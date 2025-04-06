GeForce RTX 5060 Ti fiyatı belli oldu: Nvidia'dan sürpriz yok

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın merakla bkelenen GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle 5060 Ti'ın çıkış tarihi ve teknik özelliklerinden sonra şimdi de fiyatlandırma stratejisi netleşmiş durumda. Son sızıntılara göre, büyük bir sürpriz yapmayacak.

GeForce RTX 5060 Ti fiyatı ortaya çıktı

Çin merkezli Board Channels forumlarında paylaşılan rapora göre Nvidia, RTX 5060 Ti modellerini selefi 4060 Ti ile benzer fiyattan sunmayı planlıyor. Buna göre, RTX 5060 Ti 8GB modeli 399 dolar fiyat etiketiyle gelecek. 16GB seçeneğin ise ek 100 dolar farkla, 499 dolara satışa sunulması bekleniyor. Henüz RTX 5060’ın fiyatı hakkında net bir bilgi ise yok.

GeForce RTX 5060 Ti beklenen özellikler

GeForce RTX 5060 Ti modellerinin 16 Nisan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntılara göre 5060 serisi, Türkiye saati ile 21:00'de tanıtılacak. 16GB ve 8GB GDDR7 bellekli iki farklı versiyonun çıkacağı da daha önce doğrulanmıştı.

GeForce RTX 5060 Ti çıkış tarihi doğrulandı: Neler bekliyoruz? 1 hf. önce eklendi

RTX 5060 Ti, GB206-300 GPU, 4.608 CUDA çekirdeği, 28 Gbps hızında çalışan GDDR7 bellekler ve 128-bit veri yolu ile 448 GB/sn bant genişliği sunacak. Saat hızları ise 2407 MHz taban ve 2572 MHz boost olarak belirlenmiş durumda. Öte yandan, AMD’nin Radeon RX 9060 XT serisinin de benzer bellek yapılandırmalarıyla gelmesi bekleniyor. Rekabetin hangi yönde şekilleneceği şimdilik belirsiz.

Lansman Takvimi

RTX 5060 Ti 8GB/16GB: 16 Nisan 2025

RTX 5060: Mayıs ortası 2025

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GeForce RTX 5060 Ti fiyatı ortaya çıktı: Nvidia'dan sürpriz yok