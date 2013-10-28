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"Galaxy Gear iade oranı yüzde 30'larda"

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Gear'ın daha yaygın kullanılması adına Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy S4 Zoom, Galaxy Mega gibi modellerine de destek sunmaya hazırlanırken, gelen haberler pek olumlu değil.

Best Buy zincir mağazalarından elde edilen verilere göre Galaxy Gear siparişlerinde iade oranı yüzde 30'a çıkmış durumda. Yani her üç müşteriden birisi Galaxy Gear'ı bir sebepten ötürü iade ediyor. Best Buy iade konusunu oldukça ciddiye alırken, iade sebeplerini de müşterilerle görüşmeler yaparak anlamaya çalışıyor. 

Pil ömrünün yanısıra Galaxy Gear cihaz desteği nedeniyle de sıkça eleştiriliyor. Şimdilik sadece Galaxy Note 10.1 2014 ve Galaxy Note 3 modelleri ile uyumlu ve Galaxy S4 modeli de bu sıralarda Gear desteğine kavuşuyor. Samsung yıl sonuna kadar yaklaşık 10 cihaza Galaxy Gear desteğini sunmaya hazırlanıyor.

Ancak şu anda bir tüketici Galaxy Gear modeli satın almak istese, Galaxy Note 10.1 2014 ve Galaxy Note 3 modeli kullanmadığı sürece sadece bazı fonksiyonlarının işe yaradığı bir saate sahip olacak. Sadece bir günü tamamlayabilen bataryası ise ayrı bir dezavantaj. 

Galaxy Gear modelinde 1.6 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 800MHz saat hızında çalışan işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 1.9MP çözünürlükte kamera, 315mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/10/26/samsung-gear-watch-high-return-rates-leaked/ Yorum Yaz
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deneme_programı 5 yıl en beğenilen
Samsungun beceremeyecegi belliydi bu işi :D Sony'e bırakın Akıllı saati
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senersongur 5 yıl
Batarya yerine Kinetik özelliği ile çıkmadığı sürece gereksiz.

Şarjı kendi kendine hareket sensörü ile yapmalı.
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thinkwithbrain 5 yıl
Lumia 520 kullanıyorum benim telefonumun RAM'ı da 512mb çok aşşağılandığımı hissettim şimdi.


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Menow 5 yıl
Hayatımda gördüğüm en gereksiz cihaz.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
az bile
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shadowtr 5 yıl
Sen kalk akıllı saat yap ama sadece bir ürünle çalışabilsin. Neresi akıllı lan bunun? Tüm android ekosistemiyle hatta diğer akıllı telefonlarla bile çalışabilmeli yaptığın saat. Kendi ayağına sıkmak bu olsa gerek.
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interwap 5 yıl
Ülkemizde olsa o %30'luk iadenin %29'unu mağazalar geri çevirirdi.
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muccos 5 yıl
böyle olacağı belliydi hiç saşırmadım
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VlknFX 5 yıl
Samsung çok yanlış bir strateji izliyor bu konumdaki bir firma için gerçekten çok basit hatalar yapıyor ben s3 üm ile note 10.1 allshare cast özelliğiyle sunumlarımı yapıyordum ve ne gereksiz bir iş yaptım s4 aldım samsung sivri zekası allsharecast özelliğini s4 de grupcast diye değiştirmiş aynı yazılım olmadıgı için note 10.1 i s4 ile kullanamıyorum onu bırakın hiçbir şekilde cihazlar eşleşmiyor çünkü yazılımlar farklı şimdi aynı şey saatte var senin yapman gereken her sürümde çalışan bir yazılım yapmak cihaz çıkacak da öbürlerine sonra yazılım verecemde ölme eşşeğim ölme :) türkiyede de iade olsa bir dakika düşünmez iade ederdim her cihazını
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Captain_Ivy 5 yıl
Sadece bir günü tamamlayabilen bataryası ise ayrı bir dezavantaj.


Yetti artık şu batarya ömürleri he!
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Granes 5 yıl Captain_Ivy
Captain_Ivy

Sadece bir günü tamamlayabilen bataryası ise ayrı bir dezavantaj.


Yetti artık şu batarya ömürleri he!

Bu nedenden dolayı almayan çok kişi vardır.
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zazian_12 5 yıl
Ekrem71, yatacak yerin yok. Yaptigin Apple haberlerinin hepsi olumlu fakat yaptigin Samsung haberlerinin hepsi olumsuz. Biraz adil olmayi dene. Tabi bu planli bir sekilde baskalari tarafindan sana dayatilmiyorsa.
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Kreativ 5 yıl
Saat olayına giriş için yapılmış. Yapmak için yapmışlar.
Saat olarak şu an sony daha ideal bir cizgide ama qualcom'un toq'u çıkarmasını merakla bekliyorum.
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LilTunechi 5 yıl
1 gün giden saati her günokim şarja taksın gerçi plastik onu da satar malum müridi çok
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insunwetrust 5 yıl
Güneş enerjili şarj kimsenin mi aklına gelmemiş koskoca Samsung'da?
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muratai 5 yıl
Bitmemiş bir ürünü sırf Apple dan önce ben çıkarıcam gayesiyle piyasaya sürerse olacağı buydu. Hepi topu 2 tane cihaz destekliyor, pil ömrü 25 saat, üzerinde Android gibi ağır bir yük taşıyor, düşük hızlı işlemciside androidde lag yaratıyor, pili ufak, her gün usb ile şarj etme sıkıntısı var, fiyatı fahiş.
Qualcomm e-ink mirasol ekranlı ve pili 5-7 gün giden saatini tanıttı, üstelik android 4.0 üstü bütün cihazlarla uyumlu. Bi ona bakın birde bu gereksiz galaxy saatine. %30 iade az bile, bence bazı kişiler iade edebileceğinin farkında değil yada iade etmeye zamanları yok :)
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senersongur 5 yıl
Batarya yerine Kinetik özelliği ile çıkmadığı sürece gereksiz.

Şarjı kendi kendine hareket sensörü ile yapmalı.
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