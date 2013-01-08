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Galaxy Nexus için Ubuntu imajı Şubat sonunda yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun uzun süre masaüstü versiyonları ile uzun süre haşır neşir olduktan sonra, vakfın mobil platformlar için hamlesi olan akıllı telefonlar için Ubuntu işletim sistemi ile kısa süre önce tanıştık.

Arayüz, akıcılık ve kullanım şekli ile pek çok otorite tarafından beğenilen işletim sistemi, ticari olarak 2014 yılından önce piyasada olmayacak. Ancak vakıf pilot deneme amaçlı Galaxy Nexus modeli için bir imaj dosyası yayınlayacağını açıklamıştı.

Vakfın yetkililerinden Alan Pope, bugün yaptığı duyuruda Galaxy Nexus modeli için Ubuntu kaynak kodunun Şubat ayı sonunda yayınlanacağını dile getirdi.

Yayınlanacak olan imaj elbette tamamlanmış bir sürüm değil. Webkit tabanlı bir tarayıcı, uygulama mağazası, üçüncü taraf uygulamalar, sesle kontrol edilen üst arama menüsü gibi pek çok eksik halen geliştiriliyor. Ancak mesajlaşma, arama yapma, kamera gibi temel özellikler ise sorunsuz çalışıyor. 

Sistemin büyük kitleler tarafından denenmesi, geliştirmeler adına önem taşıyor ve geri dönüşler sayesinde ticari sunuş takvimi bir miktar daha geriye çekilebilir. Hayran kitlesi oldukça fazla olan Ubuntu'nun mobil versiyonunun geliştirme sürecine katılım da bir hayli fazla olacaktır.

http://www.omgubuntu.co.uk/2013/01/ubuntu-phone-download-will-be-ready-late-february Yorum Yaz
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Krone 6 yıl
Gerçekten mükemmel olmuş youtube'da Ubuntu Phone OS başlığıyla videoya ulaşmanız mümkün. Arayüz özellikle süper.
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Raven 6 yıl
Sistem gereksinimi olarak en az 1ghz cortex a9 işlemci istiyor ancak şu listede işlemcisi cortex a8 olan nexus s bile var. Nexus s'te çalışıyorsa xperia ray'de de çalışır büyük ihtimalle. Bir an önce port etselerde kullansak.
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acbold 6 yıl
sanki daha yaygın kullanılan bir telefon seçilebilirdi imaj dağıtılacak.Google logolu telefon mu seçmek istediler anlam veremedim.
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Bl00dyHell 6 yıl
Ben de heyecanla bekleyenler arasındayım her ne kadar HTC One X kullansam da. Umarım yayınlandıktan sonra XDA'daki geliştiriciler diğer telefonlara port etmekte fazla zorlanmazlar. Ama yine de güncel Android'i port etmekten daha zor bir iş olacaktır her ne kadar açık kaynak kodlu ve Android gibi Linux tabanlı olsa da.
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emre1393 6 yıl
keşke telefonlara da windows gibi yüklenen işletim sistemi yapsalar. sürekli sağdan soldan güncelleme beklemeyiz en azından.
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Krone 6 yıl
Ubuntu'yu çok merak ediyorum gerçekten de.
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hckr 6 yıl emre1393
emre1393

keşke telefonlara da windows gibi yüklenen işletim sistemi yapsalar. sürekli sağdan soldan güncelleme beklemeyiz en azından.

Hedef o gördüğüm kadarıyla.Android telefonlara yüklenebilecek bu işletim sistemi hedeflerinden biri o.Bu arada şu anda Nexus'larda bu Ubuntu çok yavaş çalışıyor Şubat'a düzeleceğini pek zannetmiyorum.Ama bu sürüm geliştiriciler için iyi olacaktır.Quickly geliştirme ortamını da büyük ihtimalle mobil sistemler için yeniden düzenleyeceklerdir.
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