Galaxy 120GB kapasiteli Laser SSD sürücüsünü kullanıma sundu

Batı dünyasında Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, anavatanı Çin'de ise farklı segmentlere yönelik ürünler de sunuyor. Firmanın yatırım yaptığı alanlardan biri de NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri yani SSD'leri. Galaxy, son kullanıcılar için hazırladığı Laser GT serisi SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan sürücüler, SandForce tarafından geliştirilen SF-2281 kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-III arabirimine destek sunuyor.

120GB kapasiteli modeli ortaya çıkan yeni sürücü ailesinde okuma hızı 550MB/saniye, yazma hızı ise 500MB/saniye olarak belirlenmiş durumda. 4K rastgele okuma performans 41,000 IOPS, yazma performansı ise 30,000 IOPS olan sürücülerde, MLC tippi NAND Flash bellek yongalarına yer veriliyor. Galaxy'nin 120GB Laser SSD sürücüsü 220$'dan alınabiliyor.