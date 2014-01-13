Galaxy Note 3 LTE için Android 4.4 güncellemesi başladı





Samsung'un Galaxy Note 3 LTE versiyonu için hazırladığı test güncellemesinin internete sızmasının hemen ardından güncellemenin resmen başladığı haberi de geldi.





Model için güncelleme Kies üzerinden Polonya'da dağıtıma başladı. Güncellemenin bilinen değişiklikleri kilit ekranında kamera kısayolu, daha hızlı ekran kilidini açma, performans artışı, bildirim çubuğunda ikonların beyaz renge bürünmesi şeklinde sıralanıyor.





Güncelleme yaklaşık 1GB boyutunda ve manuel olarak güncellemek isteyenler için de farklı kanallardan indirmeye sunulmuş durumda. Uluslararası versiyonun ise bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

http://www.sammobile.com/2014/01/13/breaking-android-4-4-2-kitkat-rolling-out-to-galaxy-note-3-sm-n9005/