Galaxy Note 3 için Android 4.4.4 güncellemesi başlıyor





Samsung'un önceki nesil Note akıllı telefonu Galaxy Note 3 için Android 4.4.4 güncellemesi ABD'de Sprint operatörüne ait cihazlara gönderilmeye başlandı.





Güncellemede uluslararası WiFi üzerinden arama yapabilme, HD ses desteği, Google güvenlik yamaları, KNOX 2.0 sürümü ve Çocuk Modu yer alıyor. Güncellemdeki WiFi üzerinden arama yapabilme ve Çocuk Modu ABD bölgesine özel olarak geldi. Uluslararası Android 4.4.2 güncellemesinde Çocuk Modu zaten mevcuttu.





Bu bakımdan uluslararası Android 4.4.4 güncellemesinde bazı özelliklerin değişebileceği belirtiliyor. Güncellemenin diğer cihazlara ise önümüzdeki haftalarda gelebileceği ifade ediliyor.

http://www.sammobile.com/2014/09/09/sprints-galaxy-note-3-should-be-getting-the-android-4-4-4-update-today/