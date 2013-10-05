Galaxy Note 2 için Android 4.3 test ROM'u sızdırıldı





Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 modellerine verilecek olan Android 4.3 güncellemesi için meraklı bekleyiş devam ederken, ilk test ROM'u internete sızdırıldı.





GT-N7100 model numarası taşıyan cihazdan sızdırılan ROM, N7100XXUEMI6 yapı numarasına sahip. Samsung'un bir hafta önce denemelere başladığı düşünüldüğünde test ROM'unun çok erken bir sürüm olduğu anlaşılıyor.





Güncellemede temel arayüz elemanlarının Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 arayüzüne benzer bir hale getirildiği ve sekmeli ayarlar menüsünün eklendiği belirtiliyor. Samsung Knox güvenlik platformu ve Samsung Wallet sanal cüzdan uygulaması da güncellemde yerini almış.





Test ROM'unda bazı hataların olduğu belirtilirken, denemek isteyen kullanıcıların bilgilerini yedeklemesi tavsiye ediliyor.

http://www.sammobile.com/2013/10/02/n7100xxuemi6-leaked-android-4-3-test-firmware-for-galaxy-note-ii-gt-n7100-2/