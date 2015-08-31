Galaksilerin zamanla şekil değiştirdikleri gözlemlendi

1827 yılından beri düzenli olarak yayınlanan ve astrofizik konusunda önde gelen kaynaklar arasında yer alan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir makale, galaksilerin yapısı hakkında önemli detayları ortaya çıkardı. Birleşik Krallık'ta bulunan Cardiff Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan makale, galaksilerin zamanla değişim geçirdiği hakkında somut deliller sunarak uzun süredir konuşulan teoriyi büyük ölçüde kanıtlamış oldu.



Cardiff Üniversitesi araştırmacılarına göre zamanla kozmik bir metamorfizden geçen galaksilerin anatomisinde önemli değişiklikler meydana geliyor. Araştırmacılar göre bu durum, evrenin de 14 milyar yıl önce oluşmasından bu yana önemli ölçüde şekil değiştirdiği anlamına geliyor.



Galaksilerin gelişimini ve değişmini öğrenmek için 10 binden fazla galaksiyi inceleyen araştırmacılar, bu galaksileri şekillerine göre sınıflandırdılar. Bazı galaksilerin Samanyolu gibi düz ve dönen diskler şeklinde olduğunu tespit eden araştırmacılar, bazı galaksilerin ise daha büyük ve küre şeklinde olduğunu gördüler. Küre şeklindeki bu galaksilerdeki yıldız dağılımının disk şeklindeki galaksilere göre daha düzensiz olduğu da gözlemlendi.



Galaksileri incelemek için Hubble ve Herschel uzay teleskoplarını kullanan Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, yakın galaksileri inceledikten sonra daha uzak galaksilere yöneldiler ve böylece galaksilerin geçmişte nasıl göründüğünü incelediler. Yakın galaksilerin aksine daha genç halleriyle görülen ve yaklaşık 8 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu galaksilerin incelenmesi, galaksilerin geçmişten bugüne nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya çıkardı.



Bu araştırmalara göre evrenin ilk günlerinde yıldızların yüzde 83'ü disk şeklindeki galaksilerde yer alırken, günümüzde bu oran yüzde 49'a kadar düşmüş durumda. Bu da demek oluyorki evrenin ilk zamanlarında disk şeklinde olan birçok galaksi zamanla değişerek küre şeklini aldı.



Daha önce birçok astrofizikçinin bu değişimi dile getirdiğini belirten Cardiff Üniversitesi araştırmacısı Steve Eales, Hubble ve Herschel teleskoplarını kullanarak ilk kez bu değişimin boyutlarını belirleme şansı yakaladıklarını belirtti.



http://news.softpedia.com/news/galaxies-change-over-time-morph-into-different-shapes-490259.shtml