Twitter, platformun satış süreciyle ilgili Goldman Sachs'la çalışacak

Sosyal ağ denildiğinde -Facebook ile birlikte- akla ilk gelen isimlerden olan Twitter’ın satılacağı bir süredir kulislerde konuşuluyor. Ortaya atılan iddialara göre öncelikle Google’ın mikro blog ile yakın temasa geçtiği belirtilmiş, ardından Disney’in de Twitter’ı satın alma niyetinde olduğu ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlere göre Twitter kurucusu Jack Dorsey’in halen Walt Disney Company’nin yönetim kurulu üyesi olması, Disney’in görüşmelerde bir adım önde olduğu ve Dorsey’in aracı olmasıyla satış anlaşmasının imzalanacağı şeklinde yorumlanıyor.

Twitter anlaşmayla "satılacak" iddialarını güçlendirdi

Konuya dair henüz resmi açıklama yok ancak Twitter’ın son hamlesi iddiaları kısmen doğruluyor. Öyle ki sosyal ağın satış sürecinin yönetimi konusunda Amerika’nın en önemli finans kuruluşu Goldman Sachs ve Allen & Co ile anlaşan mikro blog, deyim yerindeyse takiplerini beklemeye başladı.

Kulislerde dolaşan iddialara bakılırsa Google ve Disney’in yanı sıra dünyanın en büyük kurumsal bulut bilişim firmalarından Salesforce’un da Twitter’ı satın almak istediği belirtiliyor. Bakalım Twitter kime ve ne kadar ücret karşılığında satılacak...

http://nypost.com/2016/09/26/twitters-interest-in-selling-appears-to-reach-critical-level/