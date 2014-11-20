Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı

Samsung Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 için Android 5.0 güncellemesini yıl sonuna kadar yetiştirmeye çalışırken, önceki yılın iki amiral gemi modeli ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Galaxy S4'ten sonra Galaxy Note 3 için hazırlanan Andorid 5.0 güncellemesi de internete sızdırıldı.





Samsung'un Galaxy S5 ile başlattığı daha sade bir TouchWiz tasarım dili güncelleme ile daha sadeleşmiş görünüyor. Android 5.0 sürümündeki yeşil renk yerini Samsung'un klasik mavisine bırakmış.





Güncelleme ile gelen Material Design tasarım dili, yenilenen fontlar, yüzen bildirimler, kilit ekranında interaktif widget'ler gibi pek çok yenilik Note 3 modeline de sunuluyor. Oldukça hızlanan sistemde animasyonlar da oldukça akıcı. Ancak Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 ile gelen bazı Samsung yazılımlarının yer almadığı görülüyor ki bu Ultra Güç Tasarruf Modu. Bu özelliğin niye gelmediği veya nihai sürümde yer alıp almayacağı bilinmiyor.





http://www.sammobile.com/2014/11/19/exclusive-preview-android-5-0-lollipop-on-samsung-galaxy-note-3-2/