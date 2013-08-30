Galaxy Gear akıllı saati 10 saat kullanım ömrü sunabilir





Samsung'un 4 Eylül tarihinde tanıtacağı akıllı saati Galaxy Gear ile ilgili bilgi ve görseller gelmeye devam ediyor. EvLeaks tarafından modele ait ayar uygulamasının sızmasının ardından, özellikleri de netleşmeye başladı.





Sadece Samsung cihazlarına özgü olup olmadığı konusunda net bir bilgi olmayan Galaxy Gear, görünüşe göre ayarlamaları bir mobil cihaza bağlanarak yapacak. Cihazın Bluetooth 4.0 düşük enerji profilinin yanında NFC eşleşmesini de desteklediği belirtiliyor.





Galaxy Gear modelinde 2.5 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte bir OLED ekran ve 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci olacağı ifade ediliyor. 1GB RAM, 4MP çözünürlükte kamera, 720p video kaydı, 6GB/8GB depolama kapasitesi, Jelly Bean işletim sistemi, hoparlör, akselerometre şeklinde diğer özellikler mevcut.





Modelin en çok merak edilen özelliği olan batarya süresi ise pek de tatmin edici olmayacağa benziyor. Kaynaklar cihazın yoğun kullanımda 10 saatlik bir kullanım süresi sunacağını belirtiyor. Bu da rakipleri sözkonusu olduğunda büyük dezavantaj olacaktır. Zira Casio, Cookoo gibi modeller 1-2 yıla varan kullanım süresi sunarken, Pebble, Sony Smartwatch 2 gibi modeller ise 6-7 güne kadar kullanım süresine sahip.





Kullanıcılar açısından sürekli şarj kontrolünün yapılması gereken bir akıllı saat pek fazla ilgi görmeyebilir. Modelin Eylül sonunda satışa sunulması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/screenshots-leak-galaxy-gear-smartwatchs-gear-manager-android-app-interface-looks-rather-familiar.html