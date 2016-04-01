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G.Skill’den hız odaklı yeni DDR4 RAM bellekler

Özellikle oyuncu sistemlerinin yükselişte olması, yüksek performans bileşenlerine olan ilgiyi de artırıyor. G.Skill, bu ilgiyi yüksek performans ürünleri ile iyi değerlendiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda dünyanın en hızlı 128GB DDR4 bellek kitlerini satışa sunan G.Skill, Ripjaws ailesine yeni hız odaklı bellekler eklemeye devam ediyor. Belleklerde hız bu kez 3000MHz seviyelerinde geziniyor.

Oyuncu sistemlerine olan ilginin büyümesi, performans odaklı bileşenlerin de ilgi görmesini sağlıyor. Bu bakımdan, G.Skill firması da yüksek hızlı DDR4 SO-DIMM bellek kitleri tasarlamaya devam ediyor.

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G.Skill’in Ripjaws DDR4-3000MHz CL16 bellek kitleri, 1.2 Volt enerji değerine sahip ve 3000MHz frekans seviyesinde çalışıyor. Genelde 3000MHz seviyeleri 1.35 Volt civarında yakalandığı için, G.Skill enerji verimliliği açısından iyi bir iş çıkarmış görünüyor. Özellikle enerji tasarrufuna odaklı sistemler için, G.Skill önemli bir alternatif olacaktır.

16-18-18-43 CL zamanlaması olan bellek kitleri, 1x8GB, 2x8GB, 1x16GB ve 2x16GB şeklinde değişiyor. XMP 2.0 standardını destekleyen bellekler, Intel Skylake tabanlı işlemciler için tasarlandı. Kitlerin satışına bu ay içerisinde başlanacak. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/g-skill-ripjaws-ddr4-3000mhz-so-dimms.html Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl
O timingle mi perfomansa odaklanacaklar ?
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killnOd 3 yıl
Timingler gayet normal , cunku hizlar yukseldikce timinglerde yukseliyor ve bunun baska bir alternatifide yok.Artik timingden ziyade ram kapasitesi ve ram hizlari on plana cikiyor.Ne kadar yuksek hiz o kadar yuksek timing.
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BiilimAdamı 3 yıl
CL ler neden bukadar yüksek ? bizim bildiğimiz kadarıyla ne kadar düşük cl okadar iyi ?
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*siteci* 3 yıl
CL timing'in bu kadar yüksek olması normal mi?
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killnOd 3 yıl
Bakalim gercek ddr4 ler (4000mhz , 1x16GB , 1.2v) ne zaman cikacaklar , veya cikacaklar mi?
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Spiderhip 3 yıl
Bence fiyat performans oranı en iyi ramler ddr4 ler için 2666mhz+15CL ler.
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