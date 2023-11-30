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    NASA, ikonik Hubble teleskobunun çalışmayı durdurduğunu açıkladı

    NASA, 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Hubble Uzay Teleskobu’nu bir donanım hatasının ardından çalışmasını durdurduğunu ve tüm bilimsel operasyonları duraklattığını açıkladı.
    NASA, ikonik Hubble teleskobunun çalışmayı durdurduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, 33 yılı aşkın bir süredir evreni gözlemliyor. Birbirinden önemli keşifler gerçekleştiren Hubble, şimdilerde bir jiroskop hatası nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. NASA, yaptığı açıklamada hata nedeniyle teleskobun çalışmayı durdurduğunu ve tüm bilimsel operasyonları duraklattığını duyurdu.

    Hubble çalışmayı durdurdu

    NASA, yayınladığı blog yazısında devam eden bir jiroskop sorunu nedeniyle 23 Kasım'da güvenli moda girmesinin ardından ajansın Hubble Uzay Teleskobu'nun bilim operasyonlarını yeniden devreye sokmak için çalıştığını söyledi. Ajans, Hubble'ın enstrümanlarının stabil ve teleskobun da sağlıklı durumda olduğunun altını çizdi.

    NASA, Hubble’ın üç jiroskopundan birisinin hatalı ölçümler verdiği için güvenli moda girdiğini belirtti. Bilmeyenler için, Hubble'ın jiroskopları teleskobun dönüş hızını ölçer, bu da teleskobun hangi yöne dönük olduğunu belirleyen sistemin bir parçasıdır.

    Açıklamaya göre, Hubble ilk olarak 19 Kasım'da güvenli moda geçti. Operasyon ekibi ertesi gün gözlemlere devam etmek üzere uzay aracını başarıyla kurtarmış olsa da, dengesiz jiroskop gözlemevinin 21 Kasım'da bir kez daha bilim faaliyetlerini askıya almasına neden oldu. Başarılı bir kurtarma işleminin ardından Hubble, 23 Kasım'da bir kez daha güvenli moda girdi.

    Çalışır üç jiroskop kaldı

    NASA, ikonik Hubble teleskobunun çalışmayı durdurduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Ekip şimdi sorunu tanımlamak ve çözüm geliştirmek için testler yapıyor. Gerekirse uzay aracı tek bir jiroskopla çalışacak şekilde yeniden yapılandırılabilir. Hubble’a 2009'daki beşinci ve son uzay mekiği servis görevi sırasında altı yeni jiroskop takılmıştı. Bugüne kadar, şu anda dalgalanmalar yaşayan jiroskop da dahil olmak üzere, bu jiroskoplardan üçü çalışır durumda kalmıştı. Hubble verimliliği en üst düzeye çıkarmak için üç jiroskop kullanıyor, ancak gerekirse sadece bir jiroskopla bilimsel gözlemleri yapmaya devam edebilir.

    NASA, Hubble'ın kurumun James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemevleriyle birlikte çalışarak bu on yıl boyunca ve muhtemelen bir sonraki on yıl boyunca çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğini öngörüyor. Bununla birlikte Hubble ilk defa çevrimdışı duruma düşmüyor. Uzay gözlemevi daha haziran ayında bilgisayar sistemlerinde bir sorun nedeniyle güvenli moda geçmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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