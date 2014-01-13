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Galaxy Note 3 LTE için Android 4.4 güncellemesi başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 3 LTE için Android 4.4 güncellemesi başladı

Samsung'un Galaxy Note 3 LTE versiyonu için hazırladığı test güncellemesinin internete sızmasının hemen ardından güncellemenin resmen başladığı haberi de geldi. 

Model için güncelleme Kies üzerinden Polonya'da dağıtıma başladı. Güncellemenin bilinen değişiklikleri kilit ekranında kamera kısayolu, daha hızlı ekran kilidini açma, performans artışı, bildirim çubuğunda ikonların beyaz renge bürünmesi şeklinde sıralanıyor.

Güncelleme yaklaşık 1GB boyutunda ve manuel olarak güncellemek isteyenler için de farklı kanallardan indirmeye sunulmuş durumda. Uluslararası versiyonun ise bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor. 

http://www.sammobile.com/2014/01/13/breaking-android-4-4-2-kitkat-rolling-out-to-galaxy-note-3-sm-n9005/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TeufeL-07 5 yıl
Ne olacak şimdi başımız göğemi erecek ? Gayet memnundum zaten telefonumdan. Hatta iyice oturup sorunsuz olduğu doğrulana kadar yüklemeyi dülünmüyorum. Sonra şarjım çabuk bitmeye başladı demekte var.
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dostum kertenkele 5 yıl
note 2 kullananların başı kelmi onlara neden gelemedi bu 4.3 güncelleme samsung her telefona sadece 1 kez mi güncelleme veriyor yoksa 4.1.2 yeter size dedi herhal
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Master_Evil 5 yıl
şu polonya, samsung ilişkisi nedir
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mehmedaltair 5 yıl
3 haftadır resmi sense 5.5 KitKat kullanıyorum
hevesini aldım 5.0 bekliyorum
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carman1tr 5 yıl
Şimdi bu güncelleme roottan vazgeçmeye deger mı?? (Gerçi tekrar yapılır ama artık uğraşmak istemiyorum)
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advancedmobile 5 yıl
bize bi süre daha gelmez bu güncelleme..
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General. 5 yıl
TurboCore geldi eksi arkadaşımı buldum.
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Bradley Cooper 5 yıl
işte bu ya. tam da polonyadayım ve LTE versiyonuna sahibim. teşekkürler samsung
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AppleFans 5 yıl Bradley Cooper
Bradley Cooper
işte bu ya. tam da polonyadayım ve LTE versiyonuna sahibim. teşekkürler samsung


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Tesla Nikola 5 yıl Bradley Cooper
Bradley Cooper

işte bu ya. tam da polonyadayım ve LTE versiyonuna sahibim. teşekkürler samsung

tamam kardes guncelleme almak icin polonyaya geliyoruz
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General. 5 yıl
Neden güncellemeler ilk olarak Polonya'ya çıkıyor orda erkek başına 3 kızmı düşüyor acaba.
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danGerfuLL 5 yıl General.
web101

Neden güncellemeler ilk olarak Polonya'ya çıkıyor orda erkek başına 3 kızmı düşüyor acaba.

Onların Leh'ine bir durum.
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Hi Guy 5 yıl General.
web101
Neden güncellemeler ilk olarak Polonya'ya çıkıyor orda erkek başına 3 kızmı düşüyor acaba.

Bu kadar hızlı eksilenmeyi nasıl başardın
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Hi Guy 5 yıl
Ben Amerika'dan aldığım için Amerika'ya gelince bizimkilerede gelecek değil mi?
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