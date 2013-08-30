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Galaxy Gear akıllı saati 10 saat kullanım ömrü sunabilir

5 yıl
1,1b
1
36
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Gear akıllı saati 10 saat kullanım ömrü sunabilir

Samsung'un 4 Eylül tarihinde tanıtacağı akıllı saati Galaxy Gear ile ilgili bilgi ve görseller gelmeye devam ediyor. EvLeaks tarafından modele ait ayar uygulamasının sızmasının ardından, özellikleri de netleşmeye başladı.

Sadece Samsung cihazlarına özgü olup olmadığı konusunda net bir bilgi olmayan Galaxy Gear, görünüşe göre ayarlamaları bir mobil cihaza bağlanarak yapacak. Cihazın Bluetooth 4.0 düşük enerji profilinin yanında NFC eşleşmesini de desteklediği belirtiliyor.

Galaxy Gear modelinde 2.5 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte bir OLED ekran ve 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci olacağı ifade ediliyor. 1GB RAM, 4MP çözünürlükte kamera, 720p video kaydı, 6GB/8GB depolama kapasitesi, Jelly Bean işletim sistemi, hoparlör, akselerometre şeklinde diğer özellikler mevcut.

Modelin en çok merak edilen özelliği olan batarya süresi ise pek de tatmin edici olmayacağa benziyor. Kaynaklar cihazın yoğun kullanımda 10 saatlik bir kullanım süresi sunacağını belirtiyor. Bu da rakipleri sözkonusu olduğunda büyük dezavantaj olacaktır. Zira Casio, Cookoo gibi modeller 1-2 yıla varan kullanım süresi sunarken, Pebble, Sony Smartwatch 2 gibi modeller ise 6-7 güne kadar kullanım süresine sahip. 

Kullanıcılar açısından sürekli şarj kontrolünün yapılması gereken bir akıllı saat pek fazla ilgi görmeyebilir. Modelin Eylül sonunda satışa sunulması bekleniyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/screenshots-leak-galaxy-gear-smartwatchs-gear-manager-android-app-interface-looks-rather-familiar.html Yorum Yaz
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oKsyqeN 5 yıl en beğenilen
Yoğun kullanımda 10 saat diyor. Standart kullanımda 3 4 gün gider gibime geliyorda, bir saate neden 1.5 ghz dual core işlemci koyarlar ki. Napıcaz saatte gta vice city mi oynayacağız ?
Yoğun kullanımda 10 saat diyor. Standart kullanımda 3 4 gün gider gibime geliyorda, bir saate neden 1.5 ghz dual core işlemci koyarlar ki. Napıcaz saatte gt...
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matmuhendisi 5 yıl
10 saat 5 para etmez .. en az bi hafta olmalı ..
1 Yanıt Yanıtla +7
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ogzo 5 yıl
10 saat gerçekden çok çok az kablosuz şarj özelligi olursa iyi olur en azindan saatimi gece yatarken çıkaran biri olarak koyardım sarj olsun sabaha kadar ama bide buna kablo çek prize tak yoo güzelim yoo olmaz
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iboocum 5 yıl
saatin pili bitince saati öğrenemiycez ya... keşke analog olarak da kullanabilinen bi akıllı saat yapsalar
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Sebastian Shaw 5 yıl
bu kadar düşük bir pil ömrü cihazın çıkmadan bitmesi demektir böyle olacağını zannetmiyorum
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Guest-F8946C419 5 yıl
Saatte tizen OS kullanılsa belki güç tasarrufu, stabilite ve markalaşma konularında katkı sağlayabilirdi bence.
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Mehmet.Akif 5 yıl
Samsung saatleri berbat etme. Bu ne lan günlük saat şarja mı takılır. Salakça.
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PwaGG 5 yıl
yoğun kullanım diğerleri bekleme nasıl karşılaştırıyorsunuz
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kımyasal 5 yıl
Casio'nun ürettiği Bluetooth saatleri almak,güç tüketimi ve dayanıklılık konusunda en iyi seçim olucaktır.Son modelde çalan parçayı değiştirme seçeneğide var.hem eşleşen telefonu kaybetmenizi önlüyor,mesajların geldiğini bildiriyor bence ideal.Yeni çıkar bir şeye hemen saldırmamak en iyisi,Akıllı saat trendi tam olarak yerine oturmadı,tavsiye etmem.
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gorkem2626 5 yıl
Saat kaç acaba ?

Kusura bakmayın şarjı bitti malum çocuğun elinden düşmüyor.
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xLmNt13 5 yıl
10 saat herhalde full kullanımdadır. nasıl telefonu full kullandığın zaman 4-5 saatte bitiyosa bu da öyledir. yani 10 saatte şarjı bitecek değil...
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Golden Gate 5 yıl
En azından 15-20 gün rahatlıkla gitmedikçe , yoğunlaşmaz bu teknoloji .
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CertificatedStaff 5 yıl
1 günü çıkarsa en azından
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JoeyBane 5 yıl
Telefonu şarj et 2 saat. Saati şarj et 2 saat. Günlük döngü..
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