Gainward, GeForce GTX 460 modellerini duyurdu

Palit'in bir iştiraki olan Gainward firması da GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarından bir tanesi standart saat hızlarıyla, Golden Sample ve Golden Sample Goes Like Hell modelleri ise fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyorlar.

336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarından referans hızlara sahip olan 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHZ bellek saat hızlarında görev yaparken, Golden Sample ve Golden Sample Goes Like Hell modelleri ise sırasıyla 700/1400/3800 MHz ve 800/1600/4000 MHz hızlarında görev yapıyorlar.

GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojileri de beraberlerinde getiriyorlar. Görüntü aktar ımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan Gainward GeForce GTX 460 serisinin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alarak kullanıcılarla buluşması bekleniyor.