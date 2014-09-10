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Galaxy Note 3 için Android 4.4.4 güncellemesi başlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 3 için Android 4.4.4 güncellemesi başlıyor

Samsung'un önceki nesil Note akıllı telefonu Galaxy Note 3 için Android 4.4.4 güncellemesi ABD'de Sprint operatörüne ait cihazlara gönderilmeye başlandı.

Güncellemede uluslararası WiFi üzerinden arama yapabilme, HD ses desteği, Google güvenlik yamaları, KNOX 2.0 sürümü ve Çocuk Modu yer alıyor. Güncellemdeki WiFi üzerinden arama yapabilme ve Çocuk Modu ABD bölgesine özel olarak geldi. Uluslararası Android 4.4.2 güncellemesinde Çocuk Modu zaten mevcuttu. 

Bu bakımdan uluslararası Android 4.4.4 güncellemesinde bazı özelliklerin değişebileceği belirtiliyor. Güncellemenin diğer cihazlara ise önümüzdeki haftalarda gelebileceği ifade ediliyor.  

http://www.sammobile.com/2014/09/09/sprints-galaxy-note-3-should-be-getting-the-android-4-4-4-update-today/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunlar satış stratejisi.note 4 deki arayüz ve diğer özelliklerden gelebilmesi için note4 ün biraz eskimesi lazım.Yani mart nisan 2015 den önce beklemeyin.derim.
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Nephren-Ka 4 yıl
Launcher yükle
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung artık bişiye yaramiyo note 3 kullaniyorum 3 gb ram var bu donma yapiyor yeni surumu atarsan da dahada agir olucak yeni bir tel çikariyor eski telleri de olduruyor bir yandan yenileri satmak için. !!!
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DH Misafiri 5 yıl
benim telefon halen 4.4.2 sürümünde.güncelleme yap dediğimde en son güncellemeler yüklenmiş diyor.Bunun 4.4.3'ü ne zaman çıktı ki.Neden telefonum otamatik bulmuyor acaba
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blackcat67 5 yıl
Note 3 ve s4 kullanıpta güncelleme beklemenin pekte anlamı yok mevcut sürüm stabilse boşverin bir sonraki güncelleme ile telefonu yavaşlatma politikası uygulancak diceksiniz neyden bahsediyorsun samsung yeni telefon çıkarıpta eski telefonu hızlandırmak için bir güncelleme sunduğunu nerde gördünüz yeni arayüzü hiç beklemeyelim imkansız ötesi bence htc dğeilki bütün telefonlarına versin sense 6 arayüzünü
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Krone 5 yıl
S5 arayüzü gelsin telefonumu satıp alırım.
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akifsari 5 yıl
android L alacak mı acaba?
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ALBAY 5 yıl
Note 2 kullanıcısıyım.Knox olayı yüzünden ne cihazı güncelliyorum ne de note 3-4 almayı düşünüyorum.Root yapamadıktan sonra bu cihazın hiçbir anlamı yok.Hem 2 bin küsür para bayılcam telefon alıcam hem de aldığım cihaza müdahale edemiycem? Hadi lan ordan zamzung.
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mizgin2573 5 yıl
Yasal yoldan halen yok
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hunkar1 5 yıl
Çok bir şey değişmeyecek..
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snomask 5 yıl
işe yaramaz güncellemeler başladı.
ultra power saving mode = YOK
yeni touchwiz = YOK
private mode = YOK
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MühendisMurat 5 yıl snomask
snomask

işe yaramaz güncellemeler başladı.

ultra power saving mode = YOK
yeni touchwiz = YOK
private mode = YOK

+1 katılıyorum

buda yeni moda oldu insanlara baştan stabil romu vermiyorla sonra bakın biz ne güzel firmayız hep güncelleme veriyoruz çok ilgiliyiz demek adına ufak ufak sürüm değişiklikleri yapıyorlar.
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xyakupx08 5 yıl
En iyisi cyanogen mod s3 minide 4.4 kitkat kullanıyorum güncelleme vermezlerse biz alırız. :) :-)
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