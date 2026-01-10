Samsung Bixby baştan aşağı yenileniyor: İşte beklenen özellikler

Paylaşılan detaylara göre Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Bixby'nin yeteneklerini Perplexity AI ile birleştiriyor. Sesli asistanın yeteneklerine gelirsek, artık yalnızca metin tabanlı sorgularla sınırlı değil. The Weather Channel, HERE Maps, Skyscanner ve Uber gibi servislerle entegre çalışabilen asistan, farklı uygulamalardan aldığı verileri tek bir yanıt altında toplayabiliyor.
Bunun yanında Bixby, önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve sistem düzeyinde Bluetooth kapatma veya Karanlık Mod'u açma gibi işlemleri yerine getirebiliyor. Diğer tarafta kullanıcılar, ekranlarını veya kamera görüntüsünü Bixby Live ile paylaşarak içerik hakkında anlık olarak konuşabiliyor.