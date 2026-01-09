Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan eski Galaxy S telefonlara sürpriz güncelleme

    Samsung, Galaxy cihazları için Google Play sistem güncellemelerinin dağıtımına yeniden başladı. İlginç olarak, eski telefonlar yeni modellere göre güncellemeleri daha önce aldı.

    Samsung Galaxy S10, S20 ve S21 Google Play sistem güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni cihazlarla birlikte büyük One UI güncellemelerini tanıtırken, olası yazılım sorunlarını önlemek adına en son Play sistem dağıtımının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti. Şirket ayrıca bu güncellemelerin bu ay içinde yeniden başlatılacağını da söz verdi ve bazı eski Galaxy telefon modellerine Google Play sistem güncellemeleri yeniden dağıtılmaya başladı.

    Galaxy S10, S20 ve S21 serisine Google Play sistem güncellemesi

    Samsung Galaxy S10, S20 ve S21 serisi yeni Google Play Sistem güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, daha fazla cihaza sırayla yayılacak.

    Samsung'un Galaxy S10 ve S20 serisi için güncellemeleri zaten durdurduğunu belirtmekte fayda var. 2021’nin amiral gemisi serisi Galaxy S21 de üç ayda bir güncelleme alan cihazlar arasına katıldı.

    Samsung, Galaxy S21 kullanıcılarına hâlâ üç ayda bir güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Ancak Galaxy S10 ve S20 serisi kullanıcıları artık güncelleme almıyor. Bu arada Google, Galaxy cihazlarına Play Sistem Güncellemesini getirmeye devam ediyor. Bu güncellemeler, Android'i temelden geliştirerek gizliliği ve güvenilirliği artırıyor. Ayrıca Google'ın daha geniş Android dağıtımının bir parçası olarak sunduğu yeni özellikler de geliyor. Play Store'da da önemli iyileştirmeler olabiliyor.

    Samsung güncellemelerinin aksine, bu sürümleri elle kontrol ederek indirip yüklemeniz gerekiyor. Galaxy telefonunuzun Ayarlarını açın ve Güvenlik ve gizlilik bölümüne erişin. Güncellemeler’e, ardından Google Play sistem güncellemesine dokunun.

    Google Play Sistem güncellemesini alan modeller

    • Galaxy S10e
    • Galaxy S10
    • Galaxy S10+ (5G)
    • Galaxy S20 / S21
    • Galaxy S20+ / S21+
    • Galaxy S20 Ultra / S21 Ultra
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bayan arabaları kombi kapandı açılmıyor multifonksiyonel fırın ne demek biruni üniversitesi yorumları hgs geçmediğim halde para çekmiş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum