NASA, ikonik Hubble teleskobunun çalışmayı durdurduğunu açıkladı

Hubble çalışmayı durdurdu
NASA, yayınladığı blog yazısında devam eden bir jiroskop sorunu nedeniyle 23 Kasım'da güvenli moda girmesinin ardından ajansın Hubble Uzay Teleskobu'nun bilim operasyonlarını yeniden devreye sokmak için çalıştığını söyledi. Ajans, Hubble'ın enstrümanlarının stabil ve teleskobun da sağlıklı durumda olduğunun altını çizdi.
NASA, Hubble’ın üç jiroskopundan birisinin hatalı ölçümler verdiği için güvenli moda girdiğini belirtti. Bilmeyenler için, Hubble'ın jiroskopları teleskobun dönüş hızını ölçer, bu da teleskobun hangi yöne dönük olduğunu belirleyen sistemin bir parçasıdır.
Açıklamaya göre, Hubble ilk olarak 19 Kasım'da güvenli moda geçti. Operasyon ekibi ertesi gün gözlemlere devam etmek üzere uzay aracını başarıyla kurtarmış olsa da, dengesiz jiroskop gözlemevinin 21 Kasım'da bir kez daha bilim faaliyetlerini askıya almasına neden oldu. Başarılı bir kurtarma işleminin ardından Hubble, 23 Kasım'da bir kez daha güvenli moda girdi.
Çalışır üç jiroskop kaldı
NASA, Hubble'ın kurumun James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemevleriyle birlikte çalışarak bu on yıl boyunca ve muhtemelen bir sonraki on yıl boyunca çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğini öngörüyor. Bununla birlikte Hubble ilk defa çevrimdışı duruma düşmüyor. Uzay gözlemevi daha haziran ayında bilgisayar sistemlerinde bir sorun nedeniyle güvenli moda geçmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.