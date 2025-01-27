AMD FSR 4 için sevindiren haber: Bir özelliği daha doğrulandı

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Tam Boyutta Gör AMD tarafından yakın tarihte tanıtılan Radeon RX 9070 ekran kartları ve FSR 4.0 teknolojisi halen piyasaya çıkmış değil. Bu süreçte ise RX 9070 serisi Şubat ayına ertelenirken, yeni FSR teknolojisi hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak FSR 4.0 için sevindiren bir gelişme daha paylaşıldı.

FSR 4.0, FSR 3.1 oyunlarıyla uyumlu

Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Ancak gelişmeler bununla sınırlı olmayabilir.

Son bilgilere göre FSR 4.0'ın FSR 3.1 desteği alan tüm oyunlarda destekleneceği belirtiliyor. Bu da geniş bir oyun kütüphanesi demek. Ayrıca geliştiricilerin, özellikle FSR 3.1'i destekleyen oyunlarda FSR 4 desteği için çok fazla uğraşmalarına gerek kalmayacak. Basit bir DLL değişimi bile bunun için yeterli olabilir.

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Daha önce söylediğimiz gibi FSR 4, RX 9070 ekran kartlarında bulunan özel AI hızlandırıcılarından yararlanacağı için AMD tarihinde ilk olacak. Ancak RDNA 4 yani Radeon 9070 sınırlamasının devam ettiğini ve sınırlı bir GPU yelpazesi ile destekleneceğini hatırlatalım.

FSR 4 ne zaman çıkacak?

AMD, FSR 4 teknolojisinin şimdilik yalnızca Call of Duty: Black Ops 6 için onaylandığını açıkladı. Diğer oyunların bu teknolojiye ne zaman destek sunacağı henüz bilinmiyor.

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