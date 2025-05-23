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    G.Skill, ultra hızlı ve yüksek kapasiteli DDR5 belleklerini sergiledi

    G.Skill, Computex 2025 kapsamında 10,934 MT/sn DDR5 ve ultra yüksek kapasiteli 512GB R-DIMM belleğini tanıttı. Firma etkinlikte CAMM2 gibi yeni modülleri de sergiledi.

    G.Skill’den ultra hızlı ve yüksek kapasiteli DDR5 bellekler Tam Boyutta Gör
    Bellek performansında sınırları zorlamasıyla tanınan G.Skill, Computex 2025’te yeni DDR5 bellek kitlerini tanıtarak yine dikkatleri üzerine çekti. Şirket, fuarda sergilediği 10.934 MT/s’ye ulaşan DDR5 kitleri ve devasa 512GB kapasiteli R-DIMM çözümleriyle hem hız hem kapasite açısından çıtayı yükseltti.

    G.Skill, belleklerini sergiledi

    G.Skill’in en dikkat çeken yeniliklerinden biri, 8 adet 64GB modülden oluşan toplam 512GB kapasiteli DDR5-6600 CL42 R-DIMM kiti oldu. SK Hynix yongalarıyla donatılan bu kit, AMD’nin iş istasyonlarına özel Ryzen Threadripper PRO 7985WX işlemcisi ve Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE anakartıyla birlikte çalıştırıldı.

    G.Skill’den ultra hızlı ve yüksek kapasiteli DDR5 bellekler Tam Boyutta Gör
    G.Skill, hız tutkunlarını da unutmadı. Intel Core Ultra 9 285K işlemci ve Asus ROG Maximus Z890 APEX anakart üzerinde çalışan 2×24GB DDR5 kiti, etkileyici bir şekilde 10.934 MT/s hızına ulaştı.
    G.Skill’den ultra hızlı ve yüksek kapasiteli DDR5 bellekler Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil bellek form faktörlerinden CAMM2 de G.Skill’in vitrinindeydi. Tek modülde 64GB kapasiteye sahip DDR5-10000 CAMM2 bellek, CL56-70-70 gecikme değerleriyle Intel sistem üzerinde çalıştırıldı. CAMM2 bellekler daha çok kompakt sistemlerde yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. Ancak yaygınlaşması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.
    G.Skill’den ultra hızlı ve yüksek kapasiteli DDR5 bellekler Tam Boyutta Gör
    G.Skill’in standında sergilenen bir diğer performans odaklı sistem, AMD Ryzen 9 9900X işlemciyle donatılmış ve 256GB (4×64GB) DDR5-7000 CL38 bellek kitiyle çalışan bir yapıydı. Aynı kit, Ryzen 7 9800X3D ile de gösterildi. Her iki sistem de Asus ve MSI’ın X870E anakart serileriyle desteklendi. Firma aynı zamanda düşük gecikme değerlerine sahip bellek kitlerini de unutmadı. 192GB DDR5-6000 CL26 ve 192GB DDR5-6400 CL28 kitlerini MSI ve Gigabyte anakartlarda sergileyerek bu segmentte de yer alan firma, tasarımı ve yüksek hızıyla dikkat çeken Trident Z5 NeoX RGB DDR5 kiti ile CL68-128-128 gecikme değerleriyle 10.747 MT/s hızına ulaştı.

    G.Skill, tanıtımını yaptığı bazı ürünlerin sadece demo amaçlı olduğunu belirtse de, çoğunun yakın gelecekte piyasaya sunulması planlanıyor. Ancak şu an için resmi fiyatlandırma ve çıkış tarihleri paylaşılmadı.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 7 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 7 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 13 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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