AMD FSR 4 için sevindiren haber: Bir özelliği daha doğrulandı

FSR 4.0, FSR 3.1 oyunlarıyla uyumlu
Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Ancak gelişmeler bununla sınırlı olmayabilir.
Son bilgilere göre FSR 4.0'ın FSR 3.1 desteği alan tüm oyunlarda destekleneceği belirtiliyor. Bu da geniş bir oyun kütüphanesi demek. Ayrıca geliştiricilerin, özellikle FSR 3.1'i destekleyen oyunlarda FSR 4 desteği için çok fazla uğraşmalarına gerek kalmayacak. Basit bir DLL değişimi bile bunun için yeterli olabilir.
Daha önce söylediğimiz gibi FSR 4, RX 9070 ekran kartlarında bulunan özel AI hızlandırıcılarından yararlanacağı için AMD tarihinde ilk olacak. Ancak RDNA 4 yani Radeon 9070 sınırlamasının devam ettiğini ve sınırlı bir GPU yelpazesi ile destekleneceğini hatırlatalım.
FSR 4 ne zaman çıkacak?
AMD, FSR 4 teknolojisinin şimdilik yalnızca Call of Duty: Black Ops 6 için onaylandığını açıkladı. Diğer oyunların bu teknolojiye ne zaman destek sunacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)