Galaxy Note 7′deki batarya sorunu cihaza olan talebi azaltmadı

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Bataryadaki problem sebebiyle Samsung’un adeta kabusu haline gelen Galaxy Note 7 değişim programı tüm hızıyla devam ediyor. Kullanıcılar satın aldıkları ve sorunlu olma ihtimali bulunan cihazları yetkili mağazalara teslim ederek yeni seri Galaxy Note 7'yi edinebiliyorlar. Hatırlayacağınız gibi Samsung Türkiye ekibi de konuya dair detaylı bir açıklama yayınlamış ve yeni cihazların nasıl ayırt edilebileceğine ışık tutmuştu.
Samsung Mobile CEO'su DJ Koh’un açıkladığı son veriler ise cihaza olan ilginin sanılanan aksine düşüş göstermediğine işaret ediyor. Buna göre yaşanan patlama olaylarına rağmen Galaxy Note 7 satışlarının önemli sayılabilecek derecede etkilemediğini belirten Koh, kullanıcıların yüzde 90'lık bölümünün değişim programına başvurduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle tüketiciler Galaxy Note 7'den, dolayısıyla Samsung’dan vazgeçmiyor.
Galaxy Note 7 değişim programına talep hayli yüksek
Cihaza olan talebin oldukça yüksek olduğunun altını çizen CEO, Amerika ve Kore’deki cihazların yüzde 60'ının ve Singapur’daki Note 7'lerin ise yüzde 80 oranında değişiminin yapıldığını dile getiriyor. Kullanıcıların Galaxy Note 7'ye bağlılıkları karşısında teşekkür eden ve mahçubiyetle boyunlarının bükük olduğunu açıklayan Koh, ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ediyor.
Samsung yaşanan patlamalarla birlikte yaklaşık 2.5 milyon cihazı geri çağırmış ve milyonlarca dolar zarara uğramıştı. Kulislerde konuşulanlara göre finansal durumu dengelemek isteyen Güney Koreli üreticinin Galaxy S8'i planlanandan daha erken bir tarihte piyasaya sürebileceği iddia ediliyor.
https://news.samsung.com/global/samsung-global-replacement-program-for-galaxy-note7-update-many-choosing-to-stick-with-device Yorum Yaz Paylaş Tweetle
değiştirilen not 7 lerde patlıyormuş.
Herkes bu forumdaki gibi teklolojiyi dibine kadar takip etmiyorki bu islerden haberi olsunda gitsin cihazini geri versin.
Bu saatten sonra note 7 alinmaz degisenide alinmaz degisenlerdede asiri isinma ve pilin cabuk bitmesi gibi sorunlar var samsunga bu yondebir suru sikayet gelmeye baslamis bile.
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