Alışveriş sitelerine geniş çaplı düzenleme geliyor: Tüm siteler kayıt altına alınacak

Her geçen gün sayıları giderek artan ve ne yazık ki dolandırıcıların yeni gözdesi haline gelmeye başlayan alışveriş sitelerine kapsamlı bir düzenleme yapılacağı duyuruldu. Buna göre oluşturulacak Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) ticaret yapmak isteyen sitenin tüm bilgileri kaydedilecek.

Yenilikle birlikte tüm alışveriş siteleri ve mobil uygulamalar T.C. kimlik numarasının yanı sıra vergi ve MERNİS bilgilerini sisteme girecekler. Diğer taraftan sitenin hangi tür ürünleri sattığı, ticaretin türü ve diğer ticari faaliyetlerini bildirmesi zorunlu olacak.

Ödeme yöntemleri ve kargo bilgileri bakanlığa gönderilecek

ödeme yöntemlerini, kargo ve lojistik bilgilerini de dijital ortam aracılığıyla bakanlığa iletecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte güvenilir sitelerin adresleri ve bilinmesi gereken diğer detaylar www.eticaret.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Böylelikle tüketiciler alışveriş yapacakları site hakkında önceden resmi bilgiye ulaşabilecekler. Açıklamaya göre alışveriş siteleri sundukları, kargo ve lojistik bilgilerini de dijital ortam aracılığıyla bakanlığa iletecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte güvenilir sitelerin adresleri ve bilinmesi gereken diğer detaylarüzerinden yayınlanacak. Böylelikle tüketiciler alışveriş yapacakları site hakkında önceden resmi bilgiye ulaşabilecekler.

2015 yılında online alışverişte kredi kartıyla toplam 55.4 milyar TL ödeme yapıldığına dikkat çekilerek vatandaşların güvenli ticaret yapabilmeleri için düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Tüm alışveriş siteleri için son kayıt tarihi 1 Haziran 2017 olarak duyuruldu. Uygulama bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ taslağının yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.