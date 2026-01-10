Samsung Bixby baştan aşağı yenileniyor: İşte beklenen özellikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bildiğiniz gibi sesli asistanı Bixby için büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor ve hazırlıklar neredeyse tamamlanmak üzere. Son olarak One UI 8.5 yüklü bir cihazdan alınan ekran görüntülerinde, Bixby'nin yepyeni özellikleri sızdırıldı.

Google Gemini'ye rakip olacak

Paylaşılan detaylara göre Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Bixby'nin yeteneklerini Perplexity AI ile birleştiriyor. Sesli asistanın yeteneklerine gelirsek, artık yalnızca metin tabanlı sorgularla sınırlı değil. The Weather Channel, HERE Maps, Skyscanner ve Uber gibi servislerle entegre çalışabilen asistan, farklı uygulamalardan aldığı verileri tek bir yanıt altında toplayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Bixby, diğer uygulamaların üzerinde aktif kalabiliyor ve konuşma kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor. Yeni sürümde kullanıcı etkileşimi de genişletilmiş durumda. Verilen yanıtları beğenme veya beğenmeme, sohbeti kaldığı yerden devam ettirme ve kullanılan kaynağa tek dokunuşla erişme gibi seçenekler sunuluyor.

Samsung'un yeni OLED paneliyle iPhone Air 2 daha ince olabilir 14 sa. önce eklendi

Bunun yanında Bixby, önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve sistem düzeyinde Bluetooth kapatma veya Karanlık Mod'u açma gibi işlemleri yerine getirebiliyor. Diğer tarafta kullanıcılar, ekranlarını veya kamera görüntüsünü Bixby Live ile paylaşarak içerik hakkında anlık olarak konuşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca belgeler üzerinden sohbet etme, yüklenen dosyaları belirli bir anlatım stiline göre değerlendirme gibi üretken yapay zeka özellikleri de yeni Bixby’nin parçası. Yeni Bixby'nin One UI 8.5 ile kesin olarak kullanıma sunulacağı netleşmiş değil. Samsung'un, bu sürümü bir süre daha dahili testlerde tutma ihtimali mevcut. Türkçe dil desteğinin yenilenen sürümde olup olmayacağı ise paylaşılmadı. Ancak Samsung'dan sürpriz bir haber görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Samsung Bixby baştan aşağı yenileniyor: İşte beklenen özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: