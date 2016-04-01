G.Skill’den hız odaklı yeni DDR4 RAM bellekler

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en hızlı 128GB DDR4 bellek kitlerini satışa sunan G.Skill, Ripjaws ailesine yeni hız odaklı bellekler eklemeye devam ediyor. Belleklerde hız bu kez 3000MHz seviyelerinde geziniyor.

Oyuncu sistemlerine olan ilginin büyümesi, performans odaklı bileşenlerin de ilgi görmesini sağlıyor. Bu bakımdan, G.Skill firması da yüksek hızlı DDR4 SO-DIMM bellek kitleri tasarlamaya devam ediyor.

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G.Skill’in Ripjaws DDR4-3000MHz CL16 bellek kitleri, 1.2 Volt enerji değerine sahip ve 3000MHz frekans seviyesinde çalışıyor. Genelde 3000MHz seviyeleri 1.35 Volt civarında yakalandığı için, G.Skill enerji verimliliği açısından iyi bir iş çıkarmış görünüyor. Özellikle enerji tasarrufuna odaklı sistemler için, G.Skill önemli bir alternatif olacaktır.

16-18-18-43 CL zamanlaması olan bellek kitleri, 1x8GB, 2x8GB, 1x16GB ve 2x16GB şeklinde değişiyor. XMP 2.0 standardını destekleyen bellekler, Intel Skylake tabanlı işlemciler için tasarlandı. Kitlerin satışına bu ay içerisinde başlanacak.