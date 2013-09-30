Galaxy Gear uyumu gelecek ay Galaxy S4 modeline sunulacak





Galaxy Gear akıllı saatinin şu an sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 tablet modeli ile sunuluyor olması, kullanım alanını oldukça kısıtlıyor. Samsung Android 4.3 güncellemesi ile Galaxy S4, Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 modellerine de bu desteği sunacak. Ancak bu hemen olmayacak.





Galaxy Gear modeli Bluetooth Smart teknolojisi kullandığı için öncelikle Android 4.3 ile bu teknolojiye desteğin gelmesi gerekiyor. Sonrasında ise uyum paketi devreye girecek.





Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre gelecek ay Galaxy S4 modeli Android 4.3 güncellemesi ile birlikte Galaxy Gear desteğine kavuşacak.





Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri de bir iki ay içerisinde Android 4.3 güncellemesi almayı bekliyor. Fakat bu güncellemede Galaxy Gear desteği yok. Bu destek yıl sonuna kadar sağlanmış olacak. Böylece yıl sonu itibariyle Galaxy Gear desteği sunan Galaxy cihaz sayısı 5'e yükselecek. Gelecek yıl başlarında ise Galaxy Gear 2 piyasaya çıkacak ve daha fazla modele destek verecek.

http://www.pocket-lint.com/news/123949-android-4-3-and-samsung-galaxy-gear-compatibility-coming-for-galaxy-s4-next-month-note-2-and-sgs3-before-end-of-year