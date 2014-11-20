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Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı
Samsung Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 için Android 5.0 güncellemesini yıl sonuna kadar yetiştirmeye çalışırken, önceki yılın iki amiral gemi modeli ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Galaxy S4'ten sonra Galaxy Note 3 için hazırlanan Andorid 5.0 güncellemesi de internete sızdırıldı.

Samsung'un Galaxy S5 ile başlattığı daha sade bir TouchWiz tasarım dili güncelleme ile daha sadeleşmiş görünüyor. Android 5.0 sürümündeki yeşil renk yerini Samsung'un klasik mavisine bırakmış.

Güncelleme ile gelen Material Design tasarım dili, yenilenen fontlar, yüzen bildirimler, kilit ekranında interaktif widget'ler gibi pek çok yenilik Note 3 modeline de sunuluyor. Oldukça hızlanan sistemde animasyonlar da oldukça akıcı. Ancak Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 ile gelen bazı Samsung yazılımlarının yer almadığı görülüyor ki bu Ultra Güç Tasarruf Modu. Bu özelliğin niye gelmediği veya nihai sürümde yer alıp almayacağı bilinmiyor.  
Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı


http://www.sammobile.com/2014/11/19/exclusive-preview-android-5-0-lollipop-on-samsung-galaxy-note-3-2/ Yorum Yaz
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1 Avatar
msy2012 5 yıl
note 3 neoya da gelse keşke.
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KaraAy_ 5 yıl
Ultra güç tasarruf modu gelse çok güzel olur
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Elsa 5 yıl
Note2ye de verilmesi gerek hala güçlü bir donanıma sahip
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Guest-5B59C177F 5 yıl
Yine çöp :(
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Das Boot 5 yıl
Ocak gibi geleceği soyleniyordu zaten.
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kemalboran 5 yıl
LagWiz bulaşan LoliPop'tan hayır gelmez, ama hiç gelmemesinden iyidir.
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wox 5 yıl
bu S5 romunun note3 e uyarlanması.herkeste atlıyor lolipop diye
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seFaßjk 5 yıl wox
wox

bu S5 romunun note3 e uyarlanması.herkeste atlıyor lolipop diye

Yemmminlen zekkka fışkırıyo sağına soluna leğen falan koy da boşa gitmesin :D

Neyse, forum ruhuna uygun olarak yorumuma bir paylaşımla devam edeyim.

Sadece ekran görüntüleri değil direk cihaz üzerinde çalışan bir test sürümü sızdırılmış videoyu izleyerek nasıl çalıştığı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

sammobile.com/...
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kreat 5 yıl
2 sene samsung kullandıktan sonra arayüz iğrenç geliyor artık.
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tlp_53 5 yıl
Ultra Güç Tasarruf Modu kernelle ilgili ve zahmetli oldundan bu rom üzerinde çalışılmadını düşündürüyor bana
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YIRTIK DON 5 yıl
Sızdırıldı diye kekliyorlar bizi koskoca sirkette kim nasıl sızdirir öttürürler adamı
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birdhunder 5 yıl
Hayırlısı olsun
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N0YAN 5 yıl
çok da büyük fark yok sanki
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