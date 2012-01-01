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Galaxy 120GB kapasiteli Laser SSD sürücüsünü kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,7b
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18
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Batı dünyasında Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, anavatanı Çin'de ise farklı segmentlere yönelik ürünler de sunuyor. Firmanın yatırım yaptığı alanlardan biri de NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri yani SSD'leri. Galaxy, son kullanıcılar için hazırladığı Laser GT serisi SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan sürücüler, SandForce tarafından geliştirilen SF-2281 kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-III arabirimine destek sunuyor.
120GB kapasiteli modeli ortaya çıkan yeni sürücü ailesinde okuma hızı 550MB/saniye, yazma hızı ise 500MB/saniye olarak belirlenmiş durumda. 4K rastgele okuma performans 41,000 IOPS, yazma performansı ise 30,000 IOPS olan sürücülerde, MLC tippi NAND Flash bellek yongalarına yer veriliyor. Galaxy'nin 120GB Laser SSD sürücüsü 220$'dan alınabiliyor. 

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ahmetsaid_ak 7 yıl en beğenilen
Sonuçta insanlar SSD alırken önce fiyatına sonra hızına,kontrolcüsüne falan dikkat ediyorlar.
Zaten artık SandForce olmayan SSD ler tercih edilmiyor.
Bu nedenle SSD de çeşitlilikten ziyade fiyat düşmesi gerekiyor.
Fakat çeşitlilik bu fiyatların düşmesine sebep olabilir.
Sonuçta insanlar SSD alırken önce fiyatına sonra hızına,kontrolcüsüne falan dikkat ediyorlar.Zaten artık SandForce olmayan SSD ler tercih edilmiyor.Bu ...
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CWaRRioR 7 yıl
@serdar_k
Mağazalara özel %20-25 indirimler oluyor aslında. Ama genel anlamda indirim olması çok iyi olurdu hakikaten
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serdar_k 7 yıl
şu ssd haberlerini gördüğümde herzaman keşke bu sefer %20 veya %30 luk bi indirim olsun ucuzlasın diye bakıyorum ama sanırım öyle bir haber hiç yayınlanamayacak
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aspirin_00 7 yıl
bazı arkadaşlar ssd lerin tam ne amaçla piyasada yer aldığı konusunda bilgisizler
sdd ler sistem pergormansını çok hızlı olmasını sağlamak amacıyla şuanlık geliştirilmiş ve gb başına maliyet çok fazla ssd lerle arşiv yapmak yada arşiv yapmayı düşünmek şuanki zaman ve teknolojiyle mantıksızdır.
sadece bilgisayarını 12 15 sny de açar 4 5 snt kapar programları tıklamayla çalıştırırsın
2 Yanıt Yanıtla +1
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inuh 7 yıl aspirin_00
aspirin_00
bazı arkadaşlar ssd lerin tam ne amaçla piyasada yer aldığı konusunda bilgisizler
sdd ler sistem pergormansını çok hızlı olmasını sağlamak amacıyla şuanlık geliştirilmiş ve gb başına maliyet çok fazla ssd lerle arşiv yapmak yada arşiv yapmayı düşünmek şuanki zaman ve teknolojiyle mantıksızdır.
sadece bilgisayarını 12 15 sny de açar 4 5 snt kapar programları tıklamayla çalıştırırsın

biraz fazla abarti olmus ama neyse
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ahmetkep 7 yıl aspirin_00
aspirin_00

bazı arkadaşlar ssd lerin tam ne amaçla piyasada yer aldığı konusunda bilgisizler

sdd ler sistem pergormansını çok hızlı olmasını sağlamak amacıyla şuanlık geliştirilmiş ve gb başına maliyet çok fazla ssd lerle arşiv yapmak yada arşiv yapmayı düşünmek şuanki zaman ve teknolojiyle mantıksızdır.

sadece bilgisayarını 12 15 sny de açar 4 5 snt kapar programları tıklamayla çalıştırırsın

onun içinde hybrd ssd ler gelişmekte olan bi teknoloji fakat çok yaygınlaşmadı nedense..
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namık53 7 yıl
Anlamadığım bir şey neden 1TB 2TB 3TB yok, ben ne yapıyım 120 GB SSD diski bi işime yaramaz bluray film arşivi o dur bu dur 120 SSD disk kısa zamanda dolar!
Eğer maliyetli ise üretmesinler bu fyatlarla kesinlikle almam 1TB Hard disk kullanmaya devam edeceğim.
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batkent 7 yıl
admin melez disklerle ilgili haberler yok mu bunlar çok pahalı
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paratuzağı 7 yıl
bu ssd lerde disk birleştirme denen olay var mı?
birde harddisklerde olduğu gibi silinen veya formatlanan bilgiyi programla geri getirebiliyormuyuz
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ahmetsaid_ak 7 yıl en beğenilen
Sonuçta insanlar SSD alırken önce fiyatına sonra hızına,kontrolcüsüne falan dikkat ediyorlar.
Zaten artık SandForce olmayan SSD ler tercih edilmiyor.
Bu nedenle SSD de çeşitlilikten ziyade fiyat düşmesi gerekiyor.
Fakat çeşitlilik bu fiyatların düşmesine sebep olabilir.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bir ssd iki işlemci soğutucusu,en sık haberini okuduğum ve bu kadar çok modelin tanıtılmasına şaşırdığım aletler.Ssd ler iyi altler ama pahalılar yani çok büyük satış rakamlarına ulaştıklarını sanmıyorum,işlemci soğutucuları daha küçük bir kesime hitap ediyor kısacası anlamış değilim..
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