisi olan G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 belleğini gözler önüne çıkardı.

    G.Skill’den CAMM2 bellek

    G.Skill, CAMM2 DDR5-7800 Ripjaws belleklerini tanıttı. SK Hynix’in bellek modüllerini kullanan yeni nesil Ripjaws, 7800 MT/s hızlarında ve CL38-48-48-128 zamanlamaları ile 1.45V voltaj değerine sahip. Tek modül halindeki bu bellek 48 GB kapasite sunuyor ve XMP 3.0 uyumluluk gösteriyor. Modülün üzerinde herhangi bir soğutucu bulunmuyor olsa da G.Skill, modüle hava üfleyen aktif bir fan yerleştirmiş. Fuarda böyle bir şey yapan başka bir firma görmedik. Bu arada G.Skill, CAMM2 belleğini ASUS ROG Maximus Z790 HERO CAMM2 anakartında sergiledi.

    G.Skill, 48 GB kapasiteli CAMM2 DDR5-7800 belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Konu hakkındaki diğer haberlerimizde de belirttiğimiz gibi CAMM2 bellekleri ve uyumlu anakartları sınırlı bir şekilde bu yıl içinde piyasada göreceğiz. Ancak henüz bu bellekler yollarının başında ve ana akım haline gelmeleri için biraz daha beklemek gerekiyor. Öte yandan CAMM2, DDR5’in yanı sıra LPDDR5X belleklerle de uyumlu. Bu standart esas olarak dizüstü bilgisayarlardaki modüllerin yerine geçmeyi amaçlıyor olsa da masaüstü uyumluluğu da bulunuyor.

    CAMM2 belleklerin başlıca avantajları arasında bahşettikleri alan tasarrufu bir numarada yer alıyor. Ancak bu bellekler daha yüksek hızlar, daha düşük zaman değerleri, tek modül ile çift kanal performansı ve daha esnek hız aşırtma gibi avantajlara da sahip. Dolayısıyla bu avantajlar CAMM2’yi özellikle üst seviye meraklı kullanıcılar için cazip kılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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