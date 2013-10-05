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Galaxy Note 2 için Android 4.3 test ROM'u sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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66
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 2 için Android 4.3 test ROM'u sızdırıldı

Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 modellerine verilecek olan Android 4.3 güncellemesi için meraklı bekleyiş devam ederken, ilk test ROM'u internete sızdırıldı.

GT-N7100 model numarası taşıyan cihazdan sızdırılan ROM, N7100XXUEMI6 yapı numarasına sahip. Samsung'un bir hafta önce denemelere başladığı düşünüldüğünde test ROM'unun çok erken bir sürüm olduğu anlaşılıyor.

Güncellemede temel arayüz elemanlarının Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 arayüzüne benzer bir hale getirildiği ve sekmeli ayarlar menüsünün eklendiği belirtiliyor. Samsung Knox güvenlik platformu ve Samsung Wallet sanal cüzdan uygulaması da güncellemde yerini almış. 

Test ROM'unda bazı hataların olduğu belirtilirken, denemek isteyen kullanıcıların bilgilerini yedeklemesi tavsiye ediliyor.  

http://www.sammobile.com/2013/10/02/n7100xxuemi6-leaked-android-4-3-test-firmware-for-galaxy-note-ii-gt-n7100-2/ Yorum Yaz
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Bordo38 6 yıl
sakarya541
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oguzhant 6 yıl
Cikmiyor malesef
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kozlulum67 6 yıl
Eyv.bekliyelim gorelim o zamsn
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ALBAY 6 yıl
Sızıntı rom sayaç artırmaz.sonuçta samsung yayınlıyor.
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AdamsınDrogba 6 yıl
Neden nexusun alması normal?Ben adım gibi eminim ki Samsung istese nexus kadar olmasa bundan çok daha önce istenilen sürümleri verebilirdi.
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ALBAY 6 yıl
Kim ne derse desin en hızlı güncellemeleri samsung veriyor.
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kozlulum67 6 yıl
Bu guncellemeyi nasil ypiyoruz peki?
Kendini guncellemiyomu ? Note 2 var bende.anlamam etmem yandik yani;)
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kemaloztin 6 yıl kozlulum67
kozlulum67
Bu guncellemeyi nasil ypiyoruz peki?
Kendini guncellemiyomu ? Note 2 var bende.anlamam etmem yandik yani;)

Bu resmi degil odinle yapacaksin
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oguzhant 6 yıl kozlulum67
kozlulum67
Bu guncellemeyi nasil ypiyoruz peki?
Kendini guncellemiyomu ? Note 2 var bende.anlamam etmem yandik yani;)

ben aceleden odin denen program ile yaptim, anlamazsaniz isiniz zor. cunku kies ile yedek alip sonra yedek dosyalarini andorid 4.3 destekleyen kies3 un ilgili menusune gosterdim yedeklerimi geri aldim filan falan. bir suru is (gerci gene iphoneden daha az ugrastirdi beni :))
siz en iyisi resmi surumu bekleyin ekranda guncelleme geldi diye bildirim cikinca yukle dersiniz bu kadar teferruat ile ugrasmaniza gerek kalmaz..
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kemaloztin 6 yıl
S4 I9500 e test romu ciktimi beyler
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iamtroll 6 yıl kemaloztin
kemaloztin

S4 I9500 e test romu ciktimi beyler

Kusura bakma dostum, I9500 modeli ile ilgili hiçbir rom bulamadım hepsi I9505 bu rom da I9505 olabilir, tavsiyem yükleme.
1 Yanıt Yanıtla
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bir an önce Firefox OS universal ROM ları çıksa da
şu zamanında güncellenmeyen android OS sorunundan temelli kurtulmak için
sabırla bekliyoruz :)
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