"Galaxy Gear iade oranı yüzde 30'larda"

Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Gear'ın daha yaygın kullanılması adına Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy S4 Zoom, Galaxy Mega gibi modellerine de destek sunmaya hazırlanırken, gelen haberler pek olumlu değil.





Best Buy zincir mağazalarından elde edilen verilere göre Galaxy Gear siparişlerinde iade oranı yüzde 30'a çıkmış durumda. Yani her üç müşteriden birisi Galaxy Gear'ı bir sebepten ötürü iade ediyor. Best Buy iade konusunu oldukça ciddiye alırken, iade sebeplerini de müşterilerle görüşmeler yaparak anlamaya çalışıyor.





Pil ömrünün yanısıra Galaxy Gear cihaz desteği nedeniyle de sıkça eleştiriliyor. Şimdilik sadece Galaxy Note 10.1 2014 ve Galaxy Note 3 modelleri ile uyumlu ve Galaxy S4 modeli de bu sıralarda Gear desteğine kavuşuyor. Samsung yıl sonuna kadar yaklaşık 10 cihaza Galaxy Gear desteğini sunmaya hazırlanıyor.





Ancak şu anda bir tüketici Galaxy Gear modeli satın almak istese, Galaxy Note 10.1 2014 ve Galaxy Note 3 modeli kullanmadığı sürece sadece bazı fonksiyonlarının işe yaradığı bir saate sahip olacak. Sadece bir günü tamamlayabilen bataryası ise ayrı bir dezavantaj.





Galaxy Gear modelinde 1.6 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 800MHz saat hızında çalışan işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 1.9MP çözünürlükte kamera, 315mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.

