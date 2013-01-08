Galaxy Nexus için Ubuntu imajı Şubat sonunda yayınlanacak





En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun uzun süre masaüstü versiyonları ile uzun süre haşır neşir olduktan sonra, vakfın mobil platformlar için hamlesi olan akıllı telefonlar için Ubuntu işletim sistemi ile kısa süre önce tanıştık.





Arayüz, akıcılık ve kullanım şekli ile pek çok otorite tarafından beğenilen işletim sistemi, ticari olarak 2014 yılından önce piyasada olmayacak. Ancak vakıf pilot deneme amaçlı Galaxy Nexus modeli için bir imaj dosyası yayınlayacağını açıklamıştı.





Vakfın yetkililerinden Alan Pope, bugün yaptığı duyuruda Galaxy Nexus modeli için Ubuntu kaynak kodunun Şubat ayı sonunda yayınlanacağını dile getirdi.





Yayınlanacak olan imaj elbette tamamlanmış bir sürüm değil. Webkit tabanlı bir tarayıcı, uygulama mağazası, üçüncü taraf uygulamalar, sesle kontrol edilen üst arama menüsü gibi pek çok eksik halen geliştiriliyor. Ancak mesajlaşma, arama yapma, kamera gibi temel özellikler ise sorunsuz çalışıyor.





Sistemin büyük kitleler tarafından denenmesi, geliştirmeler adına önem taşıyor ve geri dönüşler sayesinde ticari sunuş takvimi bir miktar daha geriye çekilebilir. Hayran kitlesi oldukça fazla olan Ubuntu'nun mobil versiyonunun geliştirme sürecine katılım da bir hayli fazla olacaktır.

http://www.omgubuntu.co.uk/2013/01/ubuntu-phone-download-will-be-ready-late-february