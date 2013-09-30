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Galaxy Gear uyumu gelecek ay Galaxy S4 modeline sunulacak

5 yıl
2,5b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Gear uyumu gelecek ay Galaxy S4 modeline sunulacak

Galaxy Gear akıllı saatinin şu an sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 tablet modeli ile sunuluyor olması, kullanım alanını oldukça kısıtlıyor. Samsung Android 4.3 güncellemesi ile Galaxy S4, Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 modellerine de bu desteği sunacak. Ancak bu hemen olmayacak.

Galaxy Gear modeli Bluetooth Smart teknolojisi kullandığı için öncelikle Android 4.3 ile bu teknolojiye desteğin gelmesi gerekiyor. Sonrasında ise uyum paketi devreye girecek.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre gelecek ay Galaxy S4 modeli Android 4.3 güncellemesi ile birlikte Galaxy Gear desteğine kavuşacak.

Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri de bir iki ay içerisinde Android 4.3 güncellemesi almayı bekliyor. Fakat bu güncellemede Galaxy Gear desteği yok. Bu destek yıl sonuna kadar sağlanmış olacak. Böylece yıl sonu itibariyle Galaxy Gear desteği sunan Galaxy cihaz sayısı 5'e yükselecek. Gelecek yıl başlarında ise Galaxy Gear 2 piyasaya çıkacak ve daha fazla modele destek verecek. 

http://www.pocket-lint.com/news/123949-android-4-3-and-samsung-galaxy-gear-compatibility-coming-for-galaxy-s4-next-month-note-2-and-sgs3-before-end-of-year Yorum Yaz
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VlknFX 5 yıl en beğenilen
samsungun ne yapmaya çalıştığını ben anlayamıyorum. Çok saçma bir uygulma. Geçen sene s3 ve note 10.1 tablet aldım sunum yaparken ikisinin ekranlarını paylaşıp sunumumu yapıyordum. Bu sene s4 aldım ve note 10.1 ile s3 le yaptığım ekran paylaşmayı, samsung sivri zekası adını ve yazılımı değştirip başka bir program yaptığı için şuan tablet ve telefonumla sunum yapamıyorum ne kadar zekice değilmi :) bir önceki nesilde yaptığım ve gayet başarılı çalışan bir işi bir sonraki nesilde ben yeni telefon aldım diye cezalandırıldım ve kullanamıyorum. Yine aynı senaryo. gear sadece note3 ve yeni 2014 note 10.1 de çalışıyor. S4'ü tanıtıp herşeyi note 3 göre yapan samsung. Sen bana göre kısır bir firmasın ve geleceğe at gözlükleriyle bakıyorsun bu gelişmek değildir kendi kendini baltalamaktır. Yeni model çıkarıp çıkarıp duruyorsun. Ve neden apple'da kuyruk var diye daha çok araştırırsın. İnsanlar apple ürünleri için neden heyecanlanıyor diye daha çok düşünürsün. Sen insanın hevesini kursağında bırakan bir firmasın seninle işim 5s ve yeni ipad çıkana kadar rezil ürünlerini satıp apple geçicem ve birdaha senin adını bile duymak istemiyorum. Bu arada gearın tasarımı hiç hoş değil vede vadettiği pil süresi çok komik
samsungun ne yapmaya çalıştığını ben anlayamıyorum. Çok saçma bir uygulma. Geçen sene s3 ve note 10.1 tablet aldım sunum yaparken ikisinin ekranlarını paylaşıp ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bataryası 10 saat giden akıllı saat kimsenin umrunda değil s4 le uyumlu olması
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WoXeD 5 yıl
"Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri de bir iki ay içerisinde Android 4.3 güncellemesi almayı bekliyor. Fakat bu güncellemede Galaxy Gear desteği yok. Bu destek yıl sonuna kadar sağlanmış olacak. "
Haberi yaşayan arkadaş başka bir gezegenden bildiriyor galiba.zira 10. aydayız zaten 2 ay sonra zaten yılbaşı...
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WiiSmash 5 yıl
samsung niye böyle özelleştirmeler yapıyor anlamıyorum... bi şey geliştirmişsin bütün android sahipleri kullanabilsin mesela. samsung kadar kapitalist bi şirket görmedim (ha bide Apple). örnek veriyorum sony'nin lensi çok güzel ve her telefonda destekleniyor.
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Kitmaker 5 yıl
Gelecek sene:
Galaxy Gear uyumluluğu gelmecek mi?
Samsung açıklama yapmıyor
Samsung direkt Galaxy Gear 2 ile uyumluluk vereceğini açıkladı
Samsung babayı alacağımızı bildirdi
İMZA: ÖFKELİ BİR SIII KULLANICISI
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keremec 5 yıl
Bence en iyi akıllı saat pebble diğerleri bildiğin telefona kaymış napcan saatte kamerayı ya.
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Master_Evil 5 yıl
800liralık saat kim niye alsın yahu
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khytr89 5 yıl
Galaxy mega nin olmamasi uzucu :/
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VlknFX 5 yıl
Steve Meade
VlknFXsamsungun ne yapmaya çalıştığını ben anlayamıyorum. Çok saçma bir uygulma. Geçen sene s3 ve note 10.1 tablet aldım sunum yaparken ikisinin ekranlarını paylaşıp sunumumu yapıyordum. Bu sene s4 aldım ve note 10.1 ile s3 le yaptığım ekran paylaşmayı, samsung sivri zekası adını ve yazılımı değştirip başka bir program yaptığı için şuan tablet ve telefonumla sunum yapamıyorum ne kadar zekice değilmi :) bir önceki nesilde yaptığım ve gayet başarılı çalışan bir işi bir sonraki nesilde ben yeni telefon aldım diye cezalandırıldım ve kullanamıyorum. Yine aynı senaryo. gear sadece note3 ve yeni 2014 note 10.1 de çalışıyor. S4ü tanıtıp herşeyi note 3 göre yapan samsung. Sen bana göre kısır bir firmasın ve geleceğe at gözlükleriyle bakıyorsun bu gelişmek değildir kendi kendini baltalamaktır. Yeni model çıkarıp çıkarıp duruyorsun. Ve neden appleda kuyruk var diye daha çok araştırırsın. İnsanlar apple ürünleri için neden heyecanlanıyor diye daha çok düşünürsün. Sen insanın hevesini kursağında bırakan bir firmasın seninle işim 5s ve yeni ipad çıkana kadar rezil ürünlerini satıp apple geçicem ve birdaha senin adını bile duymak istemiyorum. Bu arada gearın tasarımı hiç hoş değil vede vadettiği pil süresi çok komik
Dövseydin ?

ben firmadan muzdarip olduğum durumları anlatıyorum marka model verip siz sadece bun yazımdan bunu anlıyorsanız ve sadece gereksiz bir dövseydin yorumu yapıyorsanız yorum yapmak için yorumumun altına yazmayın bence buda diğer gereksiz yorumlar gibi olmuş çöp gibi
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doktormert 5 yıl
sanapazar10
sanalpazar.net/... En uygun fiyat Ve Telpa Garantili

Her yerde bu fiyat aga.
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OBA INC 5 yıl
İadeler artınca insanları saat ile kandırmaya çalışıyorlar artık. Ondan sonra niye Appleda kuyruk var diye bakarlar :D
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Steve Meade 5 yıl
VlknFX
samsungun ne yapmaya çalıştığını ben anlayamıyorum. Çok saçma bir uygulma. Geçen sene s3 ve note 10.1 tablet aldım sunum yaparken ikisinin ekranlarını paylaşıp sunumumu yapıyordum. Bu sene s4 aldım ve note 10.1 ile s3 le yaptığım ekran paylaşmayı, samsung sivri zekası adını ve yazılımı değştirip başka bir program yaptığı için şuan tablet ve telefonumla sunum yapamıyorum ne kadar zekice değilmi :) bir önceki nesilde yaptığım ve gayet başarılı çalışan bir işi bir sonraki nesilde ben yeni telefon aldım diye cezalandırıldım ve kullanamıyorum. Yine aynı senaryo. gear sadece note3 ve yeni 2014 note 10.1 de çalışıyor. S4ü tanıtıp herşeyi note 3 göre yapan samsung. Sen bana göre kısır bir firmasın ve geleceğe at gözlükleriyle bakıyorsun bu gelişmek değildir kendi kendini baltalamaktır. Yeni model çıkarıp çıkarıp duruyorsun. Ve neden appleda kuyruk var diye daha çok araştırırsın. İnsanlar apple ürünleri için neden heyecanlanıyor diye daha çok düşünürsün. Sen insanın hevesini kursağında bırakan bir firmasın seninle işim 5s ve yeni ipad çıkana kadar rezil ürünlerini satıp apple geçicem ve birdaha senin adını bile duymak istemiyorum. Bu arada gearın tasarımı hiç hoş değil vede vadettiği pil süresi çok komik

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