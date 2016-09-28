Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Note 7′deki batarya sorunu cihaza olan talebi azaltmadı

Galaxy Note 7 değişim programına dair bazı verileri açıklayan Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, yaşanan tüm sorunlara rağmen kullanıcıların cihaza ilgilerinin azalmadığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,8b
1
22
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bataryadaki problem sebebiyle Samsung’un adeta kabusu haline gelen Galaxy Note 7 değişim programı tüm hızıyla devam ediyor. Kullanıcılar satın aldıkları ve sorunlu olma ihtimali bulunan cihazları yetkili mağazalara teslim ederek yeni seri Galaxy Note 7'yi edinebiliyorlar. Hatırlayacağınız gibi Samsung Türkiye ekibi de konuya dair detaylı bir açıklama yayınlamış ve yeni cihazların nasıl ayırt edilebileceğine ışık tutmuştu.
Samsung Mobile CEO'su DJ Koh’un açıkladığı son veriler ise cihaza olan ilginin sanılanan aksine düşüş göstermediğine işaret ediyor. Buna göre yaşanan patlama olaylarına rağmen Galaxy Note 7 satışlarının önemli sayılabilecek derecede etkilemediğini belirten Koh, kullanıcıların yüzde 90'lık bölümünün değişim programına başvurduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle tüketiciler Galaxy Note 7'den, dolayısıyla Samsung’dan vazgeçmiyor.

Galaxy Note 7 değişim programına talep hayli yüksek

Cihaza olan talebin oldukça yüksek olduğunun altını çizen CEO, Amerika ve Kore’deki cihazların yüzde 60'ının ve Singapur’daki Note 7'lerin ise yüzde 80 oranında değişiminin yapıldığını dile getiriyor. Kullanıcıların Galaxy Note 7'ye bağlılıkları karşısında teşekkür eden ve mahçubiyetle boyunlarının bükük olduğunu açıklayan Koh, ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ediyor.
Samsung yaşanan patlamalarla birlikte yaklaşık 2.5 milyon cihazı geri çağırmış ve milyonlarca dolar zarara uğramıştı. Kulislerde konuşulanlara göre finansal durumu dengelemek isteyen Güney Koreli üreticinin Galaxy S8'i planlanandan daha erken bir tarihte piyasaya sürebileceği iddia ediliyor.

https://news.samsung.com/global/samsung-global-replacement-program-for-galaxy-note7-update-many-choosing-to-stick-with-device Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
versamaxx 3 yıl en beğenilen
S8'i planlananadan erken piyasaya süreceklermiş. Zaten Note 7'yi erken piyasaya sürdükleri için bu belaya düştüler. Demek hala akıllanmamışlar.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Adamlarda haklı beklenti çok yüksekti onlarda bomba gibi telefon çıkardı :D
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Güvenli işaretlenen bir cihazda patlama olduğu iddiası var. Hadi bakalım.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keskin53 3 yıl
not 7 çok ateşli bir cıhaz olmuş samsung eline sağlık
değiştirilen not 7 lerde patlıyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasinadin 3 yıl
Yahu resmi açıklamaya göre note 7 alanların sadece %52 si cihazini geri vermis , %48 lik koca bir kitlenin cihazin yandigindan haberi bile yok.Çok yakın bir arkadasim da cikar cikmaz note 7 aldi onu bile ben uyardim gitti ondan sonra cihazi geri verdi yoksa haberi falan yoktu oyle kullaniyordu.

Herkes bu forumdaki gibi teklolojiyi dibine kadar takip etmiyorki bu islerden haberi olsunda gitsin cihazini geri versin.

Bu saatten sonra note 7 alinmaz degisenide alinmaz degisenlerdede asiri isinma ve pilin cabuk bitmesi gibi sorunlar var samsunga bu yondebir suru sikayet gelmeye baslamis bile.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Türkiye de ki durum ne acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onkuba 3 yıl
Note 7'ye yazik oldu. Boyle guzel bir cihazda bu hata yapilmamaliydi. Simdi toplumun yuzde 90 i samsunglar patliyor diyerek almayacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl
Note 7 nasıl planlanan tarihten önce çıktı ya da acele çıktı? Bu yorumu yaparken hiç mi geçen yıla bakmıyorsunuz. Note 5 16 ağustos'ta satışa çıkmıştı. Note 7'de 2 Ağustos'ta tanıtıldı, Ağustos'un 20 si gibi satışa çıktı. Neresi erken şimdi bunun???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 yıl
Yalan söylüyorsun yemedik samy.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Fazla güvenmesinler! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
eminim öyledir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Français Deesse 3 yıl
Çünkü cihaz mükemmel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMDR 3 yıl
Ekrem neden bu haberi yapmadı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2756 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung galaxy note 7, galaxy note 7 ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 7’nin Türkiye fiyatı belli oldu 3 yıl Yeni MacBook Pro, Ekim ayında tanıtılabilir 3 yıl Huawei, Tizen işletim sistemine sıcak bakıyor 3 yıl Logitech Connect inceleme "Profesyoneller için video konferans çözümü" 3 yıl Apple ve Deloitte'tan iş dünyasında dönüşümü hızlandıracak önemli anlaşma 3 yıl iPhone 7’de ve 7 Plus’ta en hızlı 4.5G deneyimini Turkcell sunacak 3 yıl Ferrari LaFerrari artık daha çılgın 3 yıl Spotify’dan SoundCloud’u satın alma hamlesi 3 yıl Nvidia'nın yeni nesil otomobil ve yapay zeka platformu: Xavier SoC 3 yıl Nvidia Pascal 2 iddiaları güçleniyor 3 yıl Bu yıl Oscar yarışında Türkiye'yi Kalandar Soğuğu temsil edecek 3 yıl Lenovo telefonları ülkemizde yükselişini sürdürüyor 3 yıl Motorola’dan 1000 kişi daha gidiyor 3 yıl İnternetin en tehlikeli isimleri Justin Bieber ve Amy Schumer 3 yıl Ketchapp ekibi Ubisoft’a katılıyor 3 yıl Windows 10 kullanıcı sayısı 400 milyonu aştı 3 yıl Artık resmi: BlackBerry akıllı telefon üretmeyecek 3 yıl Canon EOS M5 ön inceleme "Yeni nesil vLOG kamerası ve dahası..." 3 yıl Roketsan, Azerbaycan’a güdümlü topçu roketi satmaya başladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Note 7′deki batarya sorunu cihaza olan talebi azaltmadı Sonraki Twitter, platformun satış süreciyle ilgili Goldman Sachs'la çalışacak 3 yıl Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor 3 yıl Android 7.0 Nougat yüklü olarak satın alabileceğiniz akıllı telefonlar 3 yıl Yerli insansız hava aracı Puma görev yapmaya başladı 3 yıl Alcatel Pixi 4 Plus Power da batarya yarışına katılıyor 3 yıl Türk askerine Suriye’de drone ile bomba atıldı iddiası 3 yıl Mars’a tek yön gidişli bilet fiyatı belli oldu: 200 bin dolar 3 yıl Xiaomi Mi TV 3S: Xiaomi’nin en akıllı televizyonu 3 yıl Disney, Twitter'ı satın almak için teklif hazırlıyor 3 yıl Corsair M65 Pro RGB oyuncu faresi incelemesi "250IPS Pixart sensörüyle FPS oyuncularını odaklıyor" 3 yıl SpaceX'in Mars etkinliği başladı: Elon Musk konuşuyor (Canlı yayın) 3 yıl Alışveriş sitelerine geniş çaplı düzenleme geliyor: Tüm siteler kayıt altına alınacak 3 yıl HP’den dünyanın en küçük hepsi bir arada inkjet yazıcı modeli 3 yıl Dijital reklam yatırımları %20 artışla 927.6 milyon liraya ulaştı 3 yıl Digiturk'ün başına gelecek isim belli oldu 3 yıl Super AMOLED ekranlı Galaxy On8 karşınızda 3 yıl Samsung 55KS9500 SUHD Kavisli TV incelemesi "HDR, Quantum dot, zarif tasarım ve fazlası" 3 yıl YouTube Go ile artık videoları indirebilecek ve çevrimdışı izleyebileceksiniz 3 yıl Samsung cihazların ekranlarında "süper hidrofobik" kaplama kullanacak 3 yıl Google'ın sürücüsüz aracı başka bir trafik kazası olayına karıştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim