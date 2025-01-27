Tarantula Bulutsusu’nun nefes kesici görüntüsü paylaşıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hubble Uzay Teleskobu’nun Tarantula Bulutsusu’nun (resmi adıyla 30 Doradus) dış çeperlerini görüntülediği çarpıcı bir fotoğrafı paylaştı. Büyük Macellan Bulutu’nda yer alan bu etkileyici bulutsu, evrendeki en büyük ve en aktif yıldız oluşum bölgelerinden biri olarak biliniyor.

“Yakınlardaki” en üretken yıldız oluşum bölgesi

Tarantula Bulutsusu, yerel evrendeki (1 milyar ışık yılı içindeki) “en büyük ve en üretken yıldız oluşum bölgesi” unvanını taşıyor. NASA’nın açıklamasına göre, bu bölgenin merkezinde Güneş’in kütlesinin yaklaşık 200 katına ulaşan devasa yıldızlar bulunuyor. Hubble tarafından yakalanan yeni görüntü, bulutsunun dış çeperlerine odaklanıyor ve katman katman renkli gazlarla birlikte parlayan yıldızların göz alıcı manzarasına odaklanıyor.

Hubble’ın bize ulaştırdığı bu büyüleyici görüntüler aslında gri tonlamalı olarak geliyor. NASA’nın açıkladığı üzere, bilim insanları teleskobun farklı renk filtrelerini kullanarak çeşitli dalga boylarında görüntüler elde ediyor ve bu filtrelere karşılık gelen renklendirmeleri ekleyerek birleştirilmiş bir kompozit görüntü oluşturuyor. Bu işlem, sadece görülebilir ışık değil, aynı zamanda ultraviyole ve kızılötesi ışığın da temsil edilmesini sağlıyor. İnsan gözünün algılayamadığı bu dalga boyları, belirli renklere atanarak görüntülere derinlik kazandırılıyor.

Boeing, Starliner programında ek zararlar bekliyor 22 sa. önce eklendi

Öte yandan 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, 30 yılı aşkın süredir evrenin derinliklerini gözlemlemeye devam ediyor. Bu süre zarfında sayısız keşfe imza atan teleskop bugünlerde bile etkilemeye devam ediyor. Bu arada Büyük Macellan Bulutu’nun bizden 160 bin ışık yılı uzakta olduğunu belirtelim. Samanyolu Galaksisi'nin yalnızca yüzde 10-20'si kadar kütleye sahip olmasına rağmen Büyük Macellan Bulutu yakın evrendeki en etkileyici yıldız oluşum bölgelerinden bazılarını içeriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Tarantula Bulutsusu’nun nefes kesici görüntüsü paylaşıldı