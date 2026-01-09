Samsung'dan eski Galaxy S telefonlara sürpriz güncelleme

Galaxy S10, S20 ve S21 serisine Google Play sistem güncellemesi
Samsung Galaxy S10, S20 ve S21 serisi yeni Google Play Sistem güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, daha fazla cihaza sırayla yayılacak.
Samsung'un Galaxy S10 ve S20 serisi için güncellemeleri zaten durdurduğunu belirtmekte fayda var. 2021’nin amiral gemisi serisi Galaxy S21 de üç ayda bir güncelleme alan cihazlar arasına katıldı.
Samsung, Galaxy S21 kullanıcılarına hâlâ üç ayda bir güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Ancak Galaxy S10 ve S20 serisi kullanıcıları artık güncelleme almıyor. Bu arada Google, Galaxy cihazlarına Play Sistem Güncellemesini getirmeye devam ediyor. Bu güncellemeler, Android'i temelden geliştirerek gizliliği ve güvenilirliği artırıyor. Ayrıca Google'ın daha geniş Android dağıtımının bir parçası olarak sunduğu yeni özellikler de geliyor. Play Store'da da önemli iyileştirmeler olabiliyor.
Samsung güncellemelerinin aksine, bu sürümleri elle kontrol ederek indirip yüklemeniz gerekiyor. Galaxy telefonunuzun Ayarlarını açın ve Güvenlik ve gizlilik bölümüne erişin. Güncellemeler’e, ardından Google Play sistem güncellemesine dokunun.
Google Play Sistem güncellemesini alan modeller
- Galaxy S10e
- Galaxy S10
- Galaxy S10+ (5G)
- Galaxy S20 / S21
- Galaxy S20+ / S21+
- Galaxy S20 Ultra / S21 Ultra