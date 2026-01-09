Samsung'dan eski Galaxy S telefonlara sürpriz güncelleme

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni cihazlarla birlikte büyük One UI güncellemelerini tanıtırken, olası yazılım sorunlarını önlemek adına en son Play sistem dağıtımının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti. Şirket ayrıca bu güncellemelerin bu ay içinde yeniden başlatılacağını da söz verdi ve bazı eski Galaxy telefon modellerine Google Play sistem güncellemeleri yeniden dağıtılmaya başladı.

Galaxy S10, S20 ve S21 serisine Google Play sistem güncellemesi

Samsung Galaxy S10, S20 ve S21 serisi yeni Google Play Sistem güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, daha fazla cihaza sırayla yayılacak.

Samsung'un Galaxy S10 ve S20 serisi için güncellemeleri zaten durdurduğunu belirtmekte fayda var. 2021’nin amiral gemisi serisi Galaxy S21 de üç ayda bir güncelleme alan cihazlar arasına katıldı.

Samsung, Galaxy S21 kullanıcılarına hâlâ üç ayda bir güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Ancak Galaxy S10 ve S20 serisi kullanıcıları artık güncelleme almıyor. Bu arada Google, Galaxy cihazlarına Play Sistem Güncellemesini getirmeye devam ediyor. Bu güncellemeler, Android'i temelden geliştirerek gizliliği ve güvenilirliği artırıyor. Ayrıca Google'ın daha geniş Android dağıtımının bir parçası olarak sunduğu yeni özellikler de geliyor. Play Store'da da önemli iyileştirmeler olabiliyor.

Samsung güncellemelerinin aksine, bu sürümleri elle kontrol ederek indirip yüklemeniz gerekiyor. Galaxy telefonunuzun Ayarlarını açın ve Güvenlik ve gizlilik bölümüne erişin. Güncellemeler’e, ardından Google Play sistem güncellemesine dokunun.

Google Play Sistem güncellemesini alan modeller

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+ (5G)

Galaxy S20 / S21

Galaxy S20+ / S21+

Galaxy S20 Ultra / S21 Ultra

