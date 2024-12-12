İşte Uranüs, Neptün, Satürn ve Jüpiter'in 10 yıllık muazzam değişimi

OPAL programı, her yıl dış gezegenlerin Dünya’ya en yakın konumlarında yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ediyor. OPAL, dış gezegenlerin atmosferlerindeki uzun dönemli değişimleri ve mevsimsel olayları kayıt altına alarak bilim insanlarına bu dev gaz gezegenlerin dinamiklerini daha iyi anlama fırsatı veriyor. Hubble’ın morötesinden yakın kızılötesi ışığa kadar dalga boylarını görüntüleme yeteneği gezegenleri incelemeyi mümkün kılıyor. Hubble'ın OPAL programı kapsamında ekibin gerçekleştirdiği on yıllık keşifler ABD'de düzenlenen Amerikan Jeofizik Birliği'nin Aralık toplantısında sunulacak.
Jüpiter
Ancak Jüpiter'in Güneş etrafındaki yörüngesinin 12 yıl sürmesi, OPAL'ın neredeyse bir Jovian yılı boyunca mevsimleri gözlemlemesine olanak sağladı. Bu süre zarfında, Büyük Kırmızı Leke'nin boyut ve şeklinin yanı sıra gaz devini saran bantlardaki diğer atmosferik olaylarda da kayda değer değişiklikler gözlendi.
Satürn
Hubble aynı zamanda Satürn'ün anlaşılması zor karanlık halkalarını da gözlemleyebilmiştir. İlk olarak 1980'lerde NASA'nın Voyager misyonu tarafından keşfedilen bu karanlık halkalar Satürn'ün etrafında yalnızca iki ya da üç tur atabiliyor. Hubble sayesinde gökbilimciler artık halkaların mevsimsel bir olgu olduğunu biliyorlar.
Uranüs
Neptün
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