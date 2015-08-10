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Galaksiler arası rüzgarlar yıldızlararası maddeleri süpürüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Galaksiler arası rüzgarlar yıldızlararası maddeleri süpürüyor
 Sağlıklı galaksilerde bulunan yıldızlararası maddeler, yani yıldızlar arasında yer alan iyonlaşmış, atomik veya moleküler şekildeki gaz, kozmik toz ve kozmik ışınlar yeni yıldızların oluşmasını sağlarlar. Ancak galaksiler arası rüzgarlar zaman zaman bu yıldızlararası maddeleri süpürerek bir galaksideki yeni yıldız oluşumunu durma noktasına getirebilir.
 Galaksilerdeki dengeleri değiştiren bu galaksiler arası rüzgarların hangi şartlar altında oluştuğu veya yeni yıldız oluşumunu sağlayacak kadar yoğun gaz bulutlarını süpürüp süpüremeyeceği gibi detaylar bugüne kadar belirsizliğini korumuş olsa da, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir araştırma galaksiler arası rüzgarlar hakkında bilinmeyen birçok ince detayın ortaya çıkmasını sağladı.
 Evren hakkında bilinmeyen birçok detayın ortaya çıkarılmasını sağlayan Hubble Uzay Teleskobu'ndan faydalanılarak yürütülen araştırmada, Dünya'dan 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir sarmal galaksi incelendi. Saç Kümesi'nin içinden geçen yörüngesi gereği Küme'nin merkezine yakın geçen bu galaksi, Saç Kümesi'nin merkezinde biriken sıçak ve iyonlaşmış plazmaya maruz kaldı. Bu hareket sonucu oluşan galaksiler arası rüzgarın yıldızlararası maddelere uyguladığı baskı Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Hubble tarafından çekilen bu görüntüde, galaksiler arası rüzgarın baskısıyla yerinden oynayan yıldızlararası maddelerin galaksinin sağ üst ucunda biriktiği görülebiliyor.
 
Galaksiler arası rüzgarlar yıldızlararası maddeleri süpürüyor

 The Astronomical Journal dergisinde yayınlanan makalenin baş araştırmacalarından biri olan Yale profesörü Jeffrey Kenney, galaksiler arası rüzgar tarafından süpürülen bu maddelerin düşük yoğunluklu gazlar olduğunu ve yüksek yoğunluklu gazların kümeleşerek Yaratılış Sütunları benzeri sütunlar oluşturduklarını belirtti. Öte yandan birşeyin bu yıldızlararası maddeleri bir arada tuttuğuna da değinen Kenney, düşük yoğunluklu gazın büyük bölümünün rüzgarlar tarafından süpürülmesi karşın bir kısmının da yüksek yoğunluklu gazlar tarafından oluşturulan kümelere tutunduğunu söyledi.
 Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre galaksideki yıldızlararası maddeleri bir arada tutan bu faktör manyetik alanlar olabilir. Galaksiler arası rüzgarlar sonrası oluşan sütunları inceleyen araştırmacılar, bu tür bir oluşumun manyetik alanın etkisindeki gaz bulutlarının hareketleriyle uyumlu olduğunu belirttiler.

http://arstechnica.com/science/2015/08/inter-galaxy-winds-caught-blowing-away-galaxys-gas-and-dust/ Yorum Yaz
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fatsa52 4 yıl
Gece gece kayışı sıyırıyodum arkadaş. Konu derin
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murdocklawless 4 yıl en beğenilen
300 milyon ışıkyılı doğru ise o galaksinin 300 milyon yıl önceki hali o görüntü. şimdi yerinde bile olmayabilir.
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DH Misafiri 3 yıl
jıııııııııppppppppppppppp
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Alberto Ascari 3 yıl
Oldukça ilginç bir konu acaba bu rüzgarlardan uzay araçları da faydalanamaz mı?
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CooL_ROMEO 4 yıl
Yahu konuya bak altında ki yorumlara bak facebook gibi oldu forum...
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casperfriendly 4 yıl
Sübhânallah.
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V4LKyR 4 yıl
Karanlık maddeyi aydınlatmalıyız.
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funnel 4 yıl
Firaristt
OverClocK1ngGalaksiler arası rüzgarlarHava mı var ki rüzgar essin?...
Karanlık madde var hocam. Bir de maddelerin çok yüksek hızda düşük sürtünme ile hareketi sonucu çarpışıyorlar ve kütle çekiminin de etkisi oluyor bu ufak parçalara.

Karanlık madde zaten her yerde var. Ama burada galaksiler arası rüzgarla kasedilen, düşük yoğunluklu hava ve partiküller. Bunlar yerçekiminin etkisiyle yoğunlaşıp gezegenleri veya yıldızları oluşturabiliyor.
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OverClocK1ng 4 yıl funnel
O zaman dediğim gibi Rüzgar denilemez.

Galaksiler arası partiküller falan denilebilir.
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kadirirdem 4 yıl
yıldızlararası yazmak bu kadar mı? zor geldi be.....
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setcom_2000 4 yıl
"Yıldızlararası" yazmak bu kadar mı zor?
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murdocklawless 4 yıl en beğenilen
300 milyon ışıkyılı doğru ise o galaksinin 300 milyon yıl önceki hali o görüntü. şimdi yerinde bile olmayabilir.
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OverClocK1ng 4 yıl
"Galaksiler arası rüzgarlar"
Hava mı var ki rüzgar essin?...
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Firaristt 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"Galaksiler arası rüzgarlar"
Hava mı var ki rüzgar essin?...

Karanlık madde var hocam. Bir de maddelerin çok yüksek hızda düşük sürtünme ile hareketi sonucu çarpışıyorlar ve kütle çekiminin de etkisi oluyor bu ufak parçalara.
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Fx_57,5 4 yıl
300 milyon ışık yılı uzaklığından gelen bir görüntü...
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Guest-E84249922 4 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

300 milyon ışık yılı uzaklığından gelen bir görüntü...

kim bilir şu an ne haldedir
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