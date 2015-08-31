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Galaksilerin zamanla şekil değiştirdikleri gözlemlendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Galaksilerin zamanla şekil değiştirdikleri gözlemlendi
 1827 yılından beri düzenli olarak yayınlanan ve astrofizik konusunda önde gelen kaynaklar arasında yer alan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir makale, galaksilerin yapısı hakkında önemli detayları ortaya çıkardı. Birleşik Krallık'ta bulunan Cardiff Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan makale, galaksilerin zamanla değişim geçirdiği hakkında somut deliller sunarak uzun süredir konuşulan teoriyi büyük ölçüde kanıtlamış oldu.
 Cardiff Üniversitesi araştırmacılarına göre zamanla kozmik bir metamorfizden geçen galaksilerin anatomisinde önemli değişiklikler meydana geliyor. Araştırmacılar göre bu durum, evrenin de 14 milyar yıl önce oluşmasından bu yana önemli ölçüde şekil değiştirdiği anlamına geliyor.
Galaksilerin gelişimini ve değişmini öğrenmek için 10 binden fazla galaksiyi inceleyen araştırmacılar, bu galaksileri şekillerine göre sınıflandırdılar. Bazı galaksilerin Samanyolu gibi düz ve dönen diskler şeklinde olduğunu tespit eden araştırmacılar, bazı galaksilerin ise daha büyük ve küre şeklinde olduğunu gördüler. Küre şeklindeki bu galaksilerdeki yıldız dağılımının disk şeklindeki galaksilere göre daha düzensiz olduğu da gözlemlendi.
Galaksileri incelemek için Hubble ve Herschel uzay teleskoplarını kullanan Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, yakın galaksileri inceledikten sonra daha uzak galaksilere yöneldiler ve böylece galaksilerin geçmişte nasıl göründüğünü incelediler. Yakın galaksilerin aksine daha genç halleriyle görülen ve yaklaşık 8 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu galaksilerin incelenmesi, galaksilerin geçmişten bugüne nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya çıkardı.
Bu araştırmalara göre evrenin ilk günlerinde yıldızların yüzde 83'ü disk şeklindeki galaksilerde yer alırken, günümüzde bu oran yüzde 49'a kadar düşmüş durumda. Bu da demek oluyorki evrenin ilk zamanlarında disk şeklinde olan birçok galaksi zamanla değişerek küre şeklini aldı.
Daha önce birçok astrofizikçinin bu değişimi dile getirdiğini belirten Cardiff Üniversitesi araştırmacısı Steve Eales, Hubble ve Herschel teleskoplarını kullanarak ilk kez bu değişimin boyutlarını belirleme şansı yakaladıklarını belirtti.

http://news.softpedia.com/news/galaxies-change-over-time-morph-into-different-shapes-490259.shtml Yorum Yaz
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michael01 4 yıl en beğenilen
İlgimi çektiye tıklamak istiyorum girip yap diyor sağ üstte zaten giriş yapmış gözüküyorum.Mesaj yeri de aynı giriş yap diyor CİTİZEN ne yaptın lo siteye.rahat 1 haftadır bir giriş yapıp öyle kalmıyor
İlgimi çektiye tıklamak istiyorum girip yap diyor sağ üstte zaten giriş yapmış gözüküyorum.Mesaj yeri de aynı giriş yap diyor CİTİZEN ne yaptın lo siteye.rahat ...
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kadirirdem 4 yıl
yav bu siteye 4-5 gündür ne oluyor giriş yapıyorum diğer habere geçince atıyor ilgimi çekti diyorum girişim yapıldığı halde giriş yap diyor şu siteyi citizen den alsınlar.....
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Fenomenon 4 yıl
İyi de bu zaten daha önce bilinen bişey.
Genç galaksiler disk şeklinde sarmal yapıdadır, daha sonra birbirlerine çarpışarak birleşip ayrılıyorlar ve küre şeklini alıyorlar.
Genç galaksiler mavi renkte iken daha yaşlı galaksiler tutuncu - kırmızı renkte oluyor.
Bunu çok önceden okumuştum.
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gokhanvai 4 yıl
Galaksilerin değişim geçirdiği gözlemlenmiş. Çok saçma. Daha teleskopu bulalı kaç yıl oldu da bu kadar süre gözlemlediniz. Hadi 10.000 yıl sonra deseniz bir nebze inanırdık ama çok komik bir açıklama olmuş. Milyar yıllardan bahsediyoruz. Sanki görmüşler gibi sallıyorlar yav.
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Fenomenon 4 yıl gokhanvai
gokhanvai
Galaksilerin değişim geçirdiği gözlemlenmiş. Çok saçma. Daha teleskopu bulalı kaç yıl oldu da bu kadar süre gözlemlediniz. Hadi 10.000 yıl sonra deseniz bir nebze inanırdık ama çok komik bir açıklama olmuş. Milyar yıllardan bahsediyoruz. Sanki görmüşler gibi sallıyorlar yav.

Hocam uzayda zamanın kendisi gizli zaten
30 bin ışık yılı uzakta bir yıldıza bakarsan 30 bin yıl önceyi görürsün, 3 milyon ışık yılı uzakta bir galaksiye bakarsan 3 milyon yıl öncesini görürsün, 2 milyar ışık yılı uzakta bir galaksiye bakarsan 2 milyar yıl önceyi görürsün.
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selahattın ısık 4 yıl
Konuyu okuyup benim gibi buları tahmin etmek çokta zor değil diyen arkadaşlar..Bizle bu vatandaşalrın arasındaki fark hayatlarını tahmin ve teorlere adayabilecek kadar mesleklerini ve özünde doğayı evreni sevmek ve onun sırlarını açık bir şkilde çözmektir...
FORUMDA BU TARZ HABERLERİN ÇOĞALMASINI VE TAKİP ETTİĞİM KADARI İLE KONU İLE İLGİLİ UZAMN ARKADAŞLARIN KONUYUA GÖZ ATP SESSİZCE UZAKLAŞMAK YERİNE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞMALARINI TALEP EDİYORUM......
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apodur 4 yıl
"Birleşik Krallık'ta bulunan Cardiff Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan makale"
Ne zaman Bir Türk üniversitesinden bu gibi haberler duyacağız.
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selahattın ısık 4 yıl apodur
Türk firmalarının isminin en başlarda yazıldığı sektörler görmek istiyorsak inşaat sektörüne ait dergiler okumamız lazım...Zira beton ve çimentoyu çok seviyoruz....
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michael01 4 yıl en beğenilen
İlgimi çektiye tıklamak istiyorum girip yap diyor sağ üstte zaten giriş yapmış gözüküyorum.Mesaj yeri de aynı giriş yap diyor CİTİZEN ne yaptın lo siteye.rahat 1 haftadır bir giriş yapıp öyle kalmıyor
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