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Gainward, GeForce GTX 460 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward, GeForce GTX 460 modellerini duyurdu
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Palit'in bir iştiraki olan Gainward firması da GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarından bir tanesi standart saat hızlarıyla, Golden Sample ve Golden Sample Goes Like Hell modelleri ise fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyorlar.

336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarından referans hızlara sahip olan 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHZ bellek saat hızlarında görev yaparken, Golden Sample ve Golden Sample Goes Like Hell modelleri ise sırasıyla 700/1400/3800 MHz ve 800/1600/4000 MHz hızlarında görev yapıyorlar.

GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojileri de beraberlerinde getiriyorlar. Görüntü aktar ımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan Gainward GeForce GTX 460 serisinin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alarak kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Gainward, GeForce GTX 460 modellerini duyurdu
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Gainward, GeForce GTX 460 modellerini duyurdu
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M@U 9 yıl
Nvidia'nın Türkiye'de ofisi yok mu? Gidip fiyatları şikayet etsek.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl

M@U

Nvidia'nın Türkiye'de ofisi yok mu? Gidip fiyatları şikayet etsek.


şikayetten ziyade fazla değil bir ay millet dişini sıksa 1gb lık versiyonu rahat 450 ye falan düşer
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Batuist 9 yıl
GTX460lar yağmur gibi yapıyor.. dolayısı ile yüksek bir talep bekleniyorsa kimse fiyat düşüşü beklemesin..
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HoLY.oNE 9 yıl

Batuist

GTX460lar yağmur gibi yapıyor.. dolayısı ile yüksek bir talep bekleniyorsa kimse fiyat düşüşü beklemesin..

tam tersi düşünüyorum..

marka çoğaldıkça rekabet artar.buda bazılarının ucuz olacağı anlamına geliyor..
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Erikakerstedt 9 yıl
Türkiyede satılan bir marka değil gördüğüm kadarıyla ama Ağustos ayında kendime GLH modelini alacagım kartı isteyen olursa yardımcı olmaya çalışırım.
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alpa07 9 yıl
gainward tr disbiritörü kinm bilen varmı.bi ara fireball gördüm bu markayı
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Andromeda` 9 yıl

alpa07

gainward tr disbiritörü kinm bilen varmı.bi ara fireball gördüm bu markayı


+1 bende merak ediyorum.
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