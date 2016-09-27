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Alışveriş sitelerine geniş çaplı düzenleme geliyor: Tüm siteler kayıt altına alınacak

Alışveriş sitelerine yönelik düzenleme yapmaya hazırlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı artık herkesin site açmasına izin vermeyecek. Tüm siteler ve ilgili mobil uygulamalar kayıt altına alınacak.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her geçen gün sayıları giderek artan ve ne yazık ki dolandırıcıların yeni gözdesi haline gelmeye başlayan alışveriş sitelerine kapsamlı bir düzenleme yapılacağı duyuruldu. Buna göre oluşturulacak Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) ticaret yapmak isteyen sitenin tüm bilgileri kaydedilecek.
Yenilikle birlikte tüm alışveriş siteleri ve mobil uygulamalar T.C. kimlik numarasının yanı sıra vergi ve MERNİS bilgilerini sisteme girecekler. Diğer taraftan sitenin hangi tür ürünleri sattığı, ticaretin türü ve diğer ticari faaliyetlerini bildirmesi zorunlu olacak.

Ödeme yöntemleri ve kargo bilgileri bakanlığa gönderilecek

Açıklamaya göre alışveriş siteleri sundukları ödeme yöntemlerini, kargo ve lojistik bilgilerini de dijital ortam aracılığıyla bakanlığa iletecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte güvenilir sitelerin adresleri ve bilinmesi gereken diğer detaylar www.eticaret.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Böylelikle tüketiciler alışveriş yapacakları site hakkında önceden resmi bilgiye ulaşabilecekler. 
2015 yılında online alışverişte kredi kartıyla toplam 55.4 milyar TL ödeme yapıldığına dikkat çekilerek vatandaşların güvenli ticaret yapabilmeleri için düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Tüm alışveriş siteleri için son kayıt tarihi 1 Haziran 2017 olarak duyuruldu. Uygulama bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ taslağının yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 

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0quz28 2 yıl en beğenilen
önce şu saçma sapan tv kanallarını kapatsın devlet (şu 399 tl ye galaxy s7 satanlardan bahsediyorum) 3 kuruş kar yapacam diye izin veriyor çakma galaxy note 7 iphone 6 falan satan adamlara ve gönderdikleri ürünler çakma note 7 bile değil yani çalışmayan boş kap falan yazık yani bu kanallardan nereden baksan 100 tane falan var
önce şu saçma sapan tv kanallarını kapatsın devlet (şu 399 tl ye galaxy s7 satanlardan bahsediyorum) 3 kuruş kar yapacam diye izin veriyor çakma galaxy note 7 i...
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sheff2x 2 yıl
insanlar İNSTAGRAM üzerinten sahte ürünler FACEBOOK reklamlarından dandik ürünler alıyor ve bunların orjinal olduklarına inanıyorlar sizce bu insanlar sitenin güvenli olup olmadığını kontrol edebilecek bilgiye yada iradeye sahipmi?
insanlar İNSTAGRAM üzerinten sahte ürünler FACEBOOK reklamlarından dandik ürünler alıyor ve bunların orjinal olduklarına inanıyorlar sizce bu insanlar sitenin g...
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Kefelon 2 yıl
Bakanlığa ait bir sitede güvenilir e-ticaret siteleri listelenmiş olacak. E-ticaret siteleri için kayıt v.b. işkenceler başta yaşanacak olsa da uzun vadede satışları büyük miktarda artıracak bir hamle.

www.eticaret.gov.tr içinde arama motoru benzeri bir şeyde yaparlarsa alışveriş yapılacak siteye oradan bakılır, adı varsa direk sipariş geçilir artık...

Edit: Yalnız @sheff2x dediği çok doğru. Bakanlığın o sitesini kontrol edecek kadar bilgisi olan adam zaten neyi nereden alması gerektiğini bilen topluluk.
Bakanlığa ait bir sitede güvenilir e-ticaret siteleri listelenmiş olacak. E-ticaret siteleri için kayıt v.b. işkenceler başta yaşanacak olsa da uzun vadede sat...
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TheNewAtilla 2 yıl
Meali: fiziki dükkanları vergisiyle, harcıyla bitirdik sıra sanal dükkanlara geldi. Yeni vergileriniz hayırlı olsun.
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shadowtr 2 yıl
Çoğu arkadaş gibi bu düzenlemenin sonunda yine bir külfet çıkacağına adım gibi eminim.
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FreeRun 2 yıl
sonunda
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DH Misafiri 2 yıl
Bir zahmet artık...
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StByErdeM 2 yıl
Lan var ya işiniz gücünüz terslemek. Yok önce o tv kanallarını kapatsın. Yok dandik reklamlardan ürün alan adam bunu mu kontrol edecek.Yok bilmem ne.
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dark dragon 2 yıl
vergi is coming
ne zaman böyle bir düzenleme yapılsa yeni bir vergi geleceğinden korkuyorum
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salamander19 2 yıl
of site açacaklar ya da sitesi olanlar ayvayı yedi. herşeyi resmi olanlar neyse de diğerleri için zor günler başlıyor.
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kadirirdem 2 yıl
çok mantıklı olur ayrıca televizyonda ki o saçma reklamlara da bir el atmaları lazım...
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gcb1903 2 yıl
Aptallar olmasa dolandırıcılar nasıl para kazanıcak. 300 liraya Iexperia Galaxy Z7S M10 falan alabileceğine inanıyorsa bir insan bize ne. Aynı insan zaten " teyze seni terörrrr oooo hamişina pipi kaymışlar acil para ver " diyenlere nerden buluyorsa 100 200 bin falan atabiliyor pencereden. Yani sen yasalarla koruyamazsın bu insanları. Bir insanı kendisi korumasız bırakıyorsa çelikten kafese koysan gene başını derde sokar.
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mavizaman 2 yıl
olumlu gelişme acaba 2. el satışları da dahil mi?
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Mr. Jingles 2 yıl
Görseldeki modelin ismi nedir acaba? Tuşlarının dizaynı çok güzel görünüyor.
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kucukyenici 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Görseldeki modelin ismi nedir acaba? Tuşlarının dizaynı çok güzel görünüyor.

Sen sorunca haberi hazırlayan da merak etmiştir. :-)
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0quz28 2 yıl en beğenilen
önce şu saçma sapan tv kanallarını kapatsın devlet (şu 399 tl ye galaxy s7 satanlardan bahsediyorum) 3 kuruş kar yapacam diye izin veriyor çakma galaxy note 7 iphone 6 falan satan adamlara ve gönderdikleri ürünler çakma note 7 bile değil yani çalışmayan boş kap falan yazık yani bu kanallardan nereden baksan 100 tane falan var
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