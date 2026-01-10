Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Bixby baştan aşağı yenileniyor: İşte beklenen özellikler

    Samsung, uzun süredir geri planda kalan Bixby için One UI 8.5 ile kapsamlı bir değişikliğe hazırlıyor. Hem altyapı hem de özellik düzeyinde önemli değişiklikler sızdırıldı.

    Samsung Bixby baştan aşağı yenileniyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, bildiğiniz gibi sesli asistanı Bixby için büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor ve hazırlıklar neredeyse tamamlanmak üzere. Son olarak One UI 8.5 yüklü bir cihazdan alınan ekran görüntülerinde, Bixby'nin yepyeni özellikleri sızdırıldı. 

    Google Gemini'ye rakip olacak

    Paylaşılan detaylara göre Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Bixby'nin yeteneklerini Perplexity AI ile birleştiriyor. Sesli asistanın yeteneklerine gelirsek, artık yalnızca metin tabanlı sorgularla sınırlı değil. The Weather Channel, HERE Maps, Skyscanner ve Uber gibi servislerle entegre çalışabilen asistan, farklı uygulamalardan aldığı verileri tek bir yanıt altında toplayabiliyor.

    Samsung Bixby baştan aşağı yenileniyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Bixby, diğer uygulamaların üzerinde aktif kalabiliyor ve konuşma kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor. Yeni sürümde kullanıcı etkileşimi de genişletilmiş durumda. Verilen yanıtları beğenme veya beğenmeme, sohbeti kaldığı yerden devam ettirme ve kullanılan kaynağa tek dokunuşla erişme gibi seçenekler sunuluyor.

    Bunun yanında Bixby, önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve sistem düzeyinde Bluetooth kapatma veya Karanlık Mod'u açma gibi işlemleri yerine getirebiliyor. Diğer tarafta kullanıcılar, ekranlarını veya kamera görüntüsünü Bixby Live ile paylaşarak içerik hakkında anlık olarak konuşabiliyor.

    Samsung Bixby baştan aşağı yenileniyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca belgeler üzerinden sohbet etme, yüklenen dosyaları belirli bir anlatım stiline göre değerlendirme gibi üretken yapay zeka özellikleri de yeni Bixby’nin parçası. Yeni Bixby'nin One UI 8.5 ile kesin olarak kullanıma sunulacağı netleşmiş değil. Samsung'un, bu sürümü bir süre daha dahili testlerde tutma ihtimali mevcut. Türkçe dil desteğinin yenilenen sürümde olup olmayacağı ise paylaşılmadı. Ancak Samsung'dan sürpriz bir haber görebiliriz. 
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai elantra 1.6 mpi yorum araç hareket halinde hararet düşüyor yakıt alırken motor yağ seviyesini kontrol edin mercedes james bond izleme sırası gazoz aspirin ishale iyi gelir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum